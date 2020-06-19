HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2)
19.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:19

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 50.600,00 -8,83 67,66
İş Bankası (C) 5,18 0,78 -19,19
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 -9,48 95,24
İş Fin.Kir. 3,96 0,51 4,21
İş Girişim 7,14 -1,65 87,89
İş GMYO 1,90 0,00 7,95
İş Y. Men. Değ. 6,12 1,16 51,98
İş Yat. Ort. 2,55 0,39 58,25
İşbir Holding 1.200,00 5,91 179,07
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,81 -4,71 30,65
İttifak Holding 3,21 -1,53 -13,71
İz Hayvancılık Tarım 5,75 -2,54 119,76
İzmir Demir Çelik 14,94 1,77 82,42
İzmir Fırça 2,24 0,00 24,44
Jantsa Jant Sanayi 72,20 0,28 35,75
Kafein Yazılım 16,18 -1,70 45,69
Kapital Yat. Holding 3,54 -1,39 46,28
Kaplamin 8,37 -2,22 50,81
Kardemir (A) 3,23 4,19 21,89
Kardemir (B) 3,05 2,01 15,53
Kardemir (D) 3,09 1,64 16,17
Karel Elektronik 15,47 -0,64 6,47
Karsan Otomotiv 2,36 -2,88 49,37
Karsu Tekstil 3,43 0,29 5,86
Kartonsan 455,00 -0,48 17,77
Katmerciler Ekipman 4,43 -1,12 15,36
Kent Gıda 533,90 -2,09 203,70
Kerevitaş Gıda 4,35 -0,68 33,44
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -18,18
Kiler GMYO 4,13 -0,48 8,97
Klimasan Klima 17,11 0,47 -22,51
Koç Holding 17,30 1,59 -13,54
Konfrut Gıda 10,32 -1,71 31,97
Konya Çimento 271,50 -0,29 0,07
Kordsa Teknik Tekstil 12,17 0,08 -4,29
Koza Altın 78,15 1,03 5,54
Koza Madencilik 12,80 0,71 27,62
Körfez GMYO 3,03 -1,62 26,78
Kristal Kola 2,05 -1,44 35,76
Kron Telekomünikasyon 23,94 -2,29 88,21
Kuştur Kuşadası Turizm 47,04 1,82 98,48
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,08 -5,88 26,06
Kütahya Porselen 31,62 -1,68 377,64
Lider Faktoring 2,25 -0,88 22,62
Link Bilgisayar 24,78 -1,90 36,53
Logo Yazılım 74,60 -0,53 22,70
Lokman Hekim Sağlık 7,50 -0,53 29,76
Lüks Kadife 16,31 -1,98 88,77
Makina Takım 2,02 -0,98 7,45
Marka Yatırım Holding 2,16 -2,70 83,05
Marmaris Altınyunus 80,60 -0,56 13,52
Marshall 87,25 3,01 83,53
Martı GMYO 1,55 -2,52 53,47
Martı Otel 1,17 -0,85 28,57
Mavi Giyim 48,30 1,98 -16,58
Mazhar Zorlu Holding 17,51 -0,51 44,83
Mega Polietilen 4,49 -3,65 104,09
Menderes Tekstil 3,09 -3,44 135,88
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,70 6,16 11,63
Merko Gıda 1,42 -3,40 35,24
Metal Gayrimenkul 1,18 -2,48 29,67
Metemtur Otelcilik 2,16 -6,90 21,35
Metro Holding 1,63 -2,98 18,12
Metro Petrol ve Tesisleri 2,85 -4,68 45,41
Metro Yatırım Ortaklığı 2,45 -3,54 -54,06
Migros Ticaret 35,74 -0,56 47,56
Milpa 3,92 -5,54 79,00
Mistral GMYO 2,50 -4,21 32,28
MLP Sağlık 18,71 -1,06 16,94
MMC San. ve Tic. Yat. 1,70 -5,03 49,12
Mondi Tire Kutsan 6,62 -0,90 59,90
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 0,05 2,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,18 0,11 42,92
Net Holding 2,31 -0,43 -11,15
Netaş Telekom. 14,53 -0,41 11,26
Niğbaş Niğde Beton 9,64 -9,40 55,48
Nuh Çimento 14,56 0,41 32,55
Nurol GMYO 4,46 0,90 24,93
Odaş Elektrik 2,13 0,00 47,33
Olmuksan-IP 4,47 -1,32 74,54
Orge Enerji Elektrik 5,87 -0,17 18,35
Orma Orman Mahsulleri 4,80 -1,44 73,91
Osmanlı Menkul 8,00 1,27 91,35
Ostim Endüstriyel Yat 2,54 -1,55 51,19
Otokar 141,30 -1,19 -3,90
Oyak Çimento 6,10 -0,16 10,96
Oyak Yat. Ort. 6,60 -0,60 185,88
Oylum Sınai Yatırımlar 3,07 -1,92 -0,61
Özak GMYO 3,80 -1,55 47,86
Özbal Çelik Boru 2,90 -0,68 79,92
Özderici GMYO 1,88 -2,59 19,75
Özerden Plastik 2,32 -0,43 1,75
Panora GMYO 5,36 -0,37 -4,31
Papilon Savunma 16,19 -0,98 110,09
Park Elek.Madencilik 3,65 0,00 19,67
Parsan 18,80 -0,53 10,98
Pegasus 56,10 -0,18 -35,07
Peker GMYO 6,92 -1,00 121,09
Penguen Gıda 4,22 -2,76 103,86
Pera GMYO 1,24 -5,34 31,91
Pergamon Dış Ticaret 9,50 -3,46 22,78
Petkim 4,08 0,99 7,09
Petrokent Turizm 173,00 -0,86 35,05
Pınar Et ve Un 18,50 -1,60 101,74
Pınar Su 5,85 -0,68 152,16
Pınar Süt 18,46 -1,28 45,70
Plastikkart 13,33 1,21 43,80
Polisan Holding 3,00 -1,32 -0,58
Politeknik Metal 128,50 2,64 68,92
Prizma Press Matbaacılık 3,93 -0,76 -8,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,70 0,07 7,66
QNB Finans Fin. Kir. 101,40 -1,55 -21,46
QNB Finansbank 46,14 -2,86 23,04
Ral Yatırım Holding 14,33 -0,35 110,74
Ray Sigorta 6,14 0,33 79,53
Reysaş GMYO 5,19 -2,26 13,07
Reysaş Lojistik 6,14 -1,29 40,18
Rhea Girişim 2,26 -1,31 89,92
Rodrigo Tekstil 2,60 0,39 43,65
Royal Halı 2,19 -2,23 59,85
RTA Laboratuvarları 32,48 -9,98 1300,00
Sabancı Holding 9,17 0,77 0,55
Safkar Ege Soğutmacılık 4,70 -6,93 115,60
Salix Yatırım Holding 10,21 -3,68 41,61
Sanel Mühendislik 5,28 -8,97 30,37
Sanifoam Sünger 5,84 -0,85 16,80
Sanko Pazarlama 7,61 0,13 -1,68
Saray Matbaacılık 2,06 0,00 59,35
Sarkuysan 5,95 -0,67 23,19
Sasa Polyester 10,96 0,83 41,79
Say Reklamcılık 3,79 -1,56 69,20
Sekuro Plastik 5,46 -0,18 1,87
Selçuk Ecza Deposu 8,71 -1,80 46,02
Selçuk Gıda 3,04 -1,30 76,74
Senkron Güvenlik 3,23 0,00 18,32
Serve Film Prodüksiyon 6,15 4,77 286,79
Servet GMYO 16,60 -1,72 95,29
Seyitler Kimya 9,54 3,81 40,50
Silverline Endüstri 3,39 -4,51 56,94
Sinpaş GMYO 1,30 0,00 12,07
Smartiks Yazılım 8,77 -0,90 -10,60
Soda Sanayii 5,90 0,00 -0,45
Sodaş Sodyum Sanayii 12,85 -1,23 234,10
Söktaş 2,41 0,42 41,72
Sönmez Filament 7,44 -2,75 52,46
Sönmez Pamuklu 7,70 -3,63 56,50
Sumaş Suni Tahta 13,50 0,00 36,36
Şeker Fin. Kir. 4,58 -1,08 -4,18
Şekerbank 1,32 -0,75 0,76
Şişe Cam 5,26 -0,19 2,70
Şok Marketler 12,95 -0,92 20,35
T. Halk Bankası 5,65 1,62 -4,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,98 5,22 0,87
T.S.K.B. 1,27 -0,78 4,96
T.Tuborg 15,34 0,26 28,91
Taç Tarım Ürünleri 6,20 -0,16 98,72
Tat Gıda 9,74 0,83 60,10
TAV Havalimanları 19,35 0,42 -28,77
Taze Kuru Gıda 16,90 -1,17 133,43
Tek-Art Turizm 1,52 -1,30 20,63
Tekfen Holding 17,24 5,12 -7,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,02 -0,14 67,14
Temapol Polimer Plastik 7,09 -0,56 35,82
TGS Dış Ticaret 5,23 -0,19 11,99
Tofaş Oto. Fab. 23,30 1,66 -0,01
Torunlar GMYO 3,13 -1,26 13,82
Trabzon Liman 14,32 -1,51 34,33
Trabzonspor Sportif 7,83 -2,73 264,19
Trakya Cam 3,43 0,29 1,15
Trend GMYO 3,90 -2,50 77,27
TSKB GMYO 3,72 -1,85 177,61
Tuğçelik 4,88 -2,01 23,54
Tukaş 9,08 -0,44 -26,48
Turcas Petrol 3,09 1,98 15,73
Turkcell 17,40 7,21 26,09
Tümosan Motor ve Traktör 6,82 -0,15 6,40
Tüpraş 88,20 1,44 -30,44
Türk Hava Yolları 12,53 0,00 -13,35
Türk Prysmian Kablo 4,05 -0,98 56,66
Türk Telekom 7,94 -1,24 7,73
Türk Traktör 70,95 1,00 34,09
Türker Proje Gayrimenkul 46,60 -2,10 10,95
Ufuk Yatırım 4,77 0,42 84,88
Ulaşlar Turizm Yat. 3,54 3,51 66,98
Ulusoy Elektrik 34,72 0,06 30,53
Ulusoy Un Sanayi 9,23 -1,60 141,62
Umpaş Holding 0,77 -4,94 24,19
Uşak Seramik 1,48 -1,99 21,96
Utopya Turizm 5,90 1,37 19,92
Uzertaş Boya 4,81 -9,93 116,67
Ülker Bisküvi 25,42 1,68 13,69
Vakıf Fin. Kir. 2,95 -3,28 21,90
Vakıf GMYO 2,60 -1,89 50,20
Vakıf Yat. Ort. 2,85 -1,04 22,32
Vakıflar Bankası 4,83 0,21 -12,34
Vakko Tekstil 5,20 -1,52 14,54
Vanet Gıda 1,61 -0,62 12,59
Verusa Holding 22,52 0,36 21,40
Verusaturk Girisim 4,99 0,00 -5,11
Vestel 16,38 -2,15 29,79
Vestel Beyaz Eşya 26,36 0,23 22,04
Viking Kağıt 4,73 -1,46 152,94
Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 1,79 64,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,35 0,43 -5,24
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,20 -3,04 62,68
Yataş 8,04 -1,35 9,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,23 0,00 38,51
Yeni Gimat GMYO 12,01 0,59 0,32
Yeşil GMYO 0,91 -5,21 42,19
Yeşil Yapı 1,08 -6,09 63,64
Yeşil Yatırım Holding 15,90 -4,04 41,59
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.500,20 1,52 154,68
Yonga Mobilya 26,04 0,08 181,82
Yükselen Çelik 10,37 -1,89 69,17
Yünsa 14,22 -0,21 41,24
Zorlu Enerji 1,78 1,71 9,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Ekonomi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Ekonomi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Ekonomi
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor Ekonomi
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi Ekonomi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Ekonomi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Kınay Sezen Aksu Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz
Spor Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 14:22:59. #1.14#
title