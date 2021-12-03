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Borsada günün ilk yarısı (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,270,96-31,91
Acıpayam Selüloz18,810,4310,47
Adel Kalemcilik30,201,68-9,55
Adese Gayrimenkul0,771,32-68,20
Afyon Çimento4,053,32-20,74
AGESA Hayat Emeklilik20,440,6919,28
Ak Enerji1,980,51-10,41
Akbank6,860,731,51
Akçansa19,333,3720,04
Akdeniz Yatırım Hold.1,851,09-23,02
Akfen GMYO6,541,40150,50
Akın Tekstil39,34-0,5623,87
Akiş GMYO1,851,09-33,75
Akmerkez GMYO44,521,50-27,21
Aksa30,221,75118,75
Aksa Enerji9,220,33147,85
Aksigorta7,841,03-5,65
Aksu Enerji22,041,10192,03
Alarko Carrıer327,502,50-9,55
Alarko GMYO30,064,6718,67
Alarko Holding11,331,7132,96
Albaraka Türk1,930,52-0,52
Alcatel Lucent Teletaş28,640,00-3,44
Alkim Kağıt16,622,7228,40
Alkim Kimya18,880,6934,03
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,361,49-7,22
Altınyunus Çeşme60,006,3820,10
Anadolu Efes26,761,9025,27
Anadolu Grubu Holding38,52-0,2647,45
Anadolu Hayat Emek.12,102,5450,58
Anadolu Isuzu26,62-0,2247,89
Anadolu Sigorta6,371,92-11,78
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji22,982,50

Anel Elektrik2,461,23-8,33
Arçelik46,921,4364,87
ARD Bilişim Teknolojileri8,021,7818,77
Arena Bilgisayar11,88-0,348,97
Armada Bilgisayar67,501,8137,53
Arsan Tekstil5,500,3637,99
Arzum Ev Aletleri17,580,40-27,25
Aselsan22,161,1922,58
Ata GMYO4,05-1,22-26,50
Atakule GMYO2,922,1024,73
Atlantis Yatırım Holding7,000,0025,90
Atlas Yat. Ort.1,33-2,92-24,00
ATP Bilgisayar61,40-2,46

Avrasya GMYO1,852,21-29,37
Avrasya Petrol ve Tur.2,23-2,19-30,31
Avrupa Yatırım Holding6,800,1513,33
Aydem Enerji7,041,88

Ayen Enerji6,600,4622,00
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,002,4677,31
Aygaz23,142,0363,11
Bagfaş10,531,0647,06
Bak Ambalaj20,260,602,45
Balatacılar Balatacılık9,060,679,95
Bantaş Ambalaj3,42-0,879,38
Banvit75,65-1,6345,48
Başkent Doğalgaz GMYO12,810,08

Baştaş Başkent Çimento10,805,16-37,82
Batı Çimento15,933,58238,22
Batısöke Çimento2,441,240,00
Bayrak Taban Sanayi7,420,54-30,07
Bera Holding11,172,29-44,92
Berkosan Yalıtım9,30-0,214,26
Beşiktaş Futbol Yat.5,390,7533,42
Beyaz Filo9,446,91-6,34
Bilici Yatırım16,76-0,18202,89
Bim Mağazalar70,05-0,071,31
Biotrend Çevre ve Enerji6,910,58

Birko Mensucat1,030,00-7,21
Birleşim Mühendislik9,92-0,20

Birlik Mensucat2,081,46-39,88
Bizim Mağazaları14,300,56-4,50
BMS Çelik Hasır9,111,22

Boğaziçi Beton Sanayi4,75-1,04

Borusan Mannesmann28,702,143,24
Borusan Yat. Paz.386,802,19-14,85
Bosch Fren Sistemleri957,702,74-22,12
Bossa30,040,2068,29
Brisa31,620,3863,30
Burçelik28,22-2,8234,25
Burçelik Vana27,581,70-44,46
Bursa Çimento4,702,84-5,58
Carrefoursa42,461,53-40,86
Casa Emtia Petrol114,501,068,02
Ceo Event Medya13,322,46107,15
Coca Cola İçecek93,552,8047,30
Cosmos Yat. Holding9,450,0017,25
Credıtwest Faktorıng4,720,43-19,59
Çan2 Termik12,242,26

Çelebi187,704,102,84
Çelik Halat8,70-4,29-4,37
Çemaş Döküm1,240,81-27,17
Çemtaş17,300,5810,11
Çimbeton226,005,61-23,78
Çimentaş31,103,67-13,99
Çimsa35,321,3298,43
Çuhadaroğlu Metal9,901,8530,14
Dagi Giyim2,93-2,98-13,98
Dagi Yatırım Holding11,73-0,17-9,07
Dardanel3,103,33-41,78
Datagate Bilgisayar13,462,28-16,45
Demısaş Döküm9,370,1144,70
Denge Holding1,300,00-57,20
Deniz GMYO1,672,45-9,34
Derimod8,002,56-17,86
Derlüks Yatırım Holding4,871,88-44,78
Desa Deri9,042,73-7,19
Despec Bilgisayar9,870,10-24,43
Deva Holding30,000,0024,70
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,061,0111,93
Diriteks Diriliş Tekstil4,320,2315,82
Ditaş Doğan27,70-1,77112,98
DO-CO1.116,004,5477,14
Doğan Burda172,00-9,99666,49
Doğan Holding3,323,1110,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,381,712,19
Doğu Aras Enerji93,550,21

Doğusan3,560,85-1,96
Doğuş GMYO10,90-0,9133,41
Doğuş Otomotiv49,163,6789,63
Döktaş Dökümcülük33,480,249,34
Duran Doğan Basım19,75-3,9488,27
Dyo Boya10,61-1,39-5,67
Eczacıbaşı İlaç7,250,550,67
Eczacıbaşı Yatırım49,021,7082,10
E-Data Teknoloji14,880,88

Edip Gayrimenkul3,540,576,63
Ege Endüstri1.705,500,092,44
Ege Gübre232,301,4061,93
Ege Profil34,643,34-7,99
Ege Seramik16,673,7372,52
Egeplast24,242,97-27,21
Ekiz Kimya7,50-2,345,19
Elite Naturel Organik Gıda22,80-2,31

Emek Elektrik2,900,691,57
Eminiş Ambalaj20,38-2,58-44,68
Emlak Konut GMYO2,380,8512,55
Enerjisa Enerji13,821,9219,86
Enka İnşaat16,301,68131,47
Erbosan146,006,18260,01
Ereğli Demir Çelik24,062,8283,15
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,23-0,31

Ersu Gıda5,332,117,89
Escar Turizm Taşımacılık29,34-0,47

Escort Teknoloji6,327,48-3,81
Esenboğa Elektrik31,302,1564,51
Etiler Gıda5,20-0,9530,65
Euro Kapital Yat. Ort.3,753,59-1,82
Euro Trend Yat. Ort.3,550,850,33
Euro Yat. Ort.3,721,09-16,24
Euro Yatırım Holding1,760,00-38,03
Europap Tezol Kağıt15,894,33

Fade Gıda7,840,3850,72
Fenerbahçe Futbol31,560,836,77
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,330,87-20,96
F-M İzmit Piston124,803,061,80
Fonet Bilgi Teknolojileri14,890,4014,27
Ford Otosan257,001,38113,99
Formet Metal ve Cam1,261,61-48,64
Frigo Pak Gıda4,04-1,9455,98
Galata Wind Enerji5,371,32

Galatasaray Sportif4,010,75-0,99
Garanti Bankası11,660,0914,87
Garanti Faktoring12,990,5416,71
Garanti Yat. Ort.2,541,60-21,02
Gedik Y. Men. Değ.7,870,9032,80
Gediz Ambalaj19,151,1142,91
Gelecek Varlık Yönetimi13,352,69

Gen İlaç14,01-0,78

Gentaş3,680,55-18,46
Gersan Elektrik5,810,17-5,37
Gimat Mağazacılık2,13-1,39

Girişim Elektrik Sanayi23,161,05

Global Men. Değ.6,403,066,49
Global Yat. Holding2,324,04-33,96
Good-Year9,710,8321,86
Göltaş Çimento43,404,435,74
Gözde Girişim9,333,3216,92
GSD Denizcilik4,07-0,2567,13
GSD Holding3,41-0,8735,86
Gübre Fabrik.84,300,48-2,03
Güler Yat. Holding3,020,33-12,78
Halk GMYO2,770,36-9,12
Hatay Tekstil19,24-1,6441,10
Hedef Girişim2,730,748,13
Hedef Holding3,804,97

Hektaş13,40-2,26150,83
HUB Girişim10,041,93-44,84
Hürriyet Gzt.2,18-0,463,81
ICBC Turkey Bank6,310,16-2,92
İdeal Finansal Teknolojiler32,22-1,71139,38
İdealist GMYO2,287,55-3,92
İhlas Ev Aletleri1,012,02-45,79
İhlas Gayrimenkul0,950,00-24,00
İhlas Gazetecilik0,760,00-69,15
İhlas Haber Ajansı6,88-1,57

İhlas Holding0,601,69-46,56
İhlas Yayın Holding0,731,39-35,96
İndeks Bilgisayar7,814,9768,10
Info Yatırım5,210,9711,55
İntema56,00-3,4540,35
Inveo Yatırım Holding30,62-1,98111,58
İpek Doğal Enerji14,792,7113,07
İskenderun Demir Çelik23,845,77163,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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