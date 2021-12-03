Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,27
|0,96
|-31,91
|Acıpayam Selüloz
|18,81
|0,43
|10,47
|Adel Kalemcilik
|30,20
|1,68
|-9,55
|Adese Gayrimenkul
|0,77
|1,32
|-68,20
|Afyon Çimento
|4,05
|3,32
|-20,74
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,44
|0,69
|19,28
|Ak Enerji
|1,98
|0,51
|-10,41
|Akbank
|6,86
|0,73
|1,51
|Akçansa
|19,33
|3,37
|20,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|1,09
|-23,02
|Akfen GMYO
|6,54
|1,40
|150,50
|Akın Tekstil
|39,34
|-0,56
|23,87
|Akiş GMYO
|1,85
|1,09
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|44,52
|1,50
|-27,21
|Aksa
|30,22
|1,75
|118,75
|Aksa Enerji
|9,22
|0,33
|147,85
|Aksigorta
|7,84
|1,03
|-5,65
|Aksu Enerji
|22,04
|1,10
|192,03
|Alarko Carrıer
|327,50
|2,50
|-9,55
|Alarko GMYO
|30,06
|4,67
|18,67
|Alarko Holding
|11,33
|1,71
|32,96
|Albaraka Türk
|1,93
|0,52
|-0,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,64
|0,00
|-3,44
|Alkim Kağıt
|16,62
|2,72
|28,40
|Alkim Kimya
|18,88
|0,69
|34,03
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,36
|1,49
|-7,22
|Altınyunus Çeşme
|60,00
|6,38
|20,10
|Anadolu Efes
|26,76
|1,90
|25,27
|Anadolu Grubu Holding
|38,52
|-0,26
|47,45
|Anadolu Hayat Emek.
|12,10
|2,54
|50,58
|Anadolu Isuzu
|26,62
|-0,22
|47,89
|Anadolu Sigorta
|6,37
|1,92
|-11,78
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|22,98
|2,50
|Anel Elektrik
|2,46
|1,23
|-8,33
|Arçelik
|46,92
|1,43
|64,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,02
|1,78
|18,77
|Arena Bilgisayar
|11,88
|-0,34
|8,97
|Armada Bilgisayar
|67,50
|1,81
|37,53
|Arsan Tekstil
|5,50
|0,36
|37,99
|Arzum Ev Aletleri
|17,58
|0,40
|-27,25
|Aselsan
|22,16
|1,19
|22,58
|Ata GMYO
|4,05
|-1,22
|-26,50
|Atakule GMYO
|2,92
|2,10
|24,73
|Atlantis Yatırım Holding
|7,00
|0,00
|25,90
|Atlas Yat. Ort.
|1,33
|-2,92
|-24,00
|ATP Bilgisayar
|61,40
|-2,46
|Avrasya GMYO
|1,85
|2,21
|-29,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,23
|-2,19
|-30,31
|Avrupa Yatırım Holding
|6,80
|0,15
|13,33
|Aydem Enerji
|7,04
|1,88
|Ayen Enerji
|6,60
|0,46
|22,00
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,00
|2,46
|77,31
|Aygaz
|23,14
|2,03
|63,11
|Bagfaş
|10,53
|1,06
|47,06
|Bak Ambalaj
|20,26
|0,60
|2,45
|Balatacılar Balatacılık
|9,06
|0,67
|9,95
|Bantaş Ambalaj
|3,42
|-0,87
|9,38
|Banvit
|75,65
|-1,63
|45,48
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,81
|0,08
|Baştaş Başkent Çimento
|10,80
|5,16
|-37,82
|Batı Çimento
|15,93
|3,58
|238,22
|Batısöke Çimento
|2,44
|1,24
|0,00
|Bayrak Taban Sanayi
|7,42
|0,54
|-30,07
|Bera Holding
|11,17
|2,29
|-44,92
|Berkosan Yalıtım
|9,30
|-0,21
|4,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,39
|0,75
|33,42
|Beyaz Filo
|9,44
|6,91
|-6,34
|Bilici Yatırım
|16,76
|-0,18
|202,89
|Bim Mağazalar
|70,05
|-0,07
|1,31
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,91
|0,58
|Birko Mensucat
|1,03
|0,00
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|9,92
|-0,20
|Birlik Mensucat
|2,08
|1,46
|-39,88
|Bizim Mağazaları
|14,30
|0,56
|-4,50
|BMS Çelik Hasır
|9,11
|1,22
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,75
|-1,04
|Borusan Mannesmann
|28,70
|2,14
|3,24
|Borusan Yat. Paz.
|386,80
|2,19
|-14,85
|Bosch Fren Sistemleri
|957,70
|2,74
|-22,12
|Bossa
|30,04
|0,20
|68,29
|Brisa
|31,62
|0,38
|63,30
|Burçelik
|28,22
|-2,82
|34,25
|Burçelik Vana
|27,58
|1,70
|-44,46
|Bursa Çimento
|4,70
|2,84
|-5,58
|Carrefoursa
|42,46
|1,53
|-40,86
|Casa Emtia Petrol
|114,50
|1,06
|8,02
|Ceo Event Medya
|13,32
|2,46
|107,15
|Coca Cola İçecek
|93,55
|2,80
|47,30
|Cosmos Yat. Holding
|9,45
|0,00
|17,25
|Credıtwest Faktorıng
|4,72
|0,43
|-19,59
|Çan2 Termik
|12,24
|2,26
|Çelebi
|187,70
|4,10
|2,84
|Çelik Halat
|8,70
|-4,29
|-4,37
|Çemaş Döküm
|1,24
|0,81
|-27,17
|Çemtaş
|17,30
|0,58
|10,11
|Çimbeton
|226,00
|5,61
|-23,78
|Çimentaş
|31,10
|3,67
|-13,99
|Çimsa
|35,32
|1,32
|98,43
|Çuhadaroğlu Metal
|9,90
|1,85
|30,14
|Dagi Giyim
|2,93
|-2,98
|-13,98
|Dagi Yatırım Holding
|11,73
|-0,17
|-9,07
|Dardanel
|3,10
|3,33
|-41,78
|Datagate Bilgisayar
|13,46
|2,28
|-16,45
|Demısaş Döküm
|9,37
|0,11
|44,70
|Denge Holding
|1,30
|0,00
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,67
|2,45
|-9,34
|Derimod
|8,00
|2,56
|-17,86
|Derlüks Yatırım Holding
|4,87
|1,88
|-44,78
|Desa Deri
|9,04
|2,73
|-7,19
|Despec Bilgisayar
|9,87
|0,10
|-24,43
|Deva Holding
|30,00
|0,00
|24,70
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,06
|1,01
|11,93
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,32
|0,23
|15,82
|Ditaş Doğan
|27,70
|-1,77
|112,98
|DO-CO
|1.116,00
|4,54
|77,14
|Doğan Burda
|172,00
|-9,99
|666,49
|Doğan Holding
|3,32
|3,11
|10,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,38
|1,71
|2,19
|Doğu Aras Enerji
|93,55
|0,21
|Doğusan
|3,56
|0,85
|-1,96
|Doğuş GMYO
|10,90
|-0,91
|33,41
|Doğuş Otomotiv
|49,16
|3,67
|89,63
|Döktaş Dökümcülük
|33,48
|0,24
|9,34
|Duran Doğan Basım
|19,75
|-3,94
|88,27
|Dyo Boya
|10,61
|-1,39
|-5,67
|Eczacıbaşı İlaç
|7,25
|0,55
|0,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,02
|1,70
|82,10
|E-Data Teknoloji
|14,88
|0,88
|Edip Gayrimenkul
|3,54
|0,57
|6,63
|Ege Endüstri
|1.705,50
|0,09
|2,44
|Ege Gübre
|232,30
|1,40
|61,93
|Ege Profil
|34,64
|3,34
|-7,99
|Ege Seramik
|16,67
|3,73
|72,52
|Egeplast
|24,24
|2,97
|-27,21
|Ekiz Kimya
|7,50
|-2,34
|5,19
|Elite Naturel Organik Gıda
|22,80
|-2,31
|Emek Elektrik
|2,90
|0,69
|1,57
|Eminiş Ambalaj
|20,38
|-2,58
|-44,68
|Emlak Konut GMYO
|2,38
|0,85
|12,55
|Enerjisa Enerji
|13,82
|1,92
|19,86
|Enka İnşaat
|16,30
|1,68
|131,47
|Erbosan
|146,00
|6,18
|260,01
|Ereğli Demir Çelik
|24,06
|2,82
|83,15
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,23
|-0,31
|Ersu Gıda
|5,33
|2,11
|7,89
|Escar Turizm Taşımacılık
|29,34
|-0,47
|Escort Teknoloji
|6,32
|7,48
|-3,81
|Esenboğa Elektrik
|31,30
|2,15
|64,51
|Etiler Gıda
|5,20
|-0,95
|30,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,75
|3,59
|-1,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,55
|0,85
|0,33
|Euro Yat. Ort.
|3,72
|1,09
|-16,24
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|0,00
|-38,03
|Europap Tezol Kağıt
|15,89
|4,33
|Fade Gıda
|7,84
|0,38
|50,72
|Fenerbahçe Futbol
|31,56
|0,83
|6,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,33
|0,87
|-20,96
|F-M İzmit Piston
|124,80
|3,06
|1,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,89
|0,40
|14,27
|Ford Otosan
|257,00
|1,38
|113,99
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|1,61
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|4,04
|-1,94
|55,98
|Galata Wind Enerji
|5,37
|1,32
|Galatasaray Sportif
|4,01
|0,75
|-0,99
|Garanti Bankası
|11,66
|0,09
|14,87
|Garanti Faktoring
|12,99
|0,54
|16,71
|Garanti Yat. Ort.
|2,54
|1,60
|-21,02
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,87
|0,90
|32,80
|Gediz Ambalaj
|19,15
|1,11
|42,91
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,35
|2,69
|Gen İlaç
|14,01
|-0,78
|Gentaş
|3,68
|0,55
|-18,46
|Gersan Elektrik
|5,81
|0,17
|-5,37
|Gimat Mağazacılık
|2,13
|-1,39
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,16
|1,05
|Global Men. Değ.
|6,40
|3,06
|6,49
|Global Yat. Holding
|2,32
|4,04
|-33,96
|Good-Year
|9,71
|0,83
|21,86
|Göltaş Çimento
|43,40
|4,43
|5,74
|Gözde Girişim
|9,33
|3,32
|16,92
|GSD Denizcilik
|4,07
|-0,25
|67,13
|GSD Holding
|3,41
|-0,87
|35,86
|Gübre Fabrik.
|84,30
|0,48
|-2,03
|Güler Yat. Holding
|3,02
|0,33
|-12,78
|Halk GMYO
|2,77
|0,36
|-9,12
|Hatay Tekstil
|19,24
|-1,64
|41,10
|Hedef Girişim
|2,73
|0,74
|8,13
|Hedef Holding
|3,80
|4,97
|Hektaş
|13,40
|-2,26
|150,83
|HUB Girişim
|10,04
|1,93
|-44,84
|Hürriyet Gzt.
|2,18
|-0,46
|3,81
|ICBC Turkey Bank
|6,31
|0,16
|-2,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,22
|-1,71
|139,38
|İdealist GMYO
|2,28
|7,55
|-3,92
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|2,02
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,00
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|0,00
|-69,15
|İhlas Haber Ajansı
|6,88
|-1,57
|İhlas Holding
|0,60
|1,69
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|1,39
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|7,81
|4,97
|68,10
|Info Yatırım
|5,21
|0,97
|11,55
|İntema
|56,00
|-3,45
|40,35
|Inveo Yatırım Holding
|30,62
|-1,98
|111,58
|İpek Doğal Enerji
|14,79
|2,71
|13,07
|İskenderun Demir Çelik
|23,84
|5,77
|163,83
(Sürecek)
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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