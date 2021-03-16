Borsada günün ilk yarısı (1)
16.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:00
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,14
|-1,72
|18,09
|Acıpayam Selüloz
|24,46
|7,66
|42,87
|Adel Kalemcilik
|25,40
|-1,32
|-25,81
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,09
|0,65
|10,36
|Afyon Çimento
|4,87
|0,62
|-4,70
|Ak Enerji
|2,00
|-0,50
|-9,50
|Akbank
|6,10
|0,83
|-11,98
|Akçansa
|18,86
|0,43
|14,03
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,51
|-0,40
|4,45
|Akfen GMYO
|4,36
|1,16
|-10,29
|Akın Tekstil
|59,50
|-0,34
|87,34
|Akiş GMYO
|2,44
|0,00
|-12,62
|Akmerkez GMYO
|58,40
|1,30
|-9,30
|Aksa
|18,38
|2,68
|25,98
|Aksa Enerji
|11,52
|0,61
|54,84
|Aksigorta
|10,11
|-1,84
|8,71
|Aksu Enerji
|6,83
|-0,15
|-9,50
|Alarko Carrıer
|455,00
|4,12
|24,69
|Alarko GMYO
|29,38
|0,20
|12,31
|Alarko Holding
|11,91
|-0,08
|37,85
|Albaraka Türk
|1,99
|1,53
|2,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,20
|0,51
|18,68
|Alkim Kağıt
|18,54
|-2,11
|36,85
|Alkim Kimya
|18,25
|0,16
|25,54
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,55
|-0,78
|16,44
|Altınyunus Çeşme
|80,50
|1,26
|61,13
|Anadolu Efes
|24,76
|-0,96
|6,82
|Anadolu Grubu Holding
|27,42
|0,88
|4,21
|Anadolu Hayat Emek.
|11,28
|-1,14
|30,10
|Anadolu Isuzu
|21,84
|-0,27
|21,33
|Anadolu Sigorta
|8,08
|-1,34
|7,02
|Anel Elektrik
|4,61
|2,44
|45,43
|Arçelik
|35,72
|-0,28
|17,50
|ARD Bilişim Teknolojileri
|60,00
|0,76
|24,79
|Arena Bilgisayar
|62,10
|-2,97
|80,52
|Armada Bilgisayar
|61,00
|-1,29
|24,29
|Arsan Tekstil
|9,01
|0,11
|23,59
|Arzum Ev Aletleri
|24,44
|-0,97
|-0,73
|Aselsan
|17,26
|-0,12
|-5,42
|Ata GMYO
|6,29
|-0,32
|14,16
|Atakule GMYO
|3,82
|-1,04
|51,59
|Atlantis Yatırım Holding
|5,76
|-1,03
|3,60
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|1,90
|-8,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,05
|-0,57
|5,71
|Avrasya GMYO
|3,27
|-2,10
|24,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,55
|0,28
|10,94
|Avrupa Yatırım Holding
|7,09
|3,35
|18,17
|Ayen Enerji
|7,99
|-1,96
|47,69
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,90
|-2,93
|13,66
|Aygaz
|16,74
|-1,24
|14,27
|Bagfaş
|27,14
|2,26
|35,70
|Bak Ambalaj
|26,40
|0,23
|30,69
|Balatacılar Balatacılık
|8,90
|9,20
|8,01
|Bantaş Ambalaj
|4,98
|0,00
|6,18
|Banvit
|55,40
|-0,81
|6,54
|Baştaş Başkent Çimento
|14,68
|-0,54
|-15,49
|Batı Çimento
|16,69
|-0,71
|254,35
|Batısöke Çimento
|3,74
|0,54
|53,28
|Bayrak Taban Sanayi
|11,62
|2,29
|9,52
|Bera Holding
|24,40
|-1,13
|20,32
|Berkosan Yalıtım
|12,88
|2,55
|44,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,52
|9,52
|36,63
|Beyaz Filo
|14,47
|1,76
|42,14
|Bilici Yatırım
|10,79
|8,77
|62,50
|Bim Mağazalar
|71,40
|0,21
|-2,90
|Birko Mensucat
|1,12
|1,82
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,87
|9,96
|-17,05
|Bizim Mağazaları
|15,19
|0,33
|-1,11
|Borusan Mannesmann
|33,72
|-1,17
|21,29
|Borusan Yat. Paz.
|499,50
|0,36
|9,32
|Bosch Fren Sistemleri
|1.217,60
|0,63
|-1,72
|Bossa
|26,84
|-0,81
|50,36
|Brisa
|29,86
|0,54
|49,75
|Burçelik
|25,82
|-1,22
|22,84
|Burçelik Vana
|35,24
|-0,79
|-29,04
|Bursa Çimento
|4,27
|0,95
|-14,22
|Carrefoursa
|61,85
|-1,83
|-13,86
|Casa Emtia Petrol
|160,00
|-5,44
|50,94
|Ceo Event Medya
|6,45
|-0,62
|0,31
|Coca Cola İçecek
|72,50
|-1,09
|11,34
|Cosmos Yat. Holding
|11,95
|0,42
|48,26
|Credıtwest Faktorıng
|5,58
|-1,06
|-4,94
|Çelebi
|312,90
|-0,57
|71,43
|Çelik Halat
|8,95
|-0,56
|-1,62
|Çemaş Döküm
|1,62
|2,53
|-4,85
|Çemtaş
|16,95
|2,42
|6,60
|Çimbeton
|321,90
|-1,65
|8,57
|Çimentaş
|42,46
|-0,09
|17,42
|Çimsa
|22,40
|1,73
|25,84
|Çuhadaroğlu Metal
|7,82
|1,16
|1,16
|Dagi Giyim
|7,98
|2,44
|-1,12
|Dagi Yatırım Holding
|15,70
|3,29
|21,71
|Dardanel
|33,56
|-0,94
|0,18
|Datagate Bilgisayar
|16,51
|2,36
|2,48
|Demısaş Döküm
|8,18
|-1,33
|23,75
|Denge Holding
|8,40
|1,82
|53,28
|Deniz GMYO
|5,69
|-2,07
|66,37
|Derimod
|11,61
|-0,09
|19,20
|Derlüks Yatırım Holding
|8,80
|1,15
|-0,23
|Desa Deri
|13,63
|3,97
|39,94
|Despec Bilgisayar
|13,19
|0,30
|1,00
|Deva Holding
|30,64
|0,59
|26,93
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,12
|0,31
|48,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,80
|-3,13
|82,31
|Ditaş Doğan
|17,94
|-2,76
|37,70
|DO-CO
|653,00
|1,71
|3,65
|Doğan Burda
|18,89
|0,59
|-15,82
|Doğan Holding
|3,48
|0,00
|13,36
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,97
|-3,26
|27,53
|Doğusan
|5,32
|0,00
|21,46
|Doğuş GMYO
|12,20
|-0,73
|49,33
|Doğuş Otomotiv
|31,76
|0,38
|10,51
|Döktaş Dökümcülük
|33,84
|2,67
|10,52
|Duran Doğan Basım
|12,92
|0,16
|23,16
|Dyo Boya
|16,19
|4,25
|42,52
|Eczacıbaşı İlaç
|7,34
|0,00
|-1,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|59,40
|-0,92
|114,13
|Edip Gayrimenkul
|3,77
|0,00
|13,55
|Ege Endüstri
|1.641,70
|0,56
|-4,96
|Ege Gübre
|239,10
|-4,09
|64,67
|Ege Profil
|35,90
|1,41
|-6,12
|Ege Seramik
|14,00
|-0,36
|36,05
|Egeplast
|34,98
|-4,32
|5,05
|Ekiz Kimya
|7,10
|-0,70
|-0,42
|Emek Elektrik
|2,79
|6,49
|-2,29
|Eminiş Ambalaj
|25,68
|0,71
|-30,29
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|0,45
|4,67
|Enerjisa Enerji
|12,08
|1,34
|-3,44
|Enka İnşaat
|8,18
|-0,85
|10,99
|Erbosan
|66,00
|0,99
|60,98
|Ereğli Demir Çelik
|16,81
|0,36
|12,59
|Ersu Gıda
|5,14
|0,78
|4,05
|Escort Teknoloji
|7,80
|2,36
|18,72
|Esenboğa Elektrik
|45,40
|5,93
|138,57
|Etiler Gıda
|5,55
|0,00
|39,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,04
|-0,74
|4,94
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|0,55
|2,22
|Euro Yat. Ort.
|4,52
|-0,66
|0,22
|Euro Yatırım Holding
|3,37
|3,37
|18,66
|Fade Gıda
|15,31
|4,15
|147,33
|Fenerbahçe Futbol
|29,12
|-7,67
|-1,49
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,58
|5,28
|3,30
|F-M İzmit Piston
|170,00
|-0,18
|36,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|16,29
|-3,21
|25,02
|Ford Otosan
|192,40
|1,53
|52,70
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,63
|0,28
|-23,58
|Frigo Pak Gıda
|32,92
|-4,08
|56,91
|Galatasaray Sportif
|4,02
|1,77
|-0,74
|Garanti Bankası
|8,88
|1,83
|-14,37
|Garanti Faktoring
|12,20
|0,58
|9,61
|Garanti Yat. Ort.
|3,41
|-6,32
|5,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,00
|3,18
|90,48
|Gediz Ambalaj
|39,40
|1,65
|47,01
|Gentaş
|6,13
|0,99
|3,20
|Gersan Elektrik
|7,15
|-0,14
|16,45
|Global Men. Değ.
|7,33
|0,00
|21,96
|Global Yat. Holding
|5,95
|0,51
|27,14
|Good-Year
|8,96
|1,59
|7,18
|Göltaş Çimento
|63,75
|0,55
|54,51
|Gözde Girişim
|8,80
|-3,72
|10,28
|GSD Denizcilik
|6,25
|-0,48
|24,01
|GSD Holding
|2,38
|0,42
|-5,18
|Gübre Fabrik.
|78,70
|-0,06
|-8,54
|Güler Yat. Holding
|10,23
|0,39
|-5,89
|Halk GMYO
|3,63
|6,14
|13,08
|Hatay Tekstil
|22,38
|-1,32
|60,43
|Hedef Girişim
|4,25
|-1,85
|24,03
|Hektaş
|31,32
|2,02
|64,24
|HUB Girişim
|19,28
|0,57
|5,93
|Hürriyet Gzt.
|2,18
|0,46
|3,81
|ICBC Turkey Bank
|6,28
|0,32
|-3,38
|İdealist Danışmanlık
|68,65
|9,93
|410,03
|İdealist GMYO
|10,40
|-1,42
|52,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,71
|0,59
|-9,04
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|-4,80
|İhlas Gazetecilik
|3,19
|3,24
|-21,43
|İhlas Holding
|0,93
|-2,11
|-17,16
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|0,00
|-12,28
|İndeks Bilgisayar
|31,14
|-0,26
|62,78
|Info Yatırım
|6,99
|0,14
|8,37
|İntema
|46,22
|-3,10
|15,84
|Inveo Yatırım Holding
|148,10
|3,49
|234,92
|İpek Doğal Enerji
|13,39
|2,61
|2,37
|İskenderun Demir Çelik
|13,17
|-0,53
|30,27
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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