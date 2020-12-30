Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

30.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,010,00330,65
Acıpayam Selüloz17,55-2,45177,92
Adel Kalemcilik31,26-0,3899,11
Adese Alışveriş Ticaret2,840,0098,84
Afyon Çimento4,690,21105,86
Ak Enerji2,22-0,45103,67
Akbank6,823,02-15,91
Akçansa16,430,1269,48
Akdeniz Yatırım Hold.5,28-1,12150,24
Akfen GMYO4,89-0,6120,74
Akın Tekstil31,88-0,38131,18
Akiş GMYO3,59-0,5514,61
Akmerkez GMYO65,00-0,91190,12
Aksa13,92-1,7698,76
Aksa Enerji7,35-0,2793,42
Aksigorta9,24-1,7070,55
Aksu Enerji14,09-0,35-5,25
Alarko Carrıer400,507,09570,57
Alarko GMYO27,161,7284,79
Alarko Holding8,482,0544,35
Albaraka Türk1,960,5128,10
Alcatel Lucent Teletaş29,34-0,81143,69
Alkim Kağıt13,90-1,00156,47
Alkim Kimya14,460,91133,15
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,24-0,44446,34
Altınyunus Çeşme45,420,89354,65
Anadolu Efes23,440,0910,16
Anadolu Grubu Holding27,442,7756,00
Anadolu Hayat Emek.8,25-0,2435,58
Anadolu Isuzu18,15-1,4149,14
Anadolu Sigorta7,230,0074,07
Anel Elektrik3,220,6382,65
Arçelik30,700,5247,31
ARD Bilişim Teknolojileri45,621,78

Arena Bilgisayar34,341,06371,38
Armada Bilgisayar49,300,33200,79
Arsan Tekstil7,401,79106,70
Artı Yatırım Holding5,720,00606,17
Arzum Ev Aletleri27,349,98

Aselsan18,805,0381,08
Ata GMYO5,17-0,7714,13
Atakule GMYO2,460,0028,13
Atlantis Yatırım Holding6,003,81500,00
Atlas Yat. Ort.1,780,0087,32
AvivaSA Emeklilik Hayat18,106,7835,02
Avrasya GMYO4,10-1,44171,52
Avrasya Petrol ve Tur.3,230,0077,47
Avrupa Yatırım Holding5,72-2,05271,43
Ayen Enerji5,430,1856,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,700,00434,25
Aygaz14,920,0722,84
Bagfaş20,340,7920,93
Bak Ambalaj20,681,27183,89
Balatacılar Balatacılık7,88-0,25535,48
Bantaş Ambalaj4,69-0,64117,71
Banvit49,30-1,40165,48
Baştaş Başkent Çimento15,004,17479,15
Batı Çimento4,690,8641,69
Batısöke Çimento2,450,0087,02
Bayrak Taban Sanayi10,59-1,58

Bera Holding17,47-0,23353,77
Berkosan Yalıtım8,93-2,40225,91
Beşiktaş Futbol Yat.4,20-0,7171,43
Beyaz Filo9,900,51216,31
Bilici Yatırım6,58-1,05129,55
Bim Mağazalar75,800,2664,04
Birko Mensucat1,152,68270,97
Birlik Mensucat3,84

236,84
Bizim Mağazaları15,54-0,3240,34
Borusan Mannesmann30,143,22163,23
Borusan Yat. Paz.520,300,19768,42
Bosch Fren Sistemleri1.262,60-1,07338,74
Bossa17,46-4,01116,63
Brisa19,90-0,10112,18
Burçelik21,10-0,66263,17
Burçelik Vana51,10-3,40426,26
Bursa Çimento11,200,09179,76
Carrefoursa67,500,75155,22
Casa Emtia Petrol98,00-1,01943,66
Ceo Event Medya6,55-1,3678,85
Coca Cola İçecek63,151,0466,80
Cosmos Yat. Holding7,801,30282,35
Credıtwest Faktorıng6,13-3,31112,85
Çelebi175,509,9676,65
Çelik Halat18,90-3,72190,77
Çemaş Döküm2,150,4771,52
Çemtaş16,230,3799,66
Çimbeton285,408,23591,71
Çimentaş33,50-0,30123,33
Çimsa17,85-0,5696,59
Çuhadaroğlu Metal7,73-0,26142,32
Dagi Giyim8,09-1,22223,60
Dagi Yatırım Holding13,47-0,07496,02
Dardanel32,023,29744,85
Datagate Bilgisayar15,330,7296,29
Demısaş Döküm6,49-2,2686,49
Denge Holding5,601,82308,76
Deniz GMYO3,270,6255,41
Derimod9,82-0,9137,54
Derlüks Deri8,850,80118,75
Desa Deri9,652,12112,56
Despec Bilgisayar13,16-1,05210,38
Deva Holding24,260,17171,74
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,88-0,46

Diriteks Diriliş Tekstil3,730,00378,21
Ditaş Doğan33,26-0,06249,55
DO-CO578,503,792,57
Doğan Burda22,98-1,03278,58
Doğan Holding3,101,3172,65
Doğtaş Kelebek Mobilya2,62-0,7658,79
Doğusan3,952,3389,90
Doğuş GMYO8,26-1,6782,34
Doğuş Otomotiv28,84-4,57202,94
Döktaş Dökümcülük30,680,07-3,05
Duran Doğan Basım10,981,4865,13
Dyo Boya11,320,89131,02
Eczacıbaşı İlaç7,600,26108,18
Eczacıbaşı Yatırım27,90-0,64189,65
Edip Gayrimenkul3,12-1,58124,46
Ege Endüstri1.739,10-1,75209,14
Ege Gübre149,002,76202,26
Ege Profil34,96-3,32192,06
Ege Seramik10,21-1,83177,56
Egeplast31,002,99148,00
Ekiz Kimya7,080,431060,66
Emek Elektrik5,50-0,36245,91
Eminiş Ambalaj36,505,802301,32
Emlak Konut GMYO2,180,9350,59
Enerjisa Enerji12,38-0,6483,79
Enka İnşaat7,40-0,4032,57
Erbosan42,741,7171,10
Ereğli Demir Çelik15,252,1473,13
Ersu Gıda4,98-0,99140,58
Escort Teknoloji6,470,47365,47
Esenboğa Elektrik18,200,83

Etiler Gıda3,990,76241,72
Euro Kapital Yat. Ort.3,780,80135,70
Euro Trend Yat. Ort.3,36-1,18181,45
Euro Yat. Ort.4,50-4,66299,73
Euro Yatırım Holding2,870,7091,33
Fade Gıda6,24-0,48

Fenerbahçe Futbol28,940,84100,00
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,620,0044,86
F-M İzmit Piston124,40-2,05162,65
Fonet Bilgi Teknolojileri12,622,2764,11
Ford Otosan125,80-0,4090,28
Formet Çelik Kapı4,78-2,6559,33
Frigo Pak Gıda21,000,48199,77
Galatasaray Sportif4,020,2598,03
Garanti Bankası10,222,00-8,26
Garanti Faktoring10,81-0,09179,33
Garanti Yat. Ort.3,30-1,20231,06
Gedik Y. Men. Değ.12,91-1,15310,50
Gediz Ambalaj27,823,65311,54
Gentaş6,092,35195,34
Gersan Elektrik6,130,1692,16
Global Men. Değ.5,74-0,52205,32
Global Yat. Holding4,700,00-3,49
Good-Year8,020,0098,02
Göltaş Çimento41,322,08132,27
Gözde Girişim7,771,5751,17
GSD Denizcilik4,960,0093,75
GSD Holding2,501,6367,79
Gübre Fabrik.81,406,47800,44
Güler Yat. Holding11,16-0,36449,75
Halk GMYO3,302,48183,35
Hatay Tekstil14,27-0,28111,91
Hedef Girişim8,49-0,70255,78
Hektaş20,0210,00149,63
HUB Girişim18,29-0,3394,81
Hürriyet Gzt.2,110,0085,09
ICBC Turkey Bank6,47-0,3122,77
İdealist Danışmanlık13,75-2,48314,16
İdealist GMYO6,580,92115,03
İhlas Ev Aletleri1,900,53-39,30
İhlas Gayrimenkul1,260,8022,41
İhlas Gazetecilik4,01-0,99-11,67
İhlas Holding1,220,0034,07
İhlas Yayın Holding1,15-0,8637,95
İndeks Bilgisayar17,81-0,6189,88
Info Yatırım6,55-0,30242,07
İntema37,269,98302,38
Inveo Yatırım Holding47,48-3,10517,43
İpek Doğal Enerji13,230,4671,37
İskenderun Demir Çelik10,230,5930,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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