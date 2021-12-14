Borsada günlük işlemler (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)49.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|49.797,90
|0,00
|22,96
|İş Bankası (C)
|8,42
|6,31
|23,96
|İş Bankası (Kur.)
|604.000,00
|2,37
|58,95
|İş Fin.Kir.
|3,91
|0,51
|1,30
|İş Girişim
|10,04
|9,97
|-47,02
|İş GMYO
|2,67
|1,91
|5,12
|İş Y. Men. Değ.
|23,04
|2,67
|38,82
|İş Yat. Ort.
|3,22
|-0,62
|-4,26
|İşbir Holding
|55,05
|-9,98
|2,56
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,93
|-0,25
|Işık Plastik
|5,45
|0,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|0,00
|-12,28
|İttifak Holding
|1,40
|0,00
|-37,22
|İz Hayvancılık Tarım
|21,38
|2,59
|18,78
|İzmir Demir Çelik
|2,92
|-0,34
|-11,77
|İzmir Fırça
|7,10
|-0,42
|27,70
|Jantsa Jant Sanayi
|75,70
|-2,20
|82,64
|Kafein Yazılım
|22,28
|-1,85
|4,41
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,90
|0,16
|Kaplamin
|29,20
|0,00
|-13,61
|Kardemir (A)
|10,70
|2,29
|79,83
|Kardemir (B)
|10,64
|1,82
|101,90
|Kardemir (D)
|11,69
|2,01
|102,25
|Karel Elektronik
|13,16
|2,49
|95,71
|Karsan Otomotiv
|4,36
|1,16
|34,15
|Karsu Tekstil
|9,16
|-1,61
|7,13
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,04
|-2,34
|Kartonsan
|65,35
|1,40
|-30,97
|Katmerciler Ekipman
|1,54
|-0,65
|-11,10
|Kent Gıda
|182,90
|-2,56
|-48,57
|Kerevitaş Gıda
|5,41
|4,64
|-17,78
|Kervan Gıda
|13,62
|-0,44
|33,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,63
|-1,56
|-50,00
|Kiler GMYO
|2,01
|-7,80
|-19,92
|Kızılbük GYO
|29,70
|-0,67
|Klimasan Klima
|12,60
|1,94
|49,33
|Koç Holding
|34,50
|1,83
|68,68
|Konfrut Gıda
|5,04
|0,00
|19,29
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,40
|-1,52
|202,54
|Konya Çimento
|1.212,90
|1,08
|7,34
|Konya Kağıt
|7,93
|-1,00
|Koray GMYO
|7,10
|-3,14
|59,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|40,96
|5,95
|163,41
|Koza Altın
|143,40
|-0,28
|48,29
|Koza Madencilik
|22,76
|0,09
|46,93
|Körfez GMYO
|6,35
|-1,09
|9,48
|Kristal Kola
|1,70
|1,80
|-44,35
|Kron Telekomünikasyon
|42,96
|3,07
|16,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|247,00
|0,78
|57,02
|Kuyas Yatırım
|4,54
|0,44
|97,39
|Kütahya Porselen
|114,70
|-2,30
|127,35
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,32
|-0,06
|Lider Faktoring
|4,19
|0,24
|22,87
|Link Bilgisayar
|31,94
|1,98
|1,09
|Logo Yazılım
|50,00
|-1,19
|60,57
|Lokman Hekim Sağlık
|13,75
|1,10
|95,54
|Lüks Kadife
|59,80
|-2,53
|108,26
|Makina Takım
|3,70
|-1,60
|8,50
|Manas Enerji Yönetimi
|16,12
|0,56
|Margün Enerji
|10,12
|-0,59
|Marka Yatırım Holding
|3,93
|-1,50
|-38,88
|Marmaris Altınyunus
|263,70
|0,27
|137,35
|Marshall
|257,80
|-2,86
|-15,94
|Martı GMYO
|1,02
|2,00
|-60,06
|Martı Otel
|1,80
|-0,55
|-15,49
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,62
|-1,01
|Mavi Giyim
|78,00
|-2,74
|51,14
|Mazhar Zorlu Holding
|34,00
|-0,35
|8,01
|Meditera Tıbbi Malzeme
|46,56
|9,97
|Mega Polietilen
|6,25
|-2,04
|-18,41
|Menderes Tekstil
|2,46
|-1,60
|-20,39
|Mercan Kimya
|10,69
|-1,47
|Merit Turizm
|34,32
|10,00
|231,29
|Merko Gıda
|5,81
|2,65
|-32,75
|Metemtur Yatırım
|4,10
|1,23
|-49,29
|Metro Holding
|1,17
|-0,85
|-37,51
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,48
|-0,80
|-14,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,79
|-2,72
|-21,47
|Mia Teknoloji
|37,26
|9,98
|Migros Ticaret
|46,54
|3,84
|8,74
|Milpa
|4,18
|-1,18
|-9,13
|Mistral GMYO
|4,46
|-0,67
|-4,62
|MLP Sağlık
|34,32
|0,00
|72,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,33
|9,90
|-5,87
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,71
|-0,58
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|9,45
|-3,37
|-20,25
|Mondi Tire Kutsan
|11,65
|-1,10
|53,29
|Nasmed Egepol
|8,75
|6,19
|Naturel Enerji
|41,04
|-0,24
|15,58
|Naturelgaz
|7,92
|-0,75
|Net Holding
|6,05
|2,54
|76,38
|Netaş Telekom.
|20,56
|-0,19
|-26,78
|Niğbaş Niğde Beton
|15,21
|9,98
|-70,75
|Nuh Çimento
|48,40
|-0,12
|0,77
|Nurol GMYO
|8,35
|-5,44
|14,54
|Odaş Elektrik
|1,58
|0,00
|-45,95
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|23,46
|9,93
|Orge Enerji Elektrik
|7,44
|4,49
|61,30
|Orma Orman Mahsulleri
|38,02
|-0,47
|158,29
|Osmanlı Menkul
|33,02
|-1,55
|7,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,84
|0,55
|-21,16
|Otokar
|421,00
|0,24
|38,36
|Otto Holding
|26,98
|1,81
|156,22
|Oyak Çimento
|8,41
|0,12
|-4,21
|Oyak Yat. Ort.
|7,47
|-1,06
|8,23
|Oyak Yatırım Menkul
|43,56
|0,41
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,41
|-0,94
|78,56
|Özak GMYO
|7,34
|3,53
|43,92
|Özbal Çelik Boru
|22,78
|-1,13
|247,79
|Özderici GMYO
|1,76
|-2,22
|-20,72
|Özerden Plastik
|7,85
|-2,24
|-12,78
|Pamel Elektrik
|81,70
|9,96
|283,21
|Panora GMYO
|9,17
|3,97
|56,20
|Papilon Savunma
|15,09
|-0,59
|-33,64
|Park Elek.Madencilik
|6,35
|-2,01
|18,25
|Parsan
|37,68
|2,11
|55,06
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,76
|-0,65
|Pegasus
|102,50
|-1,35
|37,40
|Peker GMYO
|1,08
|-0,92
|-53,83
|Penguen Gıda
|4,35
|1,87
|-13,86
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|421,00
|3,31
|Pera GMYO
|1,38
|0,73
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|27,00
|-2,32
|47,31
|Petkim
|10,14
|2,01
|103,61
|Petrokent Turizm
|5.011,00
|-0,01
|452,85
|Pınar Et ve Un
|22,48
|-0,09
|2,73
|Pınar Su
|3,81
|-2,06
|-6,25
|Pınar Süt
|21,46
|0,28
|-4,83
|Plastikkart
|18,60
|-1,22
|30,58
|Polisan Holding
|3,30
|0,61
|-14,17
|Politeknik Metal
|512,00
|-3,36
|26,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,08
|0,25
|-25,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|82,00
|-7,34
|-34,56
|QNB Finansbank
|43,88
|-0,32
|-37,63
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,49
|-2,42
|Rainbow Polikarbonat
|13,23
|-7,61
|Ral Yatırım Holding
|14,90
|-0,53
|235,59
|Ray Sigorta
|14,80
|0,61
|-4,21
|Reysaş GMYO
|3,87
|1,31
|19,38
|Reysaş Lojistik
|5,76
|0,70
|11,33
|Rhea Girişim
|2,05
|-1,91
|-44,89
|Rodrigo Tekstil
|14,82
|-1,59
|8,10
|Royal Halı
|3,49
|0,87
|1,45
|RTA Laboratuvarları
|22,26
|0,09
|-26,49
|Sabancı Holding
|15,48
|3,89
|40,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,16
|0,74
|-25,00
|Sanel Mühendislik
|5,22
|-0,38
|52,63
|Sanifoam Sünger
|32,86
|-2,90
|141,62
|Sanko Pazarlama
|10,44
|0,29
|12,65
|Saray Matbaacılık
|4,28
|-1,83
|-51,20
|Sarkuysan
|22,60
|-0,35
|159,85
|Sasa Polyester
|52,85
|8,79
|252,70
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,48
|-0,07
|258,17
|Sekuro Plastik
|19,39
|-1,47
|38,90
|Selçuk Ecza Deposu
|12,78
|7,39
|-4,85
|Selçuk Gıda
|4,76
|-3,84
|-4,42
|Selva Gıda Sanayi
|10,15
|-1,55
|Senkron Güvenlik
|25,10
|-3,68
|-4,42
|Serve Film Prodüksiyon
|13,80
|-0,72
|-13,75
|Servet GMYO
|100,30
|-2,81
|27,93
|Seyitler Kimya
|15,63
|1,36
|16,09
|Silverline Endüstri
|5,54
|-1,77
|-35,58
|Sinpaş GMYO
|4,06
|-0,49
|-2,87
|Smartiks Yazılım
|5,58
|-1,41
|-37,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|36,30
|10,00
|37,83
|Söktaş
|2,99
|1,01
|-8,02
|Sönmez Filament
|41,38
|9,99
|-22,20
|Sönmez Pamuklu
|10,20
|1,80
|-30,88
|Sumaş Suni Tahta
|85,00
|-1,16
|66,63
|Şeker Fin. Kir.
|5,52
|6,36
|-13,75
|Şekerbank
|1,26
|2,44
|-16,56
|Şişe Cam
|16,59
|2,79
|131,72
|Şok Marketler Ticaret
|16,60
|2,03
|33,01
|T. Halk Bankası
|5,65
|4,63
|1,62
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|0,05
|-19,72
|T.S.K.B.
|1,70
|3,03
|-2,66
|T.Tuborg
|22,50
|-1,32
|26,90
|Tat Gıda
|12,60
|0,80
|8,98
|TAV Havalimanları
|38,06
|-2,81
|78,69
|Tek-Art Turizm
|1,46
|-2,01
|-27,72
|Tekfen Holding
|26,20
|9,99
|59,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,68
|-0,65
|-11,31
|Temapol Polimer Plastik
|16,52
|0,61
|43,65
|Tetamat Gıda Yatırımları
|250,00
|-1,96
|15,58
|TGS Dış Ticaret
|16,54
|-0,78
|30,13
|Tofaş Oto. Fab.
|92,75
|0,27
|200,05
|Torunlar GMYO
|4,69
|1,52
|20,26
|Trabzon Liman
|41,52
|-0,53
|29,27
|Trabzonspor Sportif
|7,15
|6,24
|193,03
|Trend GMYO
|6,95
|0,43
|-44,71
|TSKB GMYO
|3,00
|-2,28
|-37,84
|Tuğçelik
|16,62
|-3,48
|105,69
|Tukaş
|8,20
|0,12
|-15,38
|Turcas Petrol
|4,45
|-1,77
|-8,25
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,20
|-2,87
|Turkcell
|21,52
|4,26
|44,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,70
|2,55
|54,23
|Tüpraş
|191,20
|1,38
|77,04
|Türk Hava Yolları
|22,58
|-0,27
|74,90
|Türk İlaç Serum
|12,28
|-0,16
|Türk Prysmian Kablo
|66,70
|9,61
|452,96
|Türk Telekom
|11,04
|1,47
|39,76
|Türk Traktör
|235,10
|1,12
|37,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,00
|-1,66
|20,46
|Türkiye Sigorta
|5,93
|0,51
|-4,02
|Ufuk Yatırım
|19,09
|-1,55
|42,46
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,67
|0,00
|-13,44
|Ulusal Faktoring
|2,47
|-1,59
|Ulusoy Elektrik
|70,05
|-0,99
|36,42
|Ulusoy Un Sanayi
|7,00
|-0,14
|37,57
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,94
|1,04
|-17,09
|Utopya Turizm
|15,00
|9,97
|-61,34
|Uzertaş Boya
|34,40
|-4,76
|-39,22
|Ülker Bisküvi
|22,56
|1,81
|1,09
|Ünlü Yatırım Holding
|6,64
|9,93
|Vakıf Fin. Kir.
|5,77
|-1,03
|69,31
|Vakıf GMYO
|1,95
|2,09
|-18,71
|Vakıf Yat. Ort.
|6,05
|0,00
|-17,80
|Vakıflar Bankası
|4,30
|4,12
|-8,70
|Vakko Tekstil
|11,18
|-0,80
|78,41
|Vanet Gıda
|6,18
|0,82
|-20,05
|VBT Yazılım
|22,92
|-2,80
|Verusa Holding
|54,50
|-0,82
|20,89
|Verusaturk Girisim
|24,96
|1,13
|91,29
|Vestel
|30,30
|-0,07
|82,71
|Vestel Beyaz Eşya
|8,21
|1,73
|84,97
|Viking Kağıt
|7,25
|-1,63
|-19,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,90
|4,56
|30,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,58
|-0,65
|-7,21
|Yataş
|13,47
|-0,59
|-4,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,18
|-0,93
|-27,73
|Yeni Gimat GMYO
|20,24
|3,27
|74,60
|Yeo Teknoloji
|58,30
|0,52
|Yeşil GMYO
|0,94
|0,00
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,10
|2,80
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,07
|-0,48
|-51,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.110,00
|-4,90
|-3,14
|Yonga Mobilya
|28,44
|1,94
|-4,53
|Yükselen Çelik
|6,48
|-0,46
|24,73
|Yünsa
|14,16
|-0,14
|1,93
|Ziraat GMYO
|2,87
|0,35
|Zorlu Enerji
|1,82
|0,00
|-28,03
(Son)
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500