Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 49.797,90 0,00 22,96 İş Bankası (C) 8,42 6,31 23,96 İş Bankası (Kur.) 604.000,00 2,37 58,95 İş Fin.Kir. 3,91 0,51 1,30 İş Girişim 10,04 9,97 -47,02 İş GMYO 2,67 1,91 5,12 İş Y. Men. Değ. 23,04 2,67 38,82 İş Yat. Ort. 3,22 -0,62 -4,26 İşbir Holding 55,05 -9,98 2,56 İşbir Sentetik Dokuma 11,93 -0,25 Işık Plastik 5,45 0,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 0,00 -12,28 İttifak Holding 1,40 0,00 -37,22 İz Hayvancılık Tarım 21,38 2,59 18,78 İzmir Demir Çelik 2,92 -0,34 -11,77 İzmir Fırça 7,10 -0,42 27,70 Jantsa Jant Sanayi 75,70 -2,20 82,64 Kafein Yazılım 22,28 -1,85 4,41 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,90 0,16 Kaplamin 29,20 0,00 -13,61 Kardemir (A) 10,70 2,29 79,83 Kardemir (B) 10,64 1,82 101,90 Kardemir (D) 11,69 2,01 102,25 Karel Elektronik 13,16 2,49 95,71 Karsan Otomotiv 4,36 1,16 34,15 Karsu Tekstil 9,16 -1,61 7,13 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,04 -2,34 Kartonsan 65,35 1,40 -30,97 Katmerciler Ekipman 1,54 -0,65 -11,10 Kent Gıda 182,90 -2,56 -48,57 Kerevitaş Gıda 5,41 4,64 -17,78 Kervan Gıda 13,62 -0,44 33,07 Kervansaray Yat. Holding 0,63 -1,56 -50,00 Kiler GMYO 2,01 -7,80 -19,92 Kızılbük GYO 29,70 -0,67 Klimasan Klima 12,60 1,94 49,33 Koç Holding 34,50 1,83 68,68 Konfrut Gıda 5,04 0,00 19,29 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,40 -1,52 202,54 Konya Çimento 1.212,90 1,08 7,34 Konya Kağıt 7,93 -1,00 Koray GMYO 7,10 -3,14 59,55 Kordsa Teknik Tekstil 40,96 5,95 163,41 Koza Altın 143,40 -0,28 48,29 Koza Madencilik 22,76 0,09 46,93 Körfez GMYO 6,35 -1,09 9,48 Kristal Kola 1,70 1,80 -44,35 Kron Telekomünikasyon 42,96 3,07 16,61 Kuştur Kuşadası Turizm 247,00 0,78 57,02 Kuyas Yatırım 4,54 0,44 97,39 Kütahya Porselen 114,70 -2,30 127,35 Kütahya Şeker Fabrikası 31,32 -0,06 Lider Faktoring 4,19 0,24 22,87 Link Bilgisayar 31,94 1,98 1,09 Logo Yazılım 50,00 -1,19 60,57 Lokman Hekim Sağlık 13,75 1,10 95,54 Lüks Kadife 59,80 -2,53 108,26 Makina Takım 3,70 -1,60 8,50 Manas Enerji Yönetimi 16,12 0,56 Margün Enerji 10,12 -0,59 Marka Yatırım Holding 3,93 -1,50 -38,88 Marmaris Altınyunus 263,70 0,27 137,35 Marshall 257,80 -2,86 -15,94 Martı GMYO 1,02 2,00 -60,06 Martı Otel 1,80 -0,55 -15,49 Matriks Bilgi Dağıtım 23,62 -1,01 Mavi Giyim 78,00 -2,74 51,14 Mazhar Zorlu Holding 34,00 -0,35 8,01 Meditera Tıbbi Malzeme 46,56 9,97 Mega Polietilen 6,25 -2,04 -18,41 Menderes Tekstil 2,46 -1,60 -20,39 Mercan Kimya 10,69 -1,47 Merit Turizm 34,32 10,00 231,29 Merko Gıda 5,81 2,65 -32,75 Metemtur Yatırım 4,10 1,23 -49,29 Metro Holding 1,17 -0,85 -37,51 Metro Petrol ve Tesisleri 2,48 -0,80 -14,19 Metro Yatırım Ortaklığı 1,79 -2,72 -21,47 Mia Teknoloji 37,26 9,98 Migros Ticaret 46,54 3,84 8,74 Milpa 4,18 -1,18 -9,13 Mistral GMYO 4,46 -0,67 -4,62 MLP Sağlık 34,32 0,00 72,72 MMC San. ve Tic. Yat. 4,33 9,90 -5,87 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,71 -0,58 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 9,45 -3,37 -20,25 Mondi Tire Kutsan 11,65 -1,10 53,29 Nasmed Egepol 8,75 6,19 Naturel Enerji 41,04 -0,24 15,58 Naturelgaz 7,92 -0,75 Net Holding 6,05 2,54 76,38 Netaş Telekom. 20,56 -0,19 -26,78 Niğbaş Niğde Beton 15,21 9,98 -70,75 Nuh Çimento 48,40 -0,12 0,77 Nurol GMYO 8,35 -5,44 14,54 Odaş Elektrik 1,58 0,00 -45,95 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 23,46 9,93 Orge Enerji Elektrik 7,44 4,49 61,30 Orma Orman Mahsulleri 38,02 -0,47 158,29 Osmanlı Menkul 33,02 -1,55 7,40 Ostim Endüstriyel Yat 1,84 0,55 -21,16 Otokar 421,00 0,24 38,36 Otto Holding 26,98 1,81 156,22 Oyak Çimento 8,41 0,12 -4,21 Oyak Yat. Ort. 7,47 -1,06 8,23 Oyak Yatırım Menkul 43,56 0,41 Oylum Sınai Yatırımlar 8,41 -0,94 78,56 Özak GMYO 7,34 3,53 43,92 Özbal Çelik Boru 22,78 -1,13 247,79 Özderici GMYO 1,76 -2,22 -20,72 Özerden Plastik 7,85 -2,24 -12,78 Pamel Elektrik 81,70 9,96 283,21 Panora GMYO 9,17 3,97 56,20 Papilon Savunma 15,09 -0,59 -33,64 Park Elek.Madencilik 6,35 -2,01 18,25 Parsan 37,68 2,11 55,06 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,76 -0,65 Pegasus 102,50 -1,35 37,40 Peker GMYO 1,08 -0,92 -53,83 Penguen Gıda 4,35 1,87 -13,86 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 421,00 3,31 Pera GMYO 1,38 0,73 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 27,00 -2,32 47,31 Petkim 10,14 2,01 103,61 Petrokent Turizm 5.011,00 -0,01 452,85 Pınar Et ve Un 22,48 -0,09 2,73 Pınar Su 3,81 -2,06 -6,25 Pınar Süt 21,46 0,28 -4,83 Plastikkart 18,60 -1,22 30,58 Polisan Holding 3,30 0,61 -14,17 Politeknik Metal 512,00 -3,36 26,19 Prizma Press Matbaacılık 4,08 0,25 -25,55 QNB Finans Fin. Kir. 82,00 -7,34 -34,56 QNB Finansbank 43,88 -0,32 -37,63 QUA Granite Hayal Yapı 14,49 -2,42 Rainbow Polikarbonat 13,23 -7,61 Ral Yatırım Holding 14,90 -0,53 235,59 Ray Sigorta 14,80 0,61 -4,21 Reysaş GMYO 3,87 1,31 19,38 Reysaş Lojistik 5,76 0,70 11,33 Rhea Girişim 2,05 -1,91 -44,89 Rodrigo Tekstil 14,82 -1,59 8,10 Royal Halı 3,49 0,87 1,45 RTA Laboratuvarları 22,26 0,09 -26,49 Sabancı Holding 15,48 3,89 40,40 Safkar Ege Soğutmacılık 8,16 0,74 -25,00 Sanel Mühendislik 5,22 -0,38 52,63 Sanifoam Sünger 32,86 -2,90 141,62 Sanko Pazarlama 10,44 0,29 12,65 Saray Matbaacılık 4,28 -1,83 -51,20 Sarkuysan 22,60 -0,35 159,85 Sasa Polyester 52,85 8,79 252,70 Say Yenilenebilir Enerji 30,48 -0,07 258,17 Sekuro Plastik 19,39 -1,47 38,90 Selçuk Ecza Deposu 12,78 7,39 -4,85 Selçuk Gıda 4,76 -3,84 -4,42 Selva Gıda Sanayi 10,15 -1,55 Senkron Güvenlik 25,10 -3,68 -4,42 Serve Film Prodüksiyon 13,80 -0,72 -13,75 Servet GMYO 100,30 -2,81 27,93 Seyitler Kimya 15,63 1,36 16,09 Silverline Endüstri 5,54 -1,77 -35,58 Sinpaş GMYO 4,06 -0,49 -2,87 Smartiks Yazılım 5,58 -1,41 -37,02 Sodaş Sodyum Sanayii 36,30 10,00 37,83 Söktaş 2,99 1,01 -8,02 Sönmez Filament 41,38 9,99 -22,20 Sönmez Pamuklu 10,20 1,80 -30,88 Sumaş Suni Tahta 85,00 -1,16 66,63 Şeker Fin. Kir. 5,52 6,36 -13,75 Şekerbank 1,26 2,44 -16,56 Şişe Cam 16,59 2,79 131,72 Şok Marketler Ticaret 16,60 2,03 33,01 T. Halk Bankası 5,65 4,63 1,62 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 0,05 -19,72 T.S.K.B. 1,70 3,03 -2,66 T.Tuborg 22,50 -1,32 26,90 Tat Gıda 12,60 0,80 8,98 TAV Havalimanları 38,06 -2,81 78,69 Tek-Art Turizm 1,46 -2,01 -27,72 Tekfen Holding 26,20 9,99 59,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,68 -0,65 -11,31 Temapol Polimer Plastik 16,52 0,61 43,65 Tetamat Gıda Yatırımları 250,00 -1,96 15,58 TGS Dış Ticaret 16,54 -0,78 30,13 Tofaş Oto. Fab. 92,75 0,27 200,05 Torunlar GMYO 4,69 1,52 20,26 Trabzon Liman 41,52 -0,53 29,27 Trabzonspor Sportif 7,15 6,24 193,03 Trend GMYO 6,95 0,43 -44,71 TSKB GMYO 3,00 -2,28 -37,84 Tuğçelik 16,62 -3,48 105,69 Tukaş 8,20 0,12 -15,38 Turcas Petrol 4,45 -1,77 -8,25 Tureks Turizm Taşımacılık 13,20 -2,87 Turkcell 21,52 4,26 44,27 Tümosan Motor ve Traktör 21,70 2,55 54,23 Tüpraş 191,20 1,38 77,04 Türk Hava Yolları 22,58 -0,27 74,90 Türk İlaç Serum 12,28 -0,16 Türk Prysmian Kablo 66,70 9,61 452,96 Türk Telekom 11,04 1,47 39,76 Türk Traktör 235,10 1,12 37,99 Türker Proje Gayrimenkul 136,00 -1,66 20,46 Türkiye Sigorta 5,93 0,51 -4,02 Ufuk Yatırım 19,09 -1,55 42,46 Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 0,00 -13,44 Ulusal Faktoring 2,47 -1,59 Ulusoy Elektrik 70,05 -0,99 36,42 Ulusoy Un Sanayi 7,00 -0,14 37,57 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,94 1,04 -17,09 Utopya Turizm 15,00 9,97 -61,34 Uzertaş Boya 34,40 -4,76 -39,22 Ülker Bisküvi 22,56 1,81 1,09 Ünlü Yatırım Holding 6,64 9,93 Vakıf Fin. Kir. 5,77 -1,03 69,31 Vakıf GMYO 1,95 2,09 -18,71 Vakıf Yat. Ort. 6,05 0,00 -17,80 Vakıflar Bankası 4,30 4,12 -8,70 Vakko Tekstil 11,18 -0,80 78,41 Vanet Gıda 6,18 0,82 -20,05 VBT Yazılım 22,92 -2,80 Verusa Holding 54,50 -0,82 20,89 Verusaturk Girisim 24,96 1,13 91,29 Vestel 30,30 -0,07 82,71 Vestel Beyaz Eşya 8,21 1,73 84,97 Viking Kağıt 7,25 -1,63 -19,44 Yapı ve Kredi Bank. 3,90 4,56 30,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,58 -0,65 -7,21 Yataş 13,47 -0,59 -4,81 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,18 -0,93 -27,73 Yeni Gimat GMYO 20,24 3,27 74,60 Yeo Teknoloji 58,30 0,52 Yeşil GMYO 0,94 0,00 -31,88 Yeşil Yapı 1,10 2,80 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,07 -0,48 -51,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.110,00 -4,90 -3,14 Yonga Mobilya 28,44 1,94 -4,53 Yükselen Çelik 6,48 -0,46 24,73 Yünsa 14,16 -0,14 1,93 Ziraat GMYO 2,87 0,35 Zorlu Enerji 1,82 0,00 -28,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi