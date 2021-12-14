Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)49.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)49.797,900,0022,96
İş Bankası (C)8,426,3123,96
İş Bankası (Kur.)604.000,002,3758,95
İş Fin.Kir.3,910,511,30
İş Girişim10,049,97-47,02
İş GMYO2,671,915,12
İş Y. Men. Değ.23,042,6738,82
İş Yat. Ort.3,22-0,62-4,26
İşbir Holding55,05-9,982,56
İşbir Sentetik Dokuma11,93-0,25

Işık Plastik5,450,74

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,000,00-12,28
İttifak Holding1,400,00-37,22
İz Hayvancılık Tarım21,382,5918,78
İzmir Demir Çelik2,92-0,34-11,77
İzmir Fırça7,10-0,4227,70
Jantsa Jant Sanayi75,70-2,2082,64
Kafein Yazılım22,28-1,854,41
Kalekim Kimyevi Maddeler18,900,16

Kaplamin29,200,00-13,61
Kardemir (A)10,702,2979,83
Kardemir (B)10,641,82101,90
Kardemir (D)11,692,01102,25
Karel Elektronik13,162,4995,71
Karsan Otomotiv4,361,1634,15
Karsu Tekstil9,16-1,617,13
Kartal Yenilenebilir Enerji15,04-2,34

Kartonsan65,351,40-30,97
Katmerciler Ekipman1,54-0,65-11,10
Kent Gıda182,90-2,56-48,57
Kerevitaş Gıda5,414,64-17,78
Kervan Gıda13,62-0,4433,07
Kervansaray Yat. Holding0,63-1,56-50,00
Kiler GMYO2,01-7,80-19,92
Kızılbük GYO29,70-0,67

Klimasan Klima12,601,9449,33
Koç Holding34,501,8368,68
Konfrut Gıda5,040,0019,29
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,40-1,52202,54
Konya Çimento1.212,901,087,34
Konya Kağıt7,93-1,00

Koray GMYO7,10-3,1459,55
Kordsa Teknik Tekstil40,965,95163,41
Koza Altın143,40-0,2848,29
Koza Madencilik22,760,0946,93
Körfez GMYO6,35-1,099,48
Kristal Kola1,701,80-44,35
Kron Telekomünikasyon42,963,0716,61
Kuştur Kuşadası Turizm247,000,7857,02
Kuyas Yatırım4,540,4497,39
Kütahya Porselen114,70-2,30127,35
Kütahya Şeker Fabrikası31,32-0,06

Lider Faktoring4,190,2422,87
Link Bilgisayar31,941,981,09
Logo Yazılım50,00-1,1960,57
Lokman Hekim Sağlık13,751,1095,54
Lüks Kadife59,80-2,53108,26
Makina Takım3,70-1,608,50
Manas Enerji Yönetimi16,120,56

Margün Enerji10,12-0,59

Marka Yatırım Holding3,93-1,50-38,88
Marmaris Altınyunus263,700,27137,35
Marshall257,80-2,86-15,94
Martı GMYO1,022,00-60,06
Martı Otel1,80-0,55-15,49
Matriks Bilgi Dağıtım23,62-1,01

Mavi Giyim78,00-2,7451,14
Mazhar Zorlu Holding34,00-0,358,01
Meditera Tıbbi Malzeme46,569,97

Mega Polietilen6,25-2,04-18,41
Menderes Tekstil2,46-1,60-20,39
Mercan Kimya10,69-1,47

Merit Turizm34,3210,00231,29
Merko Gıda5,812,65-32,75
Metemtur Yatırım4,101,23-49,29
Metro Holding1,17-0,85-37,51
Metro Petrol ve Tesisleri2,48-0,80-14,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,79-2,72-21,47
Mia Teknoloji37,269,98

Migros Ticaret46,543,848,74
Milpa4,18-1,18-9,13
Mistral GMYO4,46-0,67-4,62
MLP Sağlık34,320,0072,72
MMC San. ve Tic. Yat.4,339,90-5,87
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,71-0,58

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj9,45-3,37-20,25
Mondi Tire Kutsan11,65-1,1053,29
Nasmed Egepol8,756,19

Naturel Enerji41,04-0,2415,58
Naturelgaz7,92-0,75

Net Holding6,052,5476,38
Netaş Telekom.20,56-0,19-26,78
Niğbaş Niğde Beton15,219,98-70,75
Nuh Çimento48,40-0,120,77
Nurol GMYO8,35-5,4414,54
Odaş Elektrik1,580,00-45,95
Orçay Ortaköy Çay Sanayi23,469,93

Orge Enerji Elektrik7,444,4961,30
Orma Orman Mahsulleri38,02-0,47158,29
Osmanlı Menkul33,02-1,557,40
Ostim Endüstriyel Yat1,840,55-21,16
Otokar421,000,2438,36
Otto Holding26,981,81156,22
Oyak Çimento8,410,12-4,21
Oyak Yat. Ort.7,47-1,068,23
Oyak Yatırım Menkul43,560,41

Oylum Sınai Yatırımlar8,41-0,9478,56
Özak GMYO7,343,5343,92
Özbal Çelik Boru22,78-1,13247,79
Özderici GMYO1,76-2,22-20,72
Özerden Plastik7,85-2,24-12,78
Pamel Elektrik81,709,96283,21
Panora GMYO9,173,9756,20
Papilon Savunma15,09-0,59-33,64
Park Elek.Madencilik6,35-2,0118,25
Parsan37,682,1155,06
PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,76-0,65

Pegasus102,50-1,3537,40
Peker GMYO1,08-0,92-53,83
Penguen Gıda4,351,87-13,86
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım421,003,31

Pera GMYO1,380,73-21,22
Pergamon Dış Ticaret27,00-2,3247,31
Petkim10,142,01103,61
Petrokent Turizm5.011,00-0,01452,85
Pınar Et ve Un22,48-0,092,73
Pınar Su3,81-2,06-6,25
Pınar Süt21,460,28-4,83
Plastikkart18,60-1,2230,58
Polisan Holding3,300,61-14,17
Politeknik Metal512,00-3,3626,19
Prizma Press Matbaacılık4,080,25-25,55
QNB Finans Fin. Kir.82,00-7,34-34,56
QNB Finansbank43,88-0,32-37,63
QUA Granite Hayal Yapı14,49-2,42

Rainbow Polikarbonat13,23-7,61

Ral Yatırım Holding14,90-0,53235,59
Ray Sigorta14,800,61-4,21
Reysaş GMYO3,871,3119,38
Reysaş Lojistik5,760,7011,33
Rhea Girişim2,05-1,91-44,89
Rodrigo Tekstil14,82-1,598,10
Royal Halı3,490,871,45
RTA Laboratuvarları22,260,09-26,49
Sabancı Holding15,483,8940,40
Safkar Ege Soğutmacılık8,160,74-25,00
Sanel Mühendislik5,22-0,3852,63
Sanifoam Sünger32,86-2,90141,62
Sanko Pazarlama10,440,2912,65
Saray Matbaacılık4,28-1,83-51,20
Sarkuysan22,60-0,35159,85
Sasa Polyester52,858,79252,70
Say Yenilenebilir Enerji30,48-0,07258,17
Sekuro Plastik19,39-1,4738,90
Selçuk Ecza Deposu12,787,39-4,85
Selçuk Gıda4,76-3,84-4,42
Selva Gıda Sanayi10,15-1,55

Senkron Güvenlik25,10-3,68-4,42
Serve Film Prodüksiyon13,80-0,72-13,75
Servet GMYO100,30-2,8127,93
Seyitler Kimya15,631,3616,09
Silverline Endüstri5,54-1,77-35,58
Sinpaş GMYO4,06-0,49-2,87
Smartiks Yazılım5,58-1,41-37,02
Sodaş Sodyum Sanayii36,3010,0037,83
Söktaş2,991,01-8,02
Sönmez Filament41,389,99-22,20
Sönmez Pamuklu10,201,80-30,88
Sumaş Suni Tahta85,00-1,1666,63
Şeker Fin. Kir.5,526,36-13,75
Şekerbank1,262,44-16,56
Şişe Cam16,592,79131,72
Şok Marketler Ticaret16,602,0333,01
T. Halk Bankası5,654,631,62
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,000,05-19,72
T.S.K.B.1,703,03-2,66
T.Tuborg22,50-1,3226,90
Tat Gıda12,600,808,98
TAV Havalimanları38,06-2,8178,69
Tek-Art Turizm1,46-2,01-27,72
Tekfen Holding26,209,9959,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,68-0,65-11,31
Temapol Polimer Plastik16,520,6143,65
Tetamat Gıda Yatırımları250,00-1,9615,58
TGS Dış Ticaret16,54-0,7830,13
Tofaş Oto. Fab.92,750,27200,05
Torunlar GMYO4,691,5220,26
Trabzon Liman41,52-0,5329,27
Trabzonspor Sportif7,156,24193,03
Trend GMYO6,950,43-44,71
TSKB GMYO3,00-2,28-37,84
Tuğçelik16,62-3,48105,69
Tukaş8,200,12-15,38
Turcas Petrol4,45-1,77-8,25
Tureks Turizm Taşımacılık13,20-2,87

Turkcell21,524,2644,27
Tümosan Motor ve Traktör21,702,5554,23
Tüpraş191,201,3877,04
Türk Hava Yolları22,58-0,2774,90
Türk İlaç Serum12,28-0,16

Türk Prysmian Kablo66,709,61452,96
Türk Telekom11,041,4739,76
Türk Traktör235,101,1237,99
Türker Proje Gayrimenkul136,00-1,6620,46
Türkiye Sigorta5,930,51-4,02
Ufuk Yatırım19,09-1,5542,46
Ulaşlar Turizm Yat.3,670,00-13,44
Ulusal Faktoring2,47-1,59

Ulusoy Elektrik70,05-0,9936,42
Ulusoy Un Sanayi7,00-0,1437,57
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,941,04-17,09
Utopya Turizm15,009,97-61,34
Uzertaş Boya34,40-4,76-39,22
Ülker Bisküvi22,561,811,09
Ünlü Yatırım Holding6,649,93

Vakıf Fin. Kir.5,77-1,0369,31
Vakıf GMYO1,952,09-18,71
Vakıf Yat. Ort.6,050,00-17,80
Vakıflar Bankası4,304,12-8,70
Vakko Tekstil11,18-0,8078,41
Vanet Gıda6,180,82-20,05
VBT Yazılım22,92-2,80

Verusa Holding54,50-0,8220,89
Verusaturk Girisim24,961,1391,29
Vestel30,30-0,0782,71
Vestel Beyaz Eşya8,211,7384,97
Viking Kağıt7,25-1,63-19,44
Yapı ve Kredi Bank.3,904,5630,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,58-0,65-7,21
Yataş13,47-0,59-4,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,18-0,93-27,73
Yeni Gimat GMYO20,243,2774,60
Yeo Teknoloji58,300,52

Yeşil GMYO0,940,00-31,88
Yeşil Yapı1,102,80-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,07-0,48-51,59
Yibitaş İnşaat Malzeme15.110,00-4,90-3,14
Yonga Mobilya28,441,94-4,53
Yükselen Çelik6,48-0,4624,73
Yünsa14,16-0,141,93
Ziraat GMYO2,870,35

Zorlu Enerji1,820,00-28,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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