Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.501,20 0,00 -27,16 İş Bankası (C) 5,16 -0,58 -24,04 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,93 -0,34 -24,09 İş Girişim 8,27 0,49 -56,36 İş GMYO 2,12 0,95 -16,54 İş Y. Men. Değ. 13,48 1,66 -18,78 İş Yat. Ort. 2,65 0,00 -21,20 İşbir Holding 59,50 -3,09 10,85 Işık Plastik 6,30 0,96 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 2,06 -13,16 İttifak Holding 1,33 -0,75 -40,36 İz Hayvancılık Tarım 22,88 -1,80 27,11 İzmir Demir Çelik 2,31 2,21 -30,20 İzmir Fırça 6,28 -2,33 12,95 Jantsa Jant Sanayi 57,10 0,00 37,76 Kafein Yazılım 20,68 1,08 -3,09 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,17 4,52 Kaplamin 22,80 1,51 -32,54 Kardemir (A) 5,59 -0,71 -6,05 Kardemir (B) 5,58 -0,36 5,88 Kardemir (D) 6,47 0,31 11,94 Karel Elektronik 8,83 -2,32 31,31 Karsan Otomotiv 3,61 -0,28 11,08 Karsu Tekstil 8,70 4,07 1,75 Kartal Yenilenebilir Enerji 17,50 9,99 Kartonsan 46,30 0,48 -51,10 Katmerciler Ekipman 1,33 3,91 -23,22 Kent Gıda 189,20 0,00 -46,79 Kerevitaş Gıda 4,13 0,24 -37,23 Kervan Gıda 12,27 -1,13 19,88 Kervansaray Yat. Holding 0,67 4,69 -46,83 Kiler GMYO 1,98 1,54 -21,12 Kızılbük GYO 28,08 2,56 Klimasan Klima 10,07 3,81 19,35 Koç Holding 22,76 0,62 11,28 Konfrut Gıda 3,76 4,44 -11,01 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,05 -0,83 154,45 Konya Çimento 812,00 0,00 -28,14 Koray GMYO 6,90 -2,13 55,06 Kordsa Teknik Tekstil 25,44 0,55 63,60 Koza Altın 95,15 -0,37 -1,60 Koza Madencilik 14,55 -0,14 -6,07 Körfez GMYO 5,25 7,14 -9,48 Kristal Kola 1,32 0,00 -56,79 Kron Telekomünikasyon 33,36 -0,71 -9,45 Kuştur Kuşadası Turizm 173,90 3,51 10,55 Kuyas Yatırım 2,54 0,40 10,43 Kütahya Porselen 64,00 5,26 26,86 Kütahya Şeker Fabrikası 39,10 4,10 Lider Faktoring 3,48 1,46 2,05 Link Bilgisayar 28,22 -0,28 -10,69 Logo Yazılım 41,44 -0,48 33,08 Lokman Hekim Sağlık 11,00 1,20 54,98 Lüks Kadife 44,54 -0,13 55,11 Makina Takım 2,83 0,35 -17,01 Manas Enerji Yönetimi 16,53 0,30 Margün Enerji 9,14 9,99 Marka Yatırım Holding 4,32 -0,69 -32,81 Marmaris Altınyunus 171,10 0,65 54,01 Marshall 271,00 -2,34 -11,64 Martı GMYO 0,98 -1,01 -61,62 Martı Otel 1,68 0,60 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 33,22 -0,36 Mavi Giyim 64,30 -0,16 24,59 Mazhar Zorlu Holding 32,42 1,00 2,99 Meditera Tıbbi Malzeme 34,76 1,94 Mega Polietilen 5,01 2,04 -34,60 Menderes Tekstil 2,09 0,00 -32,36 Mercan Kimya 10,41 -5,36 Merit Turizm 15,10 -0,33 45,76 Merko Gıda 4,84 0,41 -43,98 Metemtur Yatırım 3,28 2,18 -59,43 Metro Holding 1,39 5,30 -33,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,67 1,14 -7,61 Metro Yatırım Ortaklığı 1,83 1,10 -21,46 Migros Ticaret 31,70 0,57 -25,93 Milpa 4,16 0,97 -9,57 Mistral GMYO 4,39 -1,35 -6,79 MLP Sağlık 26,86 -2,26 35,18 MMC San. ve Tic. Yat. 5,50 0,00 19,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,59 0,15 -44,39 Mondi Tire Kutsan 8,15 1,88 7,24 Nasmed Egepol 5,73 1,60 Naturel Enerji 33,84 -0,35 -4,70 Naturelgaz 7,29 -0,41 Net Holding 4,79 -4,39 39,65 Netaş Telekom. 16,29 -0,85 -41,99 Niğbaş Niğde Beton 8,40 5,53 -83,85 Nuh Çimento 33,80 0,00 -29,62 Nurol GMYO 9,35 10,00 28,26 Odaş Elektrik 1,38 0,73 -52,80 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,91 0,06 Orge Enerji Elektrik 5,90 0,34 27,91 Orma Orman Mahsulleri 25,00 -1,88 69,84 Osmanlı Menkul 26,22 -1,06 -14,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,85 0,00 -20,73 Otokar 323,70 0,59 6,38 Oyak Çimento 6,61 -0,30 -24,72 Oyak Yat. Ort. 6,70 -0,15 -2,93 Oyak Yatırım Menkul 25,34 1,04 Oylum Sınai Yatırımlar 8,65 -7,39 83,65 Özak GMYO 4,59 1,55 -10,00 Özbal Çelik Boru 13,25 -0,30 102,29 Özderici GMYO 1,42 0,71 -36,04 Özerden Plastik 8,09 4,93 -10,11 Pamel Elektrik 49,80 2,13 133,58 Panora GMYO 6,80 0,74 15,40 Papilon Savunma 12,72 -1,17 -44,06 Park Elek.Madencilik 4,45 0,23 -17,13 Parsan 26,40 0,38 8,64 Pegasus 78,00 0,19 4,56 Peker GMYO 0,95 0,00 -59,39 Penguen Gıda 3,25 3,17 -35,64 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 178,80 3,59 Pera GMYO 1,44 0,00 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 22,48 -0,62 22,65 Petkim 6,52 -0,15 30,92 Petrokent Turizm 2.889,90 1,76 218,83 Pınar Et ve Un 15,77 0,13 -27,94 Pınar Su 7,37 -5,15 -0,81 Pınar Süt 15,76 -0,38 -30,11 Plastikkart 22,30 -0,80 54,33 Polisan Holding 2,69 1,89 -30,03 Politeknik Metal 327,90 0,43 -19,18 Prizma Press Matbaacılık 3,94 -1,25 -28,10 QNB Finans Fin. Kir. 69,00 1,55 -44,93 QNB Finansbank 36,30 -0,49 -48,40 QUA Granite Hayal Yapı 12,75 -2,89 Ral Yatırım Holding 5,29 -9,88 19,14 Ray Sigorta 9,62 -0,31 -37,73 Reysaş GMYO 2,74 0,00 -15,48 Reysaş Lojistik 4,90 0,62 -5,30 Rhea Girişim 1,97 2,60 -47,04 Rodrigo Tekstil 13,63 1,72 -0,58 Royal Halı 2,99 -0,33 -13,08 RTA Laboratuvarları 22,46 0,18 -25,83 Sabancı Holding 9,78 -0,10 -11,30 Safkar Ege Soğutmacılık 7,29 -0,55 -33,00 Sanel Mühendislik 5,00 3,95 46,20 Sanifoam Sünger 23,10 1,67 69,85 Sanko Pazarlama 9,61 0,95 3,69 Saray Matbaacılık 4,02 -1,71 -54,16 Sarkuysan 12,67 1,77 45,68 Sasa Polyester 26,76 0,30 78,58 Say Yenilenebilir Enerji 22,22 -0,45 161,10 Sekuro Plastik 20,46 -0,29 46,56 Selçuk Ecza Deposu 8,41 0,12 -37,39 Selçuk Gıda 4,72 -1,26 -5,22 Selva Gıda Sanayi 8,41 -2,89 Senkron Güvenlik 27,60 2,30 5,10 Serve Film Prodüksiyon 15,02 0,67 -6,13 Servet GMYO 79,35 4,13 1,21 Seyitler Kimya 22,26 0,82 65,34 Silverline Endüstri 5,09 0,20 -40,81 Sinpaş GMYO 4,24 -0,24 1,44 Smartiks Yazılım 5,39 0,37 -39,16 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 2,13 -8,87 Söktaş 2,93 0,69 -9,87 Sönmez Filament 38,00 0,53 -45,87 Sönmez Pamuklu 13,50 -0,66 -43,75 Sumaş Suni Tahta 90,00 1,81 76,43 Şeker Fin. Kir. 4,91 0,41 -23,28 Şekerbank 0,97 0,00 -35,76 Şişe Cam 8,19 0,00 14,39 Şok Marketler Ticaret 11,77 -0,25 -5,69 T. Halk Bankası 4,27 -0,70 -23,20 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,70 2,26 -30,14 T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29 T.Tuborg 16,45 0,00 -7,22 Taç Tarım Ürünleri 24,10 -1,95 128,87 Tat Gıda 9,16 0,77 -20,77 TAV Havalimanları 26,26 -0,08 23,29 Taze Kuru Gıda 193,30 -0,62 -10,63 Tek-Art Turizm 1,24 1,64 -38,61 Tekfen Holding 13,75 -0,58 -16,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,85 -0,34 -32,45 Temapol Polimer Plastik 14,39 0,56 25,13 TGS Dış Ticaret 15,70 -3,56 23,52 Tofaş Oto. Fab. 51,70 -0,58 67,25 Torunlar GMYO 3,42 1,18 -12,31 Trabzon Liman 26,96 0,37 -16,06 Trabzonspor Sportif 3,25 -0,61 33,20 Trend GMYO 6,52 0,15 -48,13 TSKB GMYO 2,82 -0,35 -41,57 Tuğçelik 13,65 -2,36 68,94 Tukaş 6,76 0,30 -30,24 Turcas Petrol 3,52 1,44 -27,42 Tureks Turizm Taşımacılık 11,02 0,73 Turkcell 15,09 -1,57 -1,35 Tümosan Motor ve Traktör 15,75 0,25 11,94 Tüpraş 113,50 -0,96 5,09 Türk Hava Yolları 14,05 0,72 8,83 Türk İlaç Serum 12,20 -0,57 Türk Prysmian Kablo 16,50 1,23 36,79 Türk Telekom 7,39 1,07 -6,45 Türk Traktör 168,00 3,58 -1,39 Türker Proje Gayrimenkul 135,00 3,29 19,57 Türkiye Sigorta 4,88 -0,41 -21,01 Ufuk Yatırım 18,93 1,77 41,27 Ulaşlar Turizm Yat. 3,81 0,26 -10,14 Ulusoy Elektrik 50,70 0,00 -1,27 Ulusoy Un Sanayi 5,61 1,45 10,25 Umpaş Holding 1,20 0,84 -54,02 Uşak Seramik 1,63 -0,61 -30,34 Utopya Turizm 21,50 -1,38 -44,59 Uzertaş Boya 31,90 10,00 -43,64 Ülker Bisküvi 19,06 -0,31 -14,60 Ünlü Yatırım Holding 5,59 -1,58 Vakıf Fin. Kir. 7,67 0,26 125,06 Vakıf GMYO 1,49 0,00 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,04 0,00 -17,93 Vakıflar Bankası 3,25 -0,31 -31,00 Vakko Tekstil 9,23 1,43 47,29 Vanet Gıda 6,45 -2,27 -16,56 VBT Yazılım 20,94 0,96 Verusa Holding 45,48 -0,57 0,89 Verusaturk Girisim 20,60 0,10 57,88 Vestel 25,76 -2,05 43,57 Vestel Beyaz Eşya 48,42 -1,06 29,54 Viking Kağıt 6,34 0,32 -29,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 -0,83 -20,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,64 9,97 -9,81 Yataş 13,95 -0,36 -3,46 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,25 0,93 -26,14 Yeni Gimat GMYO 15,94 1,01 37,51 Yeo Teknoloji 69,40 -9,99 Yeşil GMYO 0,95 -1,04 -31,16 Yeşil Yapı 1,07 0,00 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,10 0,00 -50,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.989,00 -0,01 -35,97 Yonga Mobilya 18,76 -1,16 -37,02 Yükselen Çelik 5,05 1,41 -3,48 Yünsa 16,45 4,25 18,42 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,54 0,65 -39,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler