Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.900,00
|-0,65
|-16,30
|İş Bankası (C)
|5,27
|0,96
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,97
|0,00
|-23,06
|İş Girişim
|9,41
|-0,63
|-50,34
|İş GMYO
|1,92
|2,13
|-24,41
|İş Y. Men. Değ.
|14,09
|-1,40
|-15,11
|İş Yat. Ort.
|2,85
|-0,70
|-15,26
|İşbir Holding
|5.538,40
|2,67
|102,31
|Işık Plastik
|32,68
|0,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|1,18
|-24,56
|İttifak Holding
|1,52
|2,70
|-31,84
|İz Hayvancılık Tarım
|19,08
|1,49
|6,00
|İzmir Demir Çelik
|2,59
|0,00
|-21,74
|İzmir Fırça
|5,53
|4,34
|-0,54
|Jantsa Jant Sanayi
|76,00
|-0,46
|83,36
|Kafein Yazılım
|27,74
|0,73
|29,99
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,30
|1,82
|Kaplamin
|21,30
|9,91
|-36,98
|Kardemir (A)
|6,61
|5,09
|11,09
|Kardemir (B)
|6,55
|5,48
|24,29
|Kardemir (D)
|7,15
|3,32
|23,70
|Karel Elektronik
|34,76
|-0,86
|50,74
|Karsan Otomotiv
|3,87
|-1,53
|19,08
|Karsu Tekstil
|8,31
|1,09
|-2,81
|Kartonsan
|53,60
|0,00
|-43,38
|Katmerciler Ekipman
|3,45
|0,00
|12,01
|Kent Gıda
|239,60
|-2,20
|-32,62
|Kerevitaş Gıda
|4,59
|0,88
|-30,24
|Kervan Gıda
|15,53
|0,45
|18,54
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|-1,54
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,77
|1,14
|-29,48
|Klimasan Klima
|21,16
|0,67
|24,69
|Koç Holding
|19,70
|0,56
|-3,68
|Konfrut Gıda
|18,56
|-0,59
|9,82
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,50
|-0,71
|193,50
|Konya Çimento
|957,00
|6,33
|-15,31
|Koray GMYO
|5,79
|-0,52
|30,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,90
|0,58
|34,41
|Koza Altın
|110,30
|0,09
|14,06
|Koza Madencilik
|13,68
|0,00
|-11,68
|Körfez GMYO
|5,21
|-0,57
|-10,17
|Kristal Kola
|1,97
|-0,51
|-49,74
|Kron Telekomünikasyon
|58,00
|4,60
|57,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|265,00
|0,00
|68,47
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|3,26
|-3,48
|Kütahya Porselen
|47,86
|2,48
|-5,13
|Lider Faktoring
|2,88
|-2,04
|-15,54
|Link Bilgisayar
|31,52
|1,68
|-0,24
|Logo Yazılım
|36,82
|5,80
|18,24
|Lokman Hekim Sağlık
|9,54
|1,17
|33,09
|Lüks Kadife
|47,78
|0,25
|65,83
|Makina Takım
|2,74
|0,00
|-19,65
|Marka Yatırım Holding
|4,77
|-0,42
|-25,82
|Marmaris Altınyunus
|189,90
|1,01
|70,93
|Marshall
|250,00
|-1,15
|-18,49
|Martı GMYO
|1,11
|-0,89
|-56,53
|Martı Otel
|1,91
|-1,55
|-10,33
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,40
|-2,23
|Mavi Giyim
|56,65
|-0,18
|8,52
|Mazhar Zorlu Holding
|37,66
|2,06
|19,63
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|31,64
|0,64
|Mega Polietilen
|7,80
|0,52
|1,83
|Menderes Tekstil
|2,09
|0,97
|-32,36
|Mercan Kimya
|9,81
|2,40
|Merit Turizm
|16,63
|3,48
|60,53
|Merko Gıda
|5,20
|-0,38
|-39,81
|Metemtur Yatırım
|5,33
|1,52
|-34,08
|Metro Holding
|1,65
|-0,60
|-20,67
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,30
|-0,43
|-20,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,83
|0,00
|-21,46
|Migros Ticaret
|34,38
|2,81
|-19,67
|Milpa
|4,10
|-2,15
|-10,87
|Mistral GMYO
|4,40
|0,23
|-6,58
|MLP Sağlık
|22,80
|-1,30
|14,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,50
|3,17
|41,30
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,47
|0,81
|-36,96
|Mondi Tire Kutsan
|7,09
|-0,70
|-6,71
|Naturel Enerji
|37,16
|0,11
|4,65
|Naturelgaz
|7,84
|-1,13
|Net Holding
|4,10
|0,49
|19,53
|Netaş Telekom.
|20,68
|0,39
|-26,35
|Niğbaş Niğde Beton
|11,88
|-2,22
|-77,15
|Nuh Çimento
|40,42
|-2,08
|-15,84
|Nurol GMYO
|12,49
|-0,08
|71,33
|Odaş Elektrik
|2,02
|2,54
|-48,21
|Orge Enerji Elektrik
|6,06
|-0,16
|31,38
|Orma Orman Mahsulleri
|29,00
|3,20
|97,01
|Osmanlı Menkul
|24,06
|0,33
|-22,24
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|-0,86
|-16,12
|Otokar
|280,00
|-0,46
|-7,98
|Oyak Çimento
|6,75
|0,15
|-23,12
|Oyak Yat. Ort.
|7,43
|0,27
|7,65
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,44
|0,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,13
|-1,67
|-12,31
|Özak GMYO
|4,01
|2,56
|-21,37
|Özbal Çelik Boru
|13,73
|-1,93
|109,62
|Özderici GMYO
|1,52
|-0,65
|-31,53
|Özerden Plastik
|9,24
|1,87
|2,67
|Pamukova Elektrik
|36,86
|0,66
|72,89
|Panora GMYO
|6,27
|1,13
|4,18
|Papilon Savunma
|15,00
|-0,40
|-34,09
|Park Elek.Madencilik
|4,88
|0,00
|-9,12
|Parsan
|29,38
|0,75
|20,91
|Pegasus
|75,65
|-1,37
|1,41
|Peker GMYO
|1,24
|-6,77
|-45,18
|Penguen Gıda
|3,10
|-1,59
|-38,61
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,40
|3,55
|Pera GMYO
|1,31
|-0,76
|-25,22
|Pergamon Dış Ticaret
|25,06
|-0,08
|36,72
|Petkim
|5,36
|2,49
|7,63
|Petrokent Turizm
|2.408,00
|-0,70
|165,67
|Pınar Et ve Un
|17,57
|-0,62
|-19,71
|Pınar Su
|7,03
|-0,71
|-5,38
|Pınar Süt
|17,84
|-0,45
|-20,89
|Plastikkart
|15,26
|-0,59
|5,61
|Polisan Holding
|2,77
|0,36
|-27,95
|Politeknik Metal
|357,80
|-0,33
|-11,81
|Prizma Press Matbaacılık
|4,30
|-0,46
|-21,53
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,90
|-2,14
|-30,65
|QNB Finansbank
|42,44
|1,05
|-39,67
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,48
|0,30
|Ral Yatırım Holding
|4,07
|1,50
|-8,33
|Ray Sigorta
|10,15
|0,50
|-34,30
|Reysaş GMYO
|4,55
|-1,94
|-16,51
|Reysaş Lojistik
|4,08
|-3,55
|-21,14
|Rhea Girişim
|1,97
|3,14
|-47,04
|Rodrigo Tekstil
|17,00
|3,22
|24,00
|Royal Halı
|3,29
|-0,30
|-4,36
|RTA Laboratuvarları
|19,97
|0,66
|-34,05
|Sabancı Holding
|9,22
|-0,75
|-16,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,48
|-1,84
|-31,25
|Sanel Mühendislik
|5,05
|0,60
|47,66
|Sanifoam Sünger
|19,53
|2,63
|43,60
|Sanko Pazarlama
|9,95
|1,95
|7,36
|Saray Matbaacılık
|4,62
|-1,49
|-47,32
|Sarkuysan
|12,58
|-1,18
|44,64
|Sasa Polyester
|28,90
|0,00
|92,87
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,80
|1,82
|203,17
|Sekuro Plastik
|21,96
|-0,45
|57,31
|Selçuk Ecza Deposu
|8,56
|1,42
|-36,27
|Selçuk Gıda
|4,89
|-1,41
|-1,81
|Selva Gıda Sanayi
|6,32
|-2,62
|Senkron Güvenlik
|28,66
|-4,47
|9,14
|Serve Film Prodüksiyon
|17,70
|4,06
|10,62
|Servet GMYO
|91,45
|0,83
|16,65
|Seyitler Kimya
|15,60
|0,58
|15,87
|Silverline Endüstri
|5,13
|-0,19
|-40,35
|Sinpaş GMYO
|4,70
|-5,43
|12,44
|Smartiks Yazılım
|5,82
|-1,69
|-34,31
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,50
|-1,23
|-14,57
|Söktaş
|4,26
|0,47
|-16,31
|Sönmez Filament
|40,42
|3,38
|-42,42
|Sönmez Pamuklu
|14,00
|1,16
|-41,67
|Sumaş Suni Tahta
|61,50
|0,65
|20,00
|Şeker Fin. Kir.
|5,84
|-1,85
|-8,75
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-29,14
|Şişe Cam
|7,83
|0,90
|9,36
|Şok Marketler Ticaret
|11,55
|-1,37
|-7,45
|T. Halk Bankası
|5,00
|0,20
|-10,07
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,10
|-1,28
|-35,29
|T.S.K.B.
|1,28
|0,00
|-26,71
|T.Tuborg
|17,10
|0,41
|-5,37
|Taç Tarım Ürünleri
|29,08
|-3,07
|176,16
|Tat Gıda
|8,31
|0,00
|-28,12
|TAV Havalimanları
|25,70
|2,64
|20,66
|Taze Kuru Gıda
|215,20
|-10,00
|-0,51
|Tek-Art Turizm
|1,55
|0,00
|-23,27
|Tekfen Holding
|14,96
|0,81
|-8,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,79
|-1,02
|-21,59
|Temapol Polimer Plastik
|14,94
|0,13
|29,91
|TGS Dış Ticaret
|12,90
|-3,44
|1,49
|Tofaş Oto. Fab.
|31,48
|0,06
|1,84
|Torunlar GMYO
|3,11
|2,30
|-20,26
|Trabzon Liman
|31,72
|1,86
|-1,25
|Trabzonspor Sportif
|2,85
|-0,70
|16,80
|Trend GMYO
|7,09
|0,42
|-43,60
|TSKB GMYO
|2,66
|-6,01
|-53,74
|Tuğçelik
|12,96
|0,54
|60,40
|Tukaş
|7,03
|1,88
|-27,45
|Turcas Petrol
|3,54
|0,00
|-27,01
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,52
|9,93
|Turkcell
|16,18
|1,06
|3,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,72
|-0,17
|25,94
|Tüpraş
|96,35
|0,21
|-10,79
|Türk Hava Yolları
|13,85
|-0,22
|7,28
|Türk İlaç Serum
|29,96
|0,13
|Türk Prysmian Kablo
|12,78
|8,67
|5,95
|Türk Telekom
|6,63
|0,30
|-18,07
|Türk Traktör
|171,70
|-3,86
|0,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,10
|1,02
|14,35
|Türkiye Sigorta
|4,80
|-1,03
|-22,31
|Ufuk Yatırım
|14,31
|6,87
|6,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|0,00
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|57,50
|-0,52
|11,98
|Ulusoy Un Sanayi
|4,98
|-0,40
|-2,13
|Umpaş Holding
|1,30
|-3,70
|-50,19
|Uşak Seramik
|1,86
|0,54
|-20,51
|Utopya Turizm
|20,70
|0,29
|-46,65
|Uzertaş Boya
|39,74
|6,03
|-29,79
|Ülker Bisküvi
|20,42
|0,29
|-8,50
|Ünlü Yatırım Holding
|5,05
|-2,70
|Vakıf Fin. Kir.
|8,93
|-4,18
|162,03
|Vakıf GMYO
|1,51
|1,34
|-37,05
|Vakıf Yat. Ort.
|7,09
|-9,91
|-3,67
|Vakıflar Bankası
|3,55
|0,57
|-24,63
|Vakko Tekstil
|11,48
|0,88
|83,20
|Vanet Gıda
|5,33
|0,00
|-31,05
|Verusa Holding
|47,32
|0,60
|4,92
|Verusaturk Girisim
|23,00
|-2,21
|75,84
|Vestel
|32,08
|0,88
|52,33
|Vestel Beyaz Eşya
|47,16
|1,20
|22,35
|Viking Kağıt
|5,18
|0,19
|-42,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|2,70
|-23,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,60
|-0,95
|-1,63
|Yataş
|13,54
|0,37
|-6,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,20
|-0,47
|-4,55
|Yeni Gimat GMYO
|13,92
|-0,50
|20,08
|Yeşil GMYO
|1,08
|0,00
|-21,74
|Yeşil Yapı
|1,20
|0,00
|-34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|2,33
|1,30
|-45,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.000,00
|-1,64
|-23,08
|Yonga Mobilya
|22,66
|2,07
|-23,93
|Yükselen Çelik
|5,05
|0,40
|-3,48
|Yünsa
|11,31
|-0,09
|-18,58
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,94
|2,11
|-29,96
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500