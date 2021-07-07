Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.900,00 -0,65 -16,30 İş Bankası (C) 5,27 0,96 -22,42 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,97 0,00 -23,06 İş Girişim 9,41 -0,63 -50,34 İş GMYO 1,92 2,13 -24,41 İş Y. Men. Değ. 14,09 -1,40 -15,11 İş Yat. Ort. 2,85 -0,70 -15,26 İşbir Holding 5.538,40 2,67 102,31 Işık Plastik 32,68 0,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 1,18 -24,56 İttifak Holding 1,52 2,70 -31,84 İz Hayvancılık Tarım 19,08 1,49 6,00 İzmir Demir Çelik 2,59 0,00 -21,74 İzmir Fırça 5,53 4,34 -0,54 Jantsa Jant Sanayi 76,00 -0,46 83,36 Kafein Yazılım 27,74 0,73 29,99 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,30 1,82 Kaplamin 21,30 9,91 -36,98 Kardemir (A) 6,61 5,09 11,09 Kardemir (B) 6,55 5,48 24,29 Kardemir (D) 7,15 3,32 23,70 Karel Elektronik 34,76 -0,86 50,74 Karsan Otomotiv 3,87 -1,53 19,08 Karsu Tekstil 8,31 1,09 -2,81 Kartonsan 53,60 0,00 -43,38 Katmerciler Ekipman 3,45 0,00 12,01 Kent Gıda 239,60 -2,20 -32,62 Kerevitaş Gıda 4,59 0,88 -30,24 Kervan Gıda 15,53 0,45 18,54 Kervansaray Yat. Holding 0,64 -1,54 -49,21 Kiler GMYO 1,77 1,14 -29,48 Klimasan Klima 21,16 0,67 24,69 Koç Holding 19,70 0,56 -3,68 Konfrut Gıda 18,56 -0,59 9,82 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,50 -0,71 193,50 Konya Çimento 957,00 6,33 -15,31 Koray GMYO 5,79 -0,52 30,11 Kordsa Teknik Tekstil 20,90 0,58 34,41 Koza Altın 110,30 0,09 14,06 Koza Madencilik 13,68 0,00 -11,68 Körfez GMYO 5,21 -0,57 -10,17 Kristal Kola 1,97 -0,51 -49,74 Kron Telekomünikasyon 58,00 4,60 57,44 Kuştur Kuşadası Turizm 265,00 0,00 68,47 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 3,26 -3,48 Kütahya Porselen 47,86 2,48 -5,13 Lider Faktoring 2,88 -2,04 -15,54 Link Bilgisayar 31,52 1,68 -0,24 Logo Yazılım 36,82 5,80 18,24 Lokman Hekim Sağlık 9,54 1,17 33,09 Lüks Kadife 47,78 0,25 65,83 Makina Takım 2,74 0,00 -19,65 Marka Yatırım Holding 4,77 -0,42 -25,82 Marmaris Altınyunus 189,90 1,01 70,93 Marshall 250,00 -1,15 -18,49 Martı GMYO 1,11 -0,89 -56,53 Martı Otel 1,91 -1,55 -10,33 Matriks Bilgi Dağıtım 32,40 -2,23 Mavi Giyim 56,65 -0,18 8,52 Mazhar Zorlu Holding 37,66 2,06 19,63 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 31,64 0,64 Mega Polietilen 7,80 0,52 1,83 Menderes Tekstil 2,09 0,97 -32,36 Mercan Kimya 9,81 2,40 Merit Turizm 16,63 3,48 60,53 Merko Gıda 5,20 -0,38 -39,81 Metemtur Yatırım 5,33 1,52 -34,08 Metro Holding 1,65 -0,60 -20,67 Metro Petrol ve Tesisleri 2,30 -0,43 -20,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,83 0,00 -21,46 Migros Ticaret 34,38 2,81 -19,67 Milpa 4,10 -2,15 -10,87 Mistral GMYO 4,40 0,23 -6,58 MLP Sağlık 22,80 -1,30 14,75 MMC San. ve Tic. Yat. 6,50 3,17 41,30 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,47 0,81 -36,96 Mondi Tire Kutsan 7,09 -0,70 -6,71 Naturel Enerji 37,16 0,11 4,65 Naturelgaz 7,84 -1,13 Net Holding 4,10 0,49 19,53 Netaş Telekom. 20,68 0,39 -26,35 Niğbaş Niğde Beton 11,88 -2,22 -77,15 Nuh Çimento 40,42 -2,08 -15,84 Nurol GMYO 12,49 -0,08 71,33 Odaş Elektrik 2,02 2,54 -48,21 Orge Enerji Elektrik 6,06 -0,16 31,38 Orma Orman Mahsulleri 29,00 3,20 97,01 Osmanlı Menkul 24,06 0,33 -22,24 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 -0,86 -16,12 Otokar 280,00 -0,46 -7,98 Oyak Çimento 6,75 0,15 -23,12 Oyak Yat. Ort. 7,43 0,27 7,65 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,44 0,33 Oylum Sınai Yatırımlar 4,13 -1,67 -12,31 Özak GMYO 4,01 2,56 -21,37 Özbal Çelik Boru 13,73 -1,93 109,62 Özderici GMYO 1,52 -0,65 -31,53 Özerden Plastik 9,24 1,87 2,67 Pamukova Elektrik 36,86 0,66 72,89 Panora GMYO 6,27 1,13 4,18 Papilon Savunma 15,00 -0,40 -34,09 Park Elek.Madencilik 4,88 0,00 -9,12 Parsan 29,38 0,75 20,91 Pegasus 75,65 -1,37 1,41 Peker GMYO 1,24 -6,77 -45,18 Penguen Gıda 3,10 -1,59 -38,61 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,40 3,55 Pera GMYO 1,31 -0,76 -25,22 Pergamon Dış Ticaret 25,06 -0,08 36,72 Petkim 5,36 2,49 7,63 Petrokent Turizm 2.408,00 -0,70 165,67 Pınar Et ve Un 17,57 -0,62 -19,71 Pınar Su 7,03 -0,71 -5,38 Pınar Süt 17,84 -0,45 -20,89 Plastikkart 15,26 -0,59 5,61 Polisan Holding 2,77 0,36 -27,95 Politeknik Metal 357,80 -0,33 -11,81 Prizma Press Matbaacılık 4,30 -0,46 -21,53 QNB Finans Fin. Kir. 86,90 -2,14 -30,65 QNB Finansbank 42,44 1,05 -39,67 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,48 0,30 Ral Yatırım Holding 4,07 1,50 -8,33 Ray Sigorta 10,15 0,50 -34,30 Reysaş GMYO 4,55 -1,94 -16,51 Reysaş Lojistik 4,08 -3,55 -21,14 Rhea Girişim 1,97 3,14 -47,04 Rodrigo Tekstil 17,00 3,22 24,00 Royal Halı 3,29 -0,30 -4,36 RTA Laboratuvarları 19,97 0,66 -34,05 Sabancı Holding 9,22 -0,75 -16,38 Safkar Ege Soğutmacılık 7,48 -1,84 -31,25 Sanel Mühendislik 5,05 0,60 47,66 Sanifoam Sünger 19,53 2,63 43,60 Sanko Pazarlama 9,95 1,95 7,36 Saray Matbaacılık 4,62 -1,49 -47,32 Sarkuysan 12,58 -1,18 44,64 Sasa Polyester 28,90 0,00 92,87 Say Yenilenebilir Enerji 25,80 1,82 203,17 Sekuro Plastik 21,96 -0,45 57,31 Selçuk Ecza Deposu 8,56 1,42 -36,27 Selçuk Gıda 4,89 -1,41 -1,81 Selva Gıda Sanayi 6,32 -2,62 Senkron Güvenlik 28,66 -4,47 9,14 Serve Film Prodüksiyon 17,70 4,06 10,62 Servet GMYO 91,45 0,83 16,65 Seyitler Kimya 15,60 0,58 15,87 Silverline Endüstri 5,13 -0,19 -40,35 Sinpaş GMYO 4,70 -5,43 12,44 Smartiks Yazılım 5,82 -1,69 -34,31 Sodaş Sodyum Sanayii 22,50 -1,23 -14,57 Söktaş 4,26 0,47 -16,31 Sönmez Filament 40,42 3,38 -42,42 Sönmez Pamuklu 14,00 1,16 -41,67 Sumaş Suni Tahta 61,50 0,65 20,00 Şeker Fin. Kir. 5,84 -1,85 -8,75 Şekerbank 1,07 0,00 -29,14 Şişe Cam 7,83 0,90 9,36 Şok Marketler Ticaret 11,55 -1,37 -7,45 T. Halk Bankası 5,00 0,20 -10,07 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,10 -1,28 -35,29 T.S.K.B. 1,28 0,00 -26,71 T.Tuborg 17,10 0,41 -5,37 Taç Tarım Ürünleri 29,08 -3,07 176,16 Tat Gıda 8,31 0,00 -28,12 TAV Havalimanları 25,70 2,64 20,66 Taze Kuru Gıda 215,20 -10,00 -0,51 Tek-Art Turizm 1,55 0,00 -23,27 Tekfen Holding 14,96 0,81 -8,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,79 -1,02 -21,59 Temapol Polimer Plastik 14,94 0,13 29,91 TGS Dış Ticaret 12,90 -3,44 1,49 Tofaş Oto. Fab. 31,48 0,06 1,84 Torunlar GMYO 3,11 2,30 -20,26 Trabzon Liman 31,72 1,86 -1,25 Trabzonspor Sportif 2,85 -0,70 16,80 Trend GMYO 7,09 0,42 -43,60 TSKB GMYO 2,66 -6,01 -53,74 Tuğçelik 12,96 0,54 60,40 Tukaş 7,03 1,88 -27,45 Turcas Petrol 3,54 0,00 -27,01 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,52 9,93 Turkcell 16,18 1,06 3,10 Tümosan Motor ve Traktör 17,72 -0,17 25,94 Tüpraş 96,35 0,21 -10,79 Türk Hava Yolları 13,85 -0,22 7,28 Türk İlaç Serum 29,96 0,13 Türk Prysmian Kablo 12,78 8,67 5,95 Türk Telekom 6,63 0,30 -18,07 Türk Traktör 171,70 -3,86 0,78 Türker Proje Gayrimenkul 129,10 1,02 14,35 Türkiye Sigorta 4,80 -1,03 -22,31 Ufuk Yatırım 14,31 6,87 6,79 Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 0,00 -3,30 Ulusoy Elektrik 57,50 -0,52 11,98 Ulusoy Un Sanayi 4,98 -0,40 -2,13 Umpaş Holding 1,30 -3,70 -50,19 Uşak Seramik 1,86 0,54 -20,51 Utopya Turizm 20,70 0,29 -46,65 Uzertaş Boya 39,74 6,03 -29,79 Ülker Bisküvi 20,42 0,29 -8,50 Ünlü Yatırım Holding 5,05 -2,70 Vakıf Fin. Kir. 8,93 -4,18 162,03 Vakıf GMYO 1,51 1,34 -37,05 Vakıf Yat. Ort. 7,09 -9,91 -3,67 Vakıflar Bankası 3,55 0,57 -24,63 Vakko Tekstil 11,48 0,88 83,20 Vanet Gıda 5,33 0,00 -31,05 Verusa Holding 47,32 0,60 4,92 Verusaturk Girisim 23,00 -2,21 75,84 Vestel 32,08 0,88 52,33 Vestel Beyaz Eşya 47,16 1,20 22,35 Viking Kağıt 5,18 0,19 -42,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,28 2,70 -23,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,60 -0,95 -1,63 Yataş 13,54 0,37 -6,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,20 -0,47 -4,55 Yeni Gimat GMYO 13,92 -0,50 20,08 Yeşil GMYO 1,08 0,00 -21,74 Yeşil Yapı 1,20 0,00 -34,78 Yeşil Yatırım Holding 2,33 1,30 -45,51 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.000,00 -1,64 -23,08 Yonga Mobilya 22,66 2,07 -23,93 Yükselen Çelik 5,05 0,40 -3,48 Yünsa 11,31 -0,09 -18,58 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,94 2,11 -29,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı