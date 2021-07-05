Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.009,90
|-1,42
|-16,02
|İş Bankası (C)
|5,25
|1,94
|-22,71
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|3,02
|1,34
|-21,76
|İş Girişim
|9,44
|0,43
|-50,18
|İş GMYO
|1,89
|0,00
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|14,62
|-0,07
|-11,91
|İş Yat. Ort.
|2,88
|0,35
|-14,36
|İşbir Holding
|5.994,00
|7,04
|118,95
|Işık Plastik
|32,22
|4,54
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|1,18
|-24,56
|İttifak Holding
|1,47
|1,38
|-34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|19,34
|-2,42
|7,44
|İzmir Demir Çelik
|2,63
|6,05
|-20,53
|İzmir Fırça
|5,31
|-1,67
|-4,50
|Jantsa Jant Sanayi
|78,10
|-0,57
|88,43
|Kafein Yazılım
|28,06
|3,09
|31,49
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,93
|2,32
|Kaplamin
|19,45
|1,78
|-42,46
|Kardemir (A)
|6,15
|2,50
|3,36
|Kardemir (B)
|6,10
|2,01
|15,75
|Kardemir (D)
|6,92
|2,67
|19,72
|Karel Elektronik
|36,16
|3,02
|56,81
|Karsan Otomotiv
|3,79
|1,61
|16,62
|Karsu Tekstil
|8,29
|3,11
|-3,04
|Kartonsan
|53,65
|3,17
|-43,33
|Katmerciler Ekipman
|3,52
|2,03
|14,29
|Kent Gıda
|239,00
|-2,45
|-32,79
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|2,02
|-30,85
|Kervan Gıda
|15,30
|6,40
|16,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|-4,48
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,75
|0,00
|-30,28
|Klimasan Klima
|21,36
|2,69
|25,87
|Koç Holding
|19,70
|1,29
|-3,68
|Konfrut Gıda
|18,06
|0,00
|6,86
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,60
|-2,35
|198,14
|Konya Çimento
|919,00
|8,50
|-18,67
|Koray GMYO
|5,94
|-3,73
|33,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,96
|1,85
|34,79
|Koza Altın
|111,40
|-1,24
|15,20
|Koza Madencilik
|13,67
|-0,94
|-11,75
|Körfez GMYO
|5,33
|3,50
|-8,10
|Kristal Kola
|1,97
|2,07
|-49,74
|Kron Telekomünikasyon
|54,30
|0,37
|47,39
|Kuştur Kuşadası Turizm
|267,10
|1,25
|69,80
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,13
|0,47
|-7,39
|Kütahya Porselen
|46,30
|-0,81
|-8,23
|Lider Faktoring
|2,93
|3,17
|-14,08
|Link Bilgisayar
|31,58
|3,54
|-0,05
|Logo Yazılım
|35,76
|-0,67
|14,84
|Lokman Hekim Sağlık
|9,21
|0,33
|28,48
|Lüks Kadife
|48,38
|0,42
|67,91
|Makina Takım
|2,70
|1,50
|-20,82
|Marka Yatırım Holding
|4,83
|-0,41
|-24,88
|Marmaris Altınyunus
|191,10
|-0,47
|72,01
|Marshall
|253,70
|1,44
|-17,28
|Martı GMYO
|1,12
|1,82
|-56,14
|Martı Otel
|1,97
|0,51
|-7,51
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,82
|0,38
|Mavi Giyim
|56,80
|0,35
|8,81
|Mazhar Zorlu Holding
|36,60
|-2,61
|16,26
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|31,70
|2,92
|Mega Polietilen
|7,84
|-2,85
|2,35
|Menderes Tekstil
|2,10
|2,94
|-32,04
|Mercan Kimya
|9,25
|0,65
|Merit Turizm
|17,07
|-1,33
|64,78
|Merko Gıda
|5,19
|-0,76
|-39,93
|Metemtur Yatırım
|5,04
|-6,67
|-37,67
|Metro Holding
|1,69
|0,60
|-18,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,24
|2,75
|-22,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,82
|0,55
|-21,89
|Migros Ticaret
|32,76
|0,74
|-23,46
|Milpa
|4,26
|1,67
|-7,39
|Mistral GMYO
|4,40
|-2,22
|-6,58
|MLP Sağlık
|22,88
|0,79
|15,15
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,39
|-0,16
|38,91
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,50
|2,74
|-36,71
|Mondi Tire Kutsan
|6,86
|-1,72
|-9,74
|Naturel Enerji
|38,70
|8,10
|8,99
|Naturelgaz
|7,60
|0,26
|Net Holding
|4,19
|-0,24
|22,16
|Netaş Telekom.
|20,48
|1,79
|-27,07
|Niğbaş Niğde Beton
|12,99
|-3,28
|-75,02
|Nuh Çimento
|42,00
|-0,24
|-12,55
|Nurol GMYO
|12,82
|-3,68
|75,86
|Odaş Elektrik
|1,90
|3,83
|-51,28
|Orge Enerji Elektrik
|6,09
|1,84
|32,03
|Orma Orman Mahsulleri
|28,62
|1,71
|94,43
|Osmanlı Menkul
|23,18
|1,76
|-25,08
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,30
|1,32
|-16,48
|Otokar
|283,90
|0,00
|-6,70
|Oyak Çimento
|6,76
|0,00
|-23,01
|Oyak Yat. Ort.
|7,42
|1,64
|7,50
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,38
|0,41
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,07
|1,24
|-13,59
|Özak GMYO
|3,95
|1,80
|-22,55
|Özbal Çelik Boru
|13,44
|5,49
|105,19
|Özderici GMYO
|1,53
|0,66
|-31,08
|Özerden Plastik
|9,24
|-1,70
|2,67
|Pamukova Elektrik
|36,46
|1,33
|71,01
|Panora GMYO
|6,15
|1,15
|2,19
|Papilon Savunma
|15,08
|2,59
|-33,74
|Park Elek.Madencilik
|4,76
|1,49
|-11,36
|Parsan
|29,22
|0,48
|20,25
|Pegasus
|78,00
|0,06
|4,56
|Peker GMYO
|1,29
|6,61
|-42,97
|Penguen Gıda
|3,10
|0,65
|-38,61
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|33,20
|1,97
|Pera GMYO
|1,29
|2,38
|-26,36
|Pergamon Dış Ticaret
|22,80
|3,45
|24,39
|Petkim
|5,29
|1,15
|6,22
|Petrokent Turizm
|2.304,00
|-10,00
|154,19
|Pınar Et ve Un
|17,63
|0,74
|-19,44
|Pınar Su
|7,15
|-0,14
|-3,77
|Pınar Süt
|17,91
|2,52
|-20,58
|Plastikkart
|15,74
|1,03
|8,93
|Polisan Holding
|2,78
|1,09
|-27,69
|Politeknik Metal
|359,30
|-3,39
|-11,44
|Prizma Press Matbaacılık
|4,35
|0,93
|-20,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,80
|0,00
|-30,73
|QNB Finansbank
|41,86
|-0,43
|-40,50
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,78
|-0,74
|Ral Yatırım Holding
|3,94
|5,63
|-11,26
|Ray Sigorta
|9,98
|-1,19
|-35,40
|Reysaş GMYO
|4,22
|3,18
|-22,57
|Reysaş Lojistik
|4,03
|1,26
|-22,11
|Rhea Girişim
|1,92
|2,13
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|16,59
|-1,37
|21,01
|Royal Halı
|3,33
|-0,89
|-3,20
|RTA Laboratuvarları
|19,98
|0,10
|-34,02
|Sabancı Holding
|9,39
|2,74
|-14,84
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,59
|1,07
|-30,24
|Sanel Mühendislik
|4,96
|1,02
|45,03
|Sanifoam Sünger
|18,85
|3,63
|38,60
|Sanko Pazarlama
|9,80
|0,62
|5,74
|Saray Matbaacılık
|4,75
|0,00
|-45,84
|Sarkuysan
|12,85
|0,39
|47,74
|Sasa Polyester
|29,54
|3,21
|97,14
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,98
|0,40
|193,54
|Sekuro Plastik
|22,06
|0,46
|58,02
|Selçuk Ecza Deposu
|8,46
|1,32
|-37,02
|Selçuk Gıda
|5,14
|5,98
|3,21
|Selva Gıda Sanayi
|5,90
|9,87
|Senkron Güvenlik
|27,72
|2,67
|5,56
|Serve Film Prodüksiyon
|16,98
|1,56
|6,13
|Servet GMYO
|88,60
|4,79
|13,01
|Seyitler Kimya
|14,99
|1,97
|11,34
|Silverline Endüstri
|5,17
|1,77
|-39,88
|Sinpaş GMYO
|4,74
|2,82
|13,40
|Smartiks Yazılım
|6,09
|6,84
|-31,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,78
|2,15
|-13,50
|Söktaş
|4,15
|0,00
|-18,47
|Sönmez Filament
|39,08
|0,00
|-44,33
|Sönmez Pamuklu
|13,95
|3,33
|-41,88
|Sumaş Suni Tahta
|64,00
|1,59
|24,88
|Şeker Fin. Kir.
|6,00
|1,35
|-6,25
|Şekerbank
|1,07
|1,90
|-29,14
|Şişe Cam
|7,75
|0,39
|8,25
|Şok Marketler Ticaret
|11,51
|0,26
|-7,77
|T. Halk Bankası
|5,07
|2,22
|-8,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,20
|-1,46
|-34,96
|T.S.K.B.
|1,29
|1,57
|-26,14
|T.Tuborg
|17,04
|0,83
|-5,70
|Taç Tarım Ürünleri
|31,42
|-9,97
|198,39
|Tat Gıda
|8,31
|0,73
|-28,12
|TAV Havalimanları
|25,62
|0,39
|20,28
|Taze Kuru Gıda
|217,40
|9,96
|0,51
|Tek-Art Turizm
|1,58
|1,94
|-21,78
|Tekfen Holding
|14,93
|0,95
|-8,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,77
|3,83
|-21,82
|Temapol Polimer Plastik
|15,07
|-1,82
|31,04
|TGS Dış Ticaret
|12,15
|0,75
|-4,41
|Tofaş Oto. Fab.
|31,38
|0,26
|1,52
|Torunlar GMYO
|2,96
|3,50
|-24,10
|Trabzon Liman
|31,18
|1,56
|-2,93
|Trabzonspor Sportif
|2,77
|9,92
|13,52
|Trend GMYO
|7,03
|-0,28
|-44,07
|TSKB GMYO
|2,89
|0,35
|-49,74
|Tuğçelik
|11,72
|-0,59
|45,05
|Tukaş
|6,97
|0,43
|-28,07
|Turcas Petrol
|3,53
|1,73
|-27,22
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|8,96
|2,40
|Turkcell
|16,01
|-0,25
|2,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,89
|0,96
|27,15
|Tüpraş
|97,60
|2,04
|-9,63
|Türk Hava Yolları
|14,12
|2,77
|9,37
|Türk İlaç Serum
|29,96
|-1,77
|Türk Prysmian Kablo
|11,68
|-1,77
|-3,17
|Türk Telekom
|6,58
|2,02
|-18,69
|Türk Traktör
|175,30
|-0,40
|2,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,00
|2,66
|16,03
|Türkiye Sigorta
|4,74
|0,42
|-23,28
|Ufuk Yatırım
|13,39
|-3,67
|-0,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,16
|1,46
|-1,89
|Ulusoy Elektrik
|57,55
|-0,52
|12,07
|Ulusoy Un Sanayi
|5,10
|5,59
|0,23
|Umpaş Holding
|1,35
|-3,57
|-48,28
|Uşak Seramik
|1,87
|2,75
|-20,09
|Utopya Turizm
|21,46
|2,39
|-44,69
|Uzertaş Boya
|38,00
|-2,56
|-32,86
|Ülker Bisküvi
|20,60
|0,39
|-7,70
|Ünlü Yatırım Holding
|4,91
|2,29
|Vakıf Fin. Kir.
|11,77
|10,00
|176,29
|Vakıf GMYO
|1,50
|0,67
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|7,81
|10,00
|6,11
|Vakıflar Bankası
|3,57
|1,42
|-24,20
|Vakko Tekstil
|11,80
|-3,28
|88,31
|Vanet Gıda
|5,32
|0,76
|-31,18
|Verusa Holding
|47,30
|1,76
|4,88
|Verusaturk Girisim
|23,20
|-2,52
|77,37
|Vestel
|31,68
|1,93
|50,43
|Vestel Beyaz Eşya
|47,00
|2,22
|21,94
|Viking Kağıt
|5,11
|0,20
|-43,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,23
|1,83
|-25,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,26
|-0,55
|0,19
|Yataş
|13,18
|0,30
|-8,79
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,12
|1,48
|-6,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,95
|-0,21
|20,34
|Yeşil GMYO
|1,06
|0,00
|-23,19
|Yeşil Yapı
|1,20
|0,84
|-34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|2,37
|-2,47
|-44,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.300,00
|-0,16
|-21,15
|Yonga Mobilya
|22,76
|-0,44
|-23,60
|Yükselen Çelik
|5,09
|3,46
|-2,71
|Yünsa
|11,56
|3,58
|-16,78
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,92
|2,13
|-30,69
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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