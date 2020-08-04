Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
04.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:35
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|40.899,90
|-9,11
|35,52
|İş Bankası (C)
|4,63
|-3,54
|-27,77
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,88
|-3,96
|2,11
|İş Girişim
|7,94
|-4,68
|108,95
|İş GMYO
|1,95
|-3,47
|10,80
|İş Y. Men. Değ.
|7,28
|-7,85
|80,79
|İş Yat. Ort.
|3,21
|9,93
|99,21
|İşbir Holding
|1.305,00
|-10,00
|203,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-4,35
|41,94
|İttifak Holding
|3,24
|-8,99
|-12,90
|İz Hayvancılık Tarım
|4,69
|-4,67
|79,25
|İzmir Demir Çelik
|17,20
|-5,39
|110,01
|İzmir Fırça
|2,60
|-3,70
|44,44
|Jantsa Jant Sanayi
|100,00
|-9,99
|88,01
|Kafein Yazılım
|17,99
|-4,00
|61,99
|Kaplamin
|8,88
|-8,74
|60,00
|Kardemir (A)
|4,06
|-7,73
|53,21
|Kardemir (B)
|3,20
|-6,43
|21,21
|Kardemir (D)
|2,78
|-7,02
|4,51
|Karel Elektronik
|19,14
|10,00
|31,73
|Karsan Otomotiv
|2,75
|-6,46
|74,05
|Karsu Tekstil
|5,48
|-4,53
|69,14
|Kartonsan
|627,50
|-7,16
|62,42
|Katmerciler Ekipman
|4,89
|-5,23
|27,34
|Kent Gıda
|1.950,50
|-10,00
|1009,50
|Kerevitaş Gıda
|5,23
|-2,79
|60,43
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|-4,35
|-20,00
|Kiler GMYO
|7,20
|9,92
|89,97
|Klimasan Klima
|14,54
|-8,09
|-31,46
|Koç Holding
|16,00
|-1,05
|-20,04
|Konfrut Gıda
|11,40
|-8,43
|45,78
|Konya Çimento
|435,40
|-7,56
|60,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,36
|-4,62
|-10,66
|Koza Altın
|84,70
|-2,02
|14,38
|Koza Madencilik
|13,81
|-3,02
|37,69
|Körfez GMYO
|7,31
|9,92
|205,86
|Kristal Kola
|2,05
|-4,65
|35,76
|Kron Telekomünikasyon
|26,98
|-9,95
|112,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|83,85
|-9,98
|257,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,66
|-5,67
|61,21
|Kütahya Porselen
|30,86
|-5,34
|366,16
|Lider Faktoring
|2,95
|-4,22
|60,76
|Link Bilgisayar
|25,70
|0,23
|41,60
|Logo Yazılım
|85,55
|-5,10
|40,71
|Lokman Hekim Sağlık
|7,73
|-6,98
|33,74
|Lüks Kadife
|19,88
|3,27
|130,09
|Makina Takım
|2,31
|-2,12
|22,87
|Marka Yatırım Holding
|2,40
|-6,98
|103,39
|Marmaris Altınyunus
|115,00
|-8,66
|61,97
|Marshall
|132,10
|-9,95
|177,87
|Martı GMYO
|2,01
|-5,19
|99,01
|Martı Otel
|1,12
|-6,67
|23,08
|Mavi Giyim
|39,92
|-3,67
|-31,05
|Mazhar Zorlu Holding
|15,00
|-4,94
|24,07
|Mega Polietilen
|4,15
|1,97
|227,17
|Menderes Tekstil
|2,90
|-4,61
|121,37
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|34,70
|-4,83
|78,50
|Merko Gıda
|1,75
|-8,38
|66,67
|Metemtur Otelcilik
|2,24
|-2,61
|25,84
|Metro Holding
|1,96
|-1,01
|42,03
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,67
|-0,81
|87,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|-4,45
|-55,74
|Migros Ticaret
|43,00
|-3,93
|77,54
|Milpa
|3,70
|-3,90
|68,95
|Mistral GMYO
|2,65
|-1,12
|40,21
|MLP Sağlık
|15,99
|-8,16
|-0,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,70
|-2,30
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|5,97
|-3,71
|44,20
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,80
|2,76
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,40
|-6,51
|76,10
|Net Holding
|2,33
|-7,54
|-10,38
|Netaş Telekom.
|15,16
|-8,84
|16,08
|Niğbaş Niğde Beton
|14,41
|-9,99
|132,42
|Nuh Çimento
|17,05
|-4,05
|55,21
|Nurol GMYO
|7,35
|-2,78
|105,88
|Odaş Elektrik
|2,36
|-6,35
|63,24
|Olmuksan-IP
|4,95
|-3,32
|93,29
|Orge Enerji Elektrik
|7,00
|-3,71
|41,13
|Orma Orman Mahsulleri
|11,82
|-3,51
|328,26
|Osmanlı Menkul
|12,53
|0,16
|200,10
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,64
|-6,38
|57,14
|Otokar
|162,00
|-3,63
|10,17
|Oyak Çimento
|7,79
|-6,26
|41,70
|Oyak Yat. Ort.
|5,99
|-7,56
|159,46
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,18
|-6,74
|2,95
|Özak GMYO
|4,26
|-7,99
|65,76
|Özbal Çelik Boru
|2,97
|-10,00
|84,26
|Özderici GMYO
|2,19
|-7,59
|39,49
|Özerden Plastik
|2,03
|-1,46
|-10,96
|Panora GMYO
|5,35
|-3,43
|-4,49
|Papilon Savunma
|15,09
|-5,75
|95,81
|Park Elek.Madencilik
|3,99
|-6,34
|30,82
|Parsan
|18,20
|-4,96
|7,44
|Pegasus
|48,36
|1,13
|-44,03
|Peker GMYO
|10,04
|-9,96
|220,77
|Penguen Gıda
|2,89
|-4,30
|215,71
|Pera GMYO
|1,51
|-7,36
|60,64
|Pergamon Dış Ticaret
|11,21
|-6,11
|44,87
|Petkim
|3,69
|-5,63
|-3,15
|Petrokent Turizm
|859,20
|-9,99
|570,73
|Pınar Et ve Un
|18,90
|-2,33
|106,11
|Pınar Su
|5,17
|-5,14
|122,84
|Pınar Süt
|19,70
|-0,61
|55,49
|Plastikkart
|11,20
|-8,72
|20,82
|Polisan Holding
|3,15
|-4,26
|4,39
|Politeknik Metal
|145,00
|-9,99
|90,61
|Prizma Press Matbaacılık
|3,74
|-4,83
|-13,02
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.196,20
|0,14
|7,98
|QNB Finans Fin. Kir.
|161,70
|-9,97
|25,25
|QNB Finansbank
|80,10
|-9,95
|113,60
|Ral Yatırım Holding
|22,60
|2,73
|232,35
|Ray Sigorta
|5,75
|-6,96
|68,13
|Reysaş GMYO
|4,71
|-5,80
|2,61
|Reysaş Lojistik
|4,75
|-6,86
|8,45
|Rhea Girişim
|2,62
|-7,42
|120,17
|Rodrigo Tekstil
|2,58
|-2,64
|42,54
|Royal Halı
|2,32
|9,95
|69,34
|RTA Laboratuvarları
|41,16
|9,88
|1674,14
|Sabancı Holding
|8,14
|-2,86
|-10,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,83
|-7,26
|75,69
|Sanel Mühendislik
|3,42
|-6,04
|16,56
|Sanifoam Sünger
|5,61
|-2,94
|12,20
|Sanko Pazarlama
|7,40
|-5,01
|-3,27
|Saray Matbaacılık
|3,58
|-1,38
|176,92
|Sarkuysan
|6,45
|-5,29
|35,33
|Sasa Polyester
|13,02
|-3,77
|68,43
|Say Reklamcılık
|4,04
|-6,26
|80,36
|Sekuro Plastik
|7,59
|-1,43
|41,60
|Selçuk Ecza Deposu
|8,23
|-3,06
|37,98
|Selçuk Gıda
|3,40
|-3,68
|97,67
|Senkron Güvenlik
|2,26
|-5,44
|-17,22
|Serve Film Prodüksiyon
|5,60
|-6,98
|252,20
|Servet GMYO
|21,24
|-7,17
|149,88
|Seyitler Kimya
|8,57
|-3,05
|26,22
|Silverline Endüstri
|4,02
|4,15
|86,11
|Sinpaş GMYO
|1,43
|-5,92
|23,28
|Smartiks Yazılım
|7,49
|-4,95
|-23,65
|Soda Sanayii
|6,29
|-3,53
|6,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,10
|-7,50
|188,60
|Söktaş
|3,84
|-9,65
|125,81
|Sönmez Filament
|9,52
|-5,37
|95,08
|Sönmez Pamuklu
|9,64
|-3,31
|95,93
|Sumaş Suni Tahta
|16,83
|-7,53
|70,00
|Şeker Fin. Kir.
|4,63
|-7,21
|-3,14
|Şekerbank
|1,43
|-3,38
|9,16
|Şişe Cam
|5,75
|-0,35
|12,26
|Şok Marketler
|12,49
|-7,00
|16,08
|T. Halk Bankası
|5,30
|-3,99
|-10,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,16
|-9,14
|-3,30
|T.S.K.B.
|1,10
|-2,65
|-9,09
|T.Tuborg
|14,28
|-3,05
|20,00
|Taç Tarım Ürünleri
|5,31
|4,32
|70,19
|Tat Gıda
|10,29
|-9,82
|69,14
|TAV Havalimanları
|17,48
|5,30
|-35,65
|Taze Kuru Gıda
|46,76
|-9,99
|545,86
|Tek-Art Turizm
|1,60
|-6,98
|26,98
|Tekfen Holding
|14,60
|-4,58
|-21,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,20
|-3,28
|47,62
|Temapol Polimer Plastik
|7,70
|-3,51
|47,51
|TGS Dış Ticaret
|8,45
|-1,17
|80,94
|Tofaş Oto. Fab.
|24,74
|-2,68
|6,17
|Torunlar GMYO
|3,93
|-9,66
|42,91
|Trabzon Liman
|13,06
|-5,09
|22,51
|Trabzonspor Sportif
|3,90
|-2,74
|81,40
|Trakya Cam
|3,60
|-4,76
|6,16
|Trend GMYO
|5,67
|4,42
|157,73
|TSKB GMYO
|3,23
|-6,65
|141,04
|Tuğçelik
|5,75
|-6,05
|45,57
|Tukaş
|9,03
|2,03
|-26,88
|Turcas Petrol
|3,32
|-7,78
|24,34
|Turkcell
|14,85
|-0,07
|7,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,30
|-6,53
|13,88
|Tüpraş
|78,65
|-4,72
|-37,97
|Türk Hava Yolları
|11,01
|2,99
|-23,86
|Türk Prysmian Kablo
|5,61
|0,18
|117,40
|Türk Telekom
|7,08
|-2,21
|-1,88
|Türk Traktör
|104,60
|-3,15
|97,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|66,35
|9,94
|57,98
|Ufuk Yatırım
|7,00
|2,19
|171,32
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,72
|-5,60
|122,64
|Ulusoy Elektrik
|41,36
|-4,48
|55,49
|Ulusoy Un Sanayi
|9,76
|-1,81
|155,50
|Umpaş Holding
|0,73
|5,80
|17,74
|Uşak Seramik
|1,65
|-5,17
|35,97
|Utopya Turizm
|6,90
|-4,30
|40,24
|Uzertaş Boya
|4,40
|0,92
|98,20
|Ülker Bisküvi
|25,08
|-3,76
|12,16
|Vakıf Fin. Kir.
|5,21
|9,92
|115,29
|Vakıf GMYO
|3,76
|9,94
|117,22
|Vakıf Yat. Ort.
|14,36
|9,95
|688,51
|Vakıflar Bankası
|4,32
|-4,00
|-21,60
|Vakko Tekstil
|4,94
|-4,08
|8,81
|Vanet Gıda
|1,65
|-1,79
|15,38
|Verusa Holding
|27,52
|-4,18
|48,35
|Verusaturk Girisim
|5,50
|-6,62
|4,59
|Vestel
|16,80
|-4,11
|33,12
|Vestel Beyaz Eşya
|27,00
|-2,17
|27,97
|Viking Kağıt
|4,57
|-4,99
|144,39
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,23
|7,36
|74,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|-2,34
|-15,73
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,89
|0,51
|122,02
|Yataş
|8,69
|-3,66
|18,39
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,67
|-5,65
|65,84
|Yeni Gimat GMYO
|11,89
|-0,08
|-0,68
|Yeşil GMYO
|0,86
|-5,49
|34,37
|Yeşil Yapı
|0,91
|-4,21
|37,88
|Yeşil Yatırım Holding
|17,86
|-3,46
|59,04
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.700,00
|2,43
|161,46
|Yonga Mobilya
|26,50
|-4,68
|187,03
|Yükselen Çelik
|15,35
|-4,06
|150,41
|Yünsa
|12,71
|-9,60
|26,24
|Zorlu Enerji
|2,28
|-5,79
|39,88
(Son)
Kaynak: AA