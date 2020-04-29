Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
29.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.498,90
|-5,05
|30,88
|İş Bankası (C)
|5,01
|1,01
|-21,84
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|90,48
|İş Fin.Kir.
|3,39
|0,89
|-10,79
|İş Girişim
|5,76
|1,95
|51,58
|İş GMYO
|1,55
|1,97
|-11,93
|İş Y. Men. Değ.
|5,22
|4,40
|29,63
|İş Yat. Ort.
|2,31
|0,87
|43,36
|İşbir Holding
|539,70
|0,86
|25,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,59
|1,72
|-4,84
|İttifak Holding
|2,68
|1,52
|-27,96
|İz Hayvancılık Tarım
|4,01
|9,86
|53,26
|İzmir Demir Çelik
|9,28
|2,88
|13,31
|İzmir Fırça
|2,03
|-4,25
|12,78
|Jantsa Jant Sanayi
|51,80
|-0,38
|-2,61
|Kafein Yazılım
|18,04
|10,00
|61,94
|Kapital Yat. Holding
|2,87
|3,99
|18,60
|Kaplamin
|6,18
|5,46
|11,35
|Kardemir (A)
|2,27
|0,44
|-14,34
|Kardemir (B)
|2,24
|0,00
|-15,15
|Kardemir (D)
|2,25
|0,90
|-15,41
|Karel Elektronik
|16,90
|5,16
|16,31
|Karsan Otomotiv
|1,70
|1,19
|7,59
|Karsu Tekstil
|3,02
|3,42
|-6,79
|Kartonsan
|448,30
|-4,62
|14,98
|Katmerciler Ekipman
|3,31
|1,53
|-13,80
|Kent Gıda
|310,60
|9,99
|76,68
|Kerevitaş Gıda
|4,20
|0,24
|28,83
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Kiler GMYO
|2,77
|1,84
|-26,91
|Klimasan Klima
|17,07
|0,59
|-22,69
|Koç Holding
|15,09
|1,96
|-24,58
|Konfrut Gıda
|11,38
|0,62
|45,52
|Konya Çimento
|232,90
|0,91
|-14,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,52
|0,79
|-9,40
|Koza Altın
|72,45
|-0,21
|-2,16
|Koza Madencilik
|11,75
|-0,42
|17,15
|Körfez GMYO
|2,38
|4,85
|-0,42
|Kristal Kola
|1,90
|-5,47
|25,83
|Kron Telekomünikasyon
|27,24
|-9,98
|114,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,04
|-7,26
|5,65
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,62
|2,53
|-1,82
|Kütahya Porselen
|10,65
|9,91
|60,88
|Lider Faktoring
|3,92
|-1,26
|6,81
|Link Bilgisayar
|29,68
|3,56
|63,53
|Logo Yazılım
|73,95
|2,71
|21,63
|Lokman Hekim Sağlık
|7,12
|-8,01
|23,18
|Lüks Kadife
|9,45
|-0,42
|9,37
|Makina Takım
|1,59
|3,25
|-15,43
|Mardin Çimento
|5,45
|-1,27
|-7,94
|Marka Yatırım Holding
|1,33
|1,53
|12,71
|Marmaris Altınyunus
|69,60
|-2,18
|-1,97
|Marshall
|49,86
|0,56
|4,88
|Martı GMYO
|1,05
|3,96
|3,96
|Martı Otel
|0,87
|-1,14
|-4,40
|Mavi Giyim
|41,80
|-0,76
|-27,81
|Mazhar Zorlu Holding
|13,63
|0,15
|12,74
|Mega Polietilen
|2,63
|2,73
|19,55
|Menderes Tekstil
|1,54
|0,65
|17,56
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|16,02
|0,38
|-17,59
|Merko Gıda
|1,43
|10,00
|36,19
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-6,59
|Metemtur Otelcilik
|1,77
|0,57
|-0,56
|Metro Holding
|1,29
|0,00
|-6,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,78
|-0,56
|-9,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,35
|-0,30
|-58,74
|Migros Ticaret
|30,30
|4,48
|25,10
|Milpa
|2,94
|9,70
|34,25
|Mistral GMYO
|1,91
|2,69
|1,06
|MLP Sağlık
|15,16
|-6,99
|-5,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,18
|9,26
|3,51
|Mondi Tire Kutsan
|7,27
|0,14
|75,60
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,74
|-5,07
|47,33
|Net Holding
|2,04
|7,37
|-21,54
|Netaş Telekom.
|13,83
|1,39
|5,90
|Niğbaş Niğde Beton
|8,22
|2,75
|32,58
|Nuh Çimento
|10,05
|0,60
|-8,51
|Nurol GMYO
|3,56
|-1,11
|-0,28
|Odaş Elektrik
|1,85
|6,94
|27,96
|Olmuksan-IP
|4,22
|2,43
|64,78
|Orge Enerji Elektrik
|5,08
|0,20
|2,42
|Orma Orman Mahsulleri
|4,53
|-1,31
|64,13
|Osmanlı Menkul
|8,30
|-2,35
|98,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,96
|1,55
|16,67
|Otokar
|123,00
|-0,16
|-16,35
|Oyak Yat. Ort.
|5,10
|3,03
|118,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,46
|3,28
|12,02
|Özak GMYO
|2,72
|3,82
|5,84
|Özbal Çelik Boru
|1,70
|0,00
|5,47
|Özderici GMYO
|1,59
|9,66
|1,27
|Özerden Plastik
|2,43
|-0,41
|6,58
|Panora GMYO
|5,25
|-0,94
|-6,28
|Papilon Savunma
|13,47
|2,05
|74,79
|Park Elek.Madencilik
|3,14
|-0,95
|2,95
|Parsan
|14,67
|-0,41
|-13,40
|Pegasus
|51,00
|-2,86
|-40,97
|Peker GMYO
|3,90
|1,83
|24,60
|Penguen Gıda
|3,42
|1,79
|65,22
|Pera GMYO
|0,92
|2,22
|-2,13
|Pergamon Dış Ticaret
|8,37
|-0,48
|4,36
|Petkim
|3,60
|2,56
|-5,51
|Petrokent Turizm
|161,10
|-2,01
|25,76
|Pınar Et ve Un
|30,62
|9,99
|233,91
|Pınar Su
|7,81
|10,00
|236,64
|Pınar Süt
|19,52
|9,97
|54,06
|Plastikkart
|9,79
|-0,41
|5,61
|Polisan Holding
|2,53
|3,69
|-16,16
|Politeknik Metal
|101,70
|9,95
|33,69
|Prizma Press Matbaacılık
|3,92
|4,81
|-8,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.189,10
|0,10
|7,34
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,10
|-0,72
|-14,72
|QNB Finansbank
|52,50
|-2,23
|40,00
|Ral Yatırım Holding
|8,19
|5,13
|20,44
|Ray Sigorta
|7,99
|9,90
|133,63
|Reysaş GMYO
|5,82
|-1,02
|26,80
|Reysaş Lojistik
|7,87
|0,64
|79,68
|Rhea Girişim
|1,88
|1,08
|57,98
|Rodrigo Tekstil
|2,73
|9,64
|50,83
|Royal Halı
|1,86
|-4,62
|35,77
|RTA Laboratuvarları
|20,36
|9,99
|777,59
|Sabancı Holding
|8,09
|2,15
|-11,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,85
|4,05
|76,61
|Salix Yatırım Holding
|6,64
|4,90
|-7,91
|Sanel Mühendislik
|4,61
|0,66
|13,83
|Sanifoam Sünger
|7,02
|6,85
|40,40
|Sanko Pazarlama
|6,91
|4,54
|-10,72
|Saray Matbaacılık
|1,98
|2,06
|10,61
|Sarkuysan
|5,79
|9,87
|19,88
|Sasa Polyester
|8,89
|1,14
|15,01
|Say Reklamcılık
|2,85
|-1,04
|27,23
|Sekuro Plastik
|4,81
|-0,41
|-10,26
|Selçuk Ecza Deposu
|8,01
|0,75
|34,29
|Selçuk Gıda
|2,38
|2,59
|38,37
|Senkron Güvenlik
|2,94
|7,30
|7,69
|Serve Film Prodüksiyon
|3,94
|9,75
|147,80
|Servet GMYO
|15,64
|-2,19
|84,00
|Seyitler Kimya
|12,30
|1,32
|81,15
|Silverline Endüstri
|2,47
|-2,76
|14,35
|Sinpaş GMYO
|1,07
|9,18
|-7,76
|Smartiks Yazılım
|10,75
|7,93
|9,58
|Soda Sanayii
|5,77
|-3,03
|-6,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,00
|-7,66
|108,00
|Söktaş
|2,97
|1,02
|12,08
|Sönmez Filament
|6,53
|9,93
|33,81
|Sönmez Pamuklu
|6,67
|9,88
|35,57
|Sumaş Suni Tahta
|11,30
|3,01
|14,14
|Şeker Fin. Kir.
|5,05
|2,43
|5,65
|Şekerbank
|1,01
|1,00
|-22,90
|Şişe Cam
|4,85
|-3,39
|-7,97
|Şok Marketler
|11,55
|-4,55
|7,34
|T. Halk Bankası
|5,23
|0,97
|-11,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,80
|-0,58
|-6,42
|T.S.K.B.
|1,05
|0,00
|-13,22
|T.Tuborg
|13,76
|1,18
|15,63
|Taç Tarım Ürünleri
|4,26
|9,79
|36,54
|Tat Gıda
|8,32
|7,08
|36,76
|TAV Havalimanları
|17,91
|-0,83
|-34,07
|Taze Kuru Gıda
|12,46
|9,97
|72,10
|Tek-Art Turizm
|1,23
|0,00
|-2,38
|Tekfen Holding
|14,16
|0,57
|-23,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,67
|-2,42
|82,62
|Temapol Polimer Plastik
|5,16
|-2,46
|-1,15
|TGS Dış Ticaret
|4,37
|3,07
|-6,42
|Tofaş Oto. Fab.
|22,20
|4,62
|-4,73
|Torunlar GMYO
|2,34
|1,74
|-14,91
|Trabzon Liman
|10,49
|0,29
|-1,59
|Trabzonspor Sportif
|5,07
|3,47
|135,81
|Trakya Cam
|3,27
|-3,25
|-6,57
|Trend GMYO
|2,66
|1,53
|20,91
|TSKB GMYO
|1,81
|9,70
|35,07
|Tuğçelik
|4,84
|0,62
|22,53
|Tukaş
|14,35
|0,42
|16,19
|Turcas Petrol
|2,77
|1,09
|3,75
|Turkcell
|13,89
|0,00
|0,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,72
|1,60
|-10,76
|Tüpraş
|88,90
|3,13
|-29,89
|Türk Hava Yolları
|10,62
|-0,28
|-26,56
|Türk Prysmian Kablo
|3,71
|-2,37
|43,51
|Türk Telekom
|7,47
|1,77
|1,36
|Türk Traktör
|57,80
|2,94
|9,24
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,74
|-0,67
|-7,76
|Ufuk Yatırım
|3,90
|-4,65
|51,16
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,05
|-0,49
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|32,60
|-0,49
|22,56
|Ulusoy Un Sanayi
|14,11
|9,98
|269,37
|Umpaş Holding
|0,49
|0,00
|-20,97
|Uşak Seramik
|1,54
|2,67
|-8,88
|Utopya Turizm
|4,73
|0,21
|-3,86
|Uzertaş Boya
|3,19
|3,57
|43,69
|Ülker Bisküvi
|23,96
|0,50
|7,16
|Ünye Çimento
|4,84
|0,83
|-10,04
|Vakıf Fin. Kir.
|2,02
|1,51
|-16,53
|Vakıf GMYO
|1,96
|3,70
|13,23
|Vakıf Yat. Ort.
|2,11
|-0,94
|-9,44
|Vakıflar Bankası
|4,59
|0,66
|-16,70
|Vakko Tekstil
|4,85
|2,54
|6,83
|Vanet Gıda
|2,03
|9,73
|41,96
|Verusa Holding
|19,33
|3,42
|4,15
|Verusaturk Girisim
|5,12
|6,44
|-5,01
|Vestel
|13,17
|0,53
|4,36
|Vestel Beyaz Eşya
|19,92
|0,00
|-7,78
|Viking Kağıt
|4,55
|1,11
|143,32
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,70
|0,75
|11,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|1,43
|-14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,27
|9,96
|47,85
|Yataş
|6,72
|1,20
|-8,45
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,91
|0,00
|18,63
|Yeni Gimat GMYO
|12,43
|1,64
|3,83
|Yeşil GMYO
|0,50
|2,04
|-21,88
|Yeşil Yapı
|0,50
|2,04
|-24,24
|Yeşil Yatırım Holding
|11,64
|2,19
|3,65
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.990,90
|-0,04
|137,38
|Yonga Mobilya
|11,82
|9,95
|27,92
|Yükselen Çelik
|8,16
|2,13
|33,12
|Yünsa
|12,30
|-2,15
|22,17
|Zorlu Enerji
|1,28
|1,59
|-21,47
(Son)
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