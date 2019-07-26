Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,90
117,86
İş Bankası (B) 17.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.999,90
|117,86
|İş Bankası (B)
|17.745,00
|-5,72
|479,86
|İş Bankası (C)
|6,42
|1,26
|41,72
|İş Bankası (Kur.)
|143.000,00
|194,23
|İş Fin.Kir.
|2,67
|0,75
|-42,33
|İş Girişim
|2,62
|0,77
|28,43
|İş GMYO
|0,97
|-1,02
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|3,29
|1,54
|78,14
|İş Yat. Ort.
|1,15
|0,88
|55,80
|İşbir Holding
|326,20
|-13,01
|136,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-58,33
|İttifak Holding
|6,25
|0,00
|101,61
|İz Hayvancılık Tarım
|4,88
|3,61
|-25,95
|İzmir Demir Çelik
|1,62
|0,62
|-2,41
|İzmir Fırça
|1,66
|0,00
|-19,81
|İzocam
|23,10
|0,43
|7,84
|Jantsa Jant Sanayi
|31,60
|0,32
|22,43
|Kafein Yazılım
|7,02
|0,14
|1,92
|Kapital Yat. Holding
|1,85
|-2,63
|-35,54
|Kaplamin
|4,27
|2,64
|18,61
|Kardemir (A)
|2,16
|0,47
|26,19
|Kardemir (B)
|2,16
|0,00
|25,51
|Kardemir (D)
|2,24
|0,00
|8,96
|Karel Elektronik
|6,72
|0,45
|61,15
|Karsan Otomotiv
|1,12
|0,90
|-12,50
|Karsu Tekstil
|1,49
|4,93
|19,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,17
|-0,58
|39,73
|Kartonsan
|324,50
|3,25
|1,73
|Katmerciler Ekipman
|2,40
|20,00
|-20,23
|Kent Gıda
|121,40
|-0,25
|2,02
|Kerevitaş Gıda
|2,19
|5,80
|21,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,25
|4,17
|-28,57
|Kiler GMYO
|1,92
|1,59
|9,71
|Klimasan Klima
|10,48
|0,00
|170,11
|Koç Holding
|19,07
|-0,16
|37,70
|Konfrut Gıda
|33,30
|6,05
|39,45
|Konya Çimento
|184,90
|1,54
|3,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,28
|-0,16
|29,80
|Koza Altın
|56,50
|0,00
|10,14
|Koza Madencilik
|6,86
|-0,87
|-4,99
|Körfez GMYO
|1,43
|4,38
|17,21
|Kristal Kola
|0,89
|0,00
|-15,24
|Kron Telekomünikasyon
|9,03
|2,61
|3,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,98
|-0,08
|82,20
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|0,00
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,93
|0,61
|8,35
|Lider Faktoring
|2,22
|0,00
|-1,33
|Link Bilgisayar
|10,20
|0,49
|22,60
|Logo Yazılım
|43,62
|0,23
|60,72
|Lokman Hekim Sağlık
|3,71
|-0,27
|-17,56
|Lüks Kadife
|4,73
|-6,15
|-2,47
|Makina Takım
|1,35
|0,75
|-12,34
|Mardin Çimento
|2,84
|0,71
|2,27
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|0,00
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|19,94
|1,12
|13,55
|Marshall
|26,00
|-2,03
|3,09
|Martı GMYO
|0,63
|1,61
|-3,08
|Martı Otel
|0,66
|-1,49
|13,79
|Mavi Giyim
|42,00
|-0,28
|30,35
|Mazhar Zorlu Holding
|5,46
|8,12
|43,31
|Mega Polietilen
|1,98
|-1,98
|-2,94
|Menderes Tekstil
|0,68
|0,00
|-5,56
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|12,39
|-0,64
|106,84
|Merko Gıda
|0,72
|0,00
|-28,71
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,36
|-0,73
|29,52
|Metro Holding
|1,11
|0,91
|46,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,00
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|-0,82
|2,54
|Migros Ticaret
|16,40
|5,20
|10,07
|Milpa
|1,40
|1,45
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,16
|-1,69
|-24,18
|MLP Sağlık
|11,50
|-1,12
|7,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|-1,90
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,55
|0,00
|-16,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.042,80
|1,98
|Net Holding
|1,62
|0,00
|-17,35
|Netaş Telekom.
|7,19
|1,99
|11,30
|Niğbaş Niğde Beton
|10,29
|1,78
|157,25
|Nuh Çimento
|6,27
|0,64
|-9,53
|Nurol GMYO
|2,44
|0,83
|16,19
|Odaş Elektrik
|1,43
|1,42
|1,56
|Olmuksan-IP
|3,37
|-0,30
|0,00
|Orge Enerji Elektrik
|3,22
|0,00
|3,21
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|0,88
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,34
|3,08
|-22,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|1,00
|-6,48
|Otokar
|126,70
|0,16
|47,52
|Oyak Yat. Ort.
|1,16
|0,87
|-26,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,68
|2,44
|64,71
|Özak GMYO
|1,59
|-0,63
|9,72
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|3,33
|-10,14
|Özderici GMYO
|0,81
|-3,57
|-65,53
|Özerden Plastik
|2,92
|0,00
|19,79
|Panora GMYO
|4,20
|0,00
|14,23
|Park Elek.Madencilik
|2,88
|0,35
|19,50
|Parsan
|15,18
|2,57
|73,29
|Pegasus
|46,94
|-0,84
|104,80
|Peker GMYO
|3,99
|0,25
|-51,49
|Penguen Gıda
|1,46
|0,69
|35,19
|Pera GMYO
|0,50
|-1,96
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,81
|0,74
|11,50
|Petkim
|4,03
|0,75
|2,35
|Petrokent Turizm
|76,00
|-0,07
|10,63
|Pınar Et ve Un
|6,58
|-0,30
|48,30
|Pınar Su
|1,32
|-0,75
|5,60
|Pınar Süt
|6,93
|2,67
|11,47
|Plastikkart
|3,04
|0,66
|12,59
|Polisan Holding
|2,18
|0,93
|-27,69
|Politeknik Metal
|61,50
|1,65
|75,38
|Prizma Press Matbaacılık
|2,70
|3,05
|74,19
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.080,60
|0,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,30
|0,23
|-36,76
|QNB Finansbank
|6,70
|-0,45
|-25,64
|Ral Yatırım Holding
|4,78
|0,00
|159,78
|Ray Sigorta
|2,21
|0,45
|58,99
|Reysaş GMYO
|0,88
|2,33
|27,54
|Reysaş Lojistik
|0,83
|6,41
|12,16
|Rhea Girişim
|0,89
|0,00
|34,85
|Rodrigo Tekstil
|4,85
|8,02
|155,26
|Royal Halı
|0,82
|-1,20
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,31
|0,77
|-24,71
|Sabancı Holding
|9,64
|0,52
|33,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,88
|-1,05
|21,27
|Salix Yatırım Holding
|3,58
|-0,56
|-7,01
|Sanel Mühendislik
|3,95
|2,07
|81,19
|Sanifoam Sünger
|1,72
|0,58
|37,60
|Sanko Pazarlama
|2,07
|1,47
|4,33
|Saray Matbaacılık
|1,30
|6,56
|30,00
|Sarkuysan
|3,60
|2,56
|14,55
|Sasa Polyester
|6,25
|1,96
|8,77
|Say Reklamcılık
|0,90
|-1,10
|-4,26
|Sekuro Plastik
|2,68
|2,29
|-9,46
|Selçuk Ecza Deposu
|4,62
|0,22
|69,95
|Selçuk Gıda
|1,76
|4,14
|32,33
|Senkron Güvenlik
|2,91
|-6,43
|191,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,30
|2,22
|17,95
|Servet GMYO
|4,34
|0,00
|-7,66
|Seyitler Kimya
|5,05
|1,00
|31,17
|Silverline Endüstri
|1,14
|0,00
|-14,93
|Sinpaş GMYO
|0,72
|2,86
|94,59
|Smartiks Yazılım
|2,66
|1,14
|Soda Sanayii
|6,30
|-0,79
|-6,88
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,13
|0,99
|28,50
|Söktaş
|1,57
|1,95
|23,62
|Sönmez Filament
|5,11
|-0,39
|63,78
|Sönmez Pamuklu
|3,53
|1,15
|13,14
|Sumaş Suni Tahta
|6,74
|0,45
|0,66
|Şeker Fin. Kir.
|3,68
|-0,54
|30,50
|Şekerbank
|0,99
|1,02
|-10,00
|Şişe Cam
|5,02
|0,00
|-8,43
|Şok Marketler
|10,08
|-2,23
|-6,23
|T. Halk Bankası
|6,28
|0,80
|-10,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,53
|0,26
|-32,17
|T.S.K.B.
|0,84
|0,00
|3,70
|T.Tuborg
|7,88
|-0,25
|-0,68
|Taç Tarım Ürünleri
|3,88
|3,19
|-23,32
|Tat Gıda
|4,92
|4,02
|28,80
|TAV Havalimanları
|24,76
|-0,96
|12,59
|Taze Kuru Gıda
|5,43
|-0,73
|-20,15
|Tek-Art Turizm
|0,74
|0,00
|-12,94
|Tekfen Holding
|25,10
|0,16
|27,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,28
|1,33
|-23,23
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|0,00
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|3,50
|-1,41
|48,94
|Tofaş Oto. Fab.
|20,12
|1,11
|29,71
|Torunlar GMYO
|2,02
|2,02
|33,77
|Trabzon Liman
|7,20
|0,00
|4,67
|Trabzonspor Sportif
|1,05
|0,96
|-23,70
|Trakya Cam
|2,89
|1,40
|0,04
|Trend GMYO
|1,37
|7,03
|7,87
|TSKB GMYO
|0,73
|0,00
|-10,98
|Tuğçelik
|2,16
|0,93
|1,41
|Tukaş
|4,39
|1,86
|164,46
|Turcas Petrol
|1,46
|2,10
|3,55
|Turkcell
|13,27
|0,45
|9,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,21
|4,21
|-6,44
|Tüpraş
|134,30
|0,60
|28,72
|Türk Hava Yolları
|12,76
|0,63
|-20,79
|Türk Prysmian Kablo
|1,97
|2,07
|14,23
|Türk Telekom
|5,73
|3,62
|46,92
|Türk Traktör
|31,06
|1,77
|-11,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,70
|0,85
|-26,26
|Ufuk Yatırım
|1,27
|-0,78
|11,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,44
|0,70
|26,32
|Ulusoy Elektrik
|23,22
|12,61
|45,49
|Ulusoy Un Sanayi
|2,60
|2,77
|25,00
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,03
|0,00
|-7,21
|Utopya Turizm
|3,17
|0,63
|-22,68
|Uzertaş Boya
|1,19
|5,31
|98,33
|Ülker Bisküvi
|18,30
|-2,66
|24,74
|Ünye Çimento
|2,86
|4,76
|-17,58
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|1,42
|-19,66
|Vakıf GMYO
|1,77
|0,00
|-11,06
|Vakıf Yat. Ort.
|1,29
|0,78
|-15,13
|Vakıflar Bankası
|5,08
|2,01
|30,26
|Vakko Tekstil
|3,03
|-2,26
|16,16
|Vanet Gıda
|1,73
|-1,70
|33,08
|Verusa Holding
|15,02
|0,13
|-9,52
|Verusaturk Girisim
|3,21
|0,31
|-3,02
|Vestel
|9,71
|-0,21
|74,95
|Vestel Beyaz Eşya
|15,29
|0,26
|56,54
|Viking Kağıt
|0,98
|0,00
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|0,00
|-15,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,80
|1,45
|75,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,79
|1,45
|0,00
|Yataş
|5,54
|4,53
|23,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|0,00
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|8,25
|0,12
|14,90
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,90
|-0,10
|2,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.698,90
|0,00
|22,73
|Yonga Mobilya
|7,06
|0,71
|6,97
|Yünsa
|4,25
|0,71
|1,80
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,67
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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