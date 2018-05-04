Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00
-5,84
İş Bankası (B) 1.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.250,00 -1,96 -0,03
İş Bankası (C) 5,99 1,35 -10,33
İş Bankası (Kur.) 6.701,10 -13,37
İş Fin.Kir. 3,82 -0,26 156,38
İş Girişim 1,69 -1,17 -2,87
İş GMYO 1,16 0,59 -5,20
İş Y. Men. Değ. 2,17 -1,36 1,77
İş Yat. Ort. 0,82 0,00 3,93
İşbir Holding 220,00 -2,22 18,85
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 0,00 -20,00
İttifak Holding 3,49 7,06 49,79
İz Hayvancılık Tarım 2,26 -1,31 18,95
İzmir Demir Çelik 2,43 -1,62 -25,00
İzmir Fırça 7,11 -2,34 -23,14
İzocam 24,00 -0,66 -9,23
Jantsa Jant Sanayi 25,28 -1,71 -17,78
Kapital Yat. Holding 2,55 -17,74 105,65
Kaplamin 4,07 1,24 3,83
Kardemir (A) 3,50 -2,51 18,64
Kardemir (B) 3,49 -2,24 19,11
Kardemir (D) 4,21 -3,22 31,15
Karel Elektronik 6,66 0,76 14,63
Karsan Otomotiv 1,83 -3,17 17,31
Karsu Tekstil 1,39 -1,42 -29,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,95 9,17 20,20
Kartonsan 262,00 0,54 -5,84
Katmerciler Ekipman 9,05 -2,79 -24,33
Kent Gıda 135,00 1,66 -1,10
Kerevitaş Gıda 73,50 -3,92 -37,87
Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 37,14
Kiler GMYO 2,56 -4,48 -30,05
Kipa Ticaret 2,10 1,45 -18,60
Klimasan Klima 6,71 1,05 14,70
Koç Holding 13,79 3,22 -23,77
Konfrut Gıda 19,60 -1,95 37,06
Konya Çimento 220,00 -0,23 -13,73
Kordsa Teknik Tekstil 6,96 2,65 -5,20
Koza Altın 43,68 -3,49 14,35
Koza Madencilik 6,05 -2,26 -6,06
Körfez GMYO 1,35 -4,26 -18,67
Kristal Kola 1,71 0,59 -5,00
Kron Telekomünikasyon 12,29 -5,10 -33,57
Kuştur Kuşadası Turizm 12,45 0,00 30,92
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,54 0,44 9,40
Kütahya Porselen 5,57 1,27 -22,32
Lider Faktoring 4,06 1,75 -7,94
Link Bilgisayar 10,76 0,09 -24,54
Logo Yazılım 47,36 -1,09 -19,39
Lokman Hekim Sağlık 6,00 -0,66 -2,60
Lüks Kadife 4,33 -0,46 -8,07
Makina Takım 1,48 -0,67 -26,00
Mardin Çimento 4,35 0,00 1,40
Marka Yatırım Holding 1,35 -2,17 -20,12
Marmaris Altınyunus 15,53 -1,15 -18,26
Marshall 54,35 -1,09 4,92
Martı GMYO 0,88 -2,22 -58,49
Martı Otel 0,85 -1,16 -7,61
Mavi Giyim 47,50 -0,42 -18,10
Mazhar Zorlu Holding 6,98 1,45 74,94
MCT Danışmanlık 9,78 0,10 63,00
Mega Polietilen 1,39 3,73 21,93
Menderes Tekstil 1,08 0,93 30,12
Merit Turizm 6,36 -0,31 7,98
Merko Gıda 1,12 -3,45 -15,79
Metal Gayrimenkul 1,24 -1,59 -4,62
Metemtur Otelcilik 1,37 3,01 -7,43
Metro Holding 0,92 0,00 -7,07
Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 -0,98 -26,18
Migros Ticaret 21,68 -2,34 -21,34
Milpa 1,48 -3,27 -31,48
Mistral GMYO 5,90 1,03 -20,16
MLP Sağlık 16,50 -0,12
MMC San. ve Tic. Yat. 1,50 0,00 7,91
Mondi Tire Kutsan 1,74 2,35 -3,87
Net Holding 1,95 -1,02 -11,76
Netaş Telekom. 11,50 0,00 -27,40
Niğbaş Niğde Beton 1,27 -1,55 35,11
Nuh Çimento 10,08 -0,20 1,10
Nurol GMYO 3,91 -3,69 -17,68
Odaş Elektrik 5,82 -0,85 -3,00
Olmuksan-IP 4,30 -0,92 -5,99
Orge Enerji Elektrik 8,34 -1,88 -17,51
Orma Orman Mahsulleri 1,12 0,00 -0,88
Osmanlı Menkul 2,65 1,92 -15,61
Ostim Endüstriyel Yat 1,34 -1,47 -17,79
Otokar 79,95 0,31 -33,77
Oyak Yat. Ort. 0,99 -1,98 -1,98
Oylum Sınai Yatırımlar 1,66 1,22 -2,35
Özak GMYO 2,75 0,00 17,52
Özbal Çelik Boru 1,82 -17,35 -32,38
Özderici GMYO 10,30 0,00 560,26
Özerden Plastik 3,45 0,88 15,77
Panora GMYO 4,79 1,91 6,27
Park Elek.Madencilik 3,45 -1,43 -17,27
Parsan 17,15 -6,95 46,58
Pegasus 27,42 -2,35 -18,88
Peker GMYO 7,13 -2,73
Penguen Gıda 1,71 -1,72 -23,32
Pera GMYO 0,88 1,15 0,00
Pergamon Dış Ticaret 5,85 -3,31 52,75
Petkim 6,02 -10,42 -18,46
Petrokent Turizm 50,00 -4,58 5,31
Pınar Et ve Un 8,90 -1,98 -3,32
Pınar Su 1,66 -0,60 -7,78
Pınar Süt 11,04 -0,09 -8,88
Plastikkart 2,46 0,00 -14,88
Polisan Holding 6,41 -1,84 -26,49
Politeknik Metal 39,50 -0,30 18,62
Prizma Press Matbaacılık 1,67 -0,60 3,09
QNB Finans Fin. Kir. 3,81 -13,01 -2,31
QNB Finansbank 5,34 -0,37 -2,91
Ral Yatırım Holding 1,40 2,94 -14,11
Ray Sigorta 1,17 -1,68 -35,36
Reysaş GMYO 1,31 0,00 3,15
Reysaş Lojistik 0,96 -1,03 -25,00
Rhea Girişim 0,79 -1,25 -29,46
Rodrigo Tekstil 1,32 1,54 -55,85
Royal Halı 0,88 1,15 -3,30
RTA Laboratuvarları 1,98 0,00 -28,26
Sabancı Holding 9,92 2,16 -8,16
Safkar Ege Soğutmacılık 1,66 -0,60
Salix Yatırım Holding 3,90 -3,70 -50,00
Sanel Mühendislik 1,56 -0,64 -8,77
Sanifoam Sünger 1,61 0,00 -4,17
Sanko Pazarlama 3,96 3,66 16,81
Saray Matbaacılık 1,21 -0,82 13,08
Sarkuysan 3,63 -0,27 10,00
Sasa Polyester 12,30 -3,00 7,05
Say Reklamcılık 1,39 -0,71 -16,77
Sekuro Plastik 6,97 0,14 -18,95
Selçuk Ecza Deposu 3,42 0,88 -2,35
Selçuk Gıda 0,50 2,04 78,57
Senkron Güvenlik 1,34 -0,74 -27,96
Serve Kırtasiye 0,52 1,96 -16,13
Servet GMYO 3,49 3,25 14,80
Seyitler Kimya 8,66 0,00 -3,56
Silverline Endüstri 1,79 -3,24 -18,26
Sinpaş GMYO 0,68 -1,45 -11,69
Soda Sanayii 5,10 3,24 1,19
Sodaş Sodyum Sanayii 4,75 15,85 39,35
Söktaş 1,51 -1,95 -9,04
Sönmez Filament 3,69 -3,15 -11,08
Sönmez Pamuklu 3,83 -3,04 -3,28
Sumaş Suni Tahta 4,80 -0,41
Şeker Fin. Kir. 2,53 0,00 -1,56
Şekerbank 1,44 -0,69 -21,31
Şişe Cam 4,53 3,19 -3,62
T. Halk Bankası 7,98 0,00 -25,97
T. Kalkınma Bank. 4,51 -3,01 -18,59
T.S.K.B. 1,31 -0,76 -6,68
T.Tuborg 12,18 0,25 20,59
Taç Tarım Ürünleri 2,05 -0,97 -15,64
Tat Gıda 4,59 1,32 -10,62
TAV Havalimanları 22,06 -4,50 2,80
Taze Kuru Gıda 7,80 -0,64 -4,29
Tek-Art Turizm 0,77 -1,28 2,31
Tekfen Holding 15,77 -0,32 -3,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,92 -2,49 -23,88
Temapol Polimer Plastik 3,67 -0,81 -23,06
TGS Dış Ticaret 5,37 -0,37 47,93
Tofaş Oto. Fab. 24,80 -0,88 -20,38
Torunlar GMYO 2,58 0,78 -22,52
Trabzon Liman 12,97 -0,99
Trabzonspor Sportif 1,49 -1,97 -32,27
Trakya Cam 4,54 -1,52 -1,73
Trend GMYO 1,40 0,00
TSKB GMYO 0,68 -1,45 -6,85
Tuğçelik 3,12 -2,50 -1,89
Tukaş 1,67 -0,60 -25,11
Turcas Petrol 2,11 0,48 -11,34
Turkcell 12,89 -2,72 -16,73
Tümosan Motor ve Traktör 5,76 -2,70 -24,11
Tüpraş 101,30 -0,49 -6,08
Türk Hava Yolları 16,50 -1,49 5,16
Türk Prysmian Kablo 2,02 -1,46 -19,30
Türk Telekom 5,80 -2,52 -9,94
Türk Traktör 57,85 1,58 -17,93
Türker Proje Gayrimenkul 38,24 -0,57 1,81
Ufuk Yatırım 2,00 -0,99 -34,85
Ulaşlar Turizm Yat. 1,56 -1,89 -8,77
Ulusoy Elektrik 8,80 -1,51 -5,68
Ulusoy Un Sanayi 2,32 -1,28 -16,55
Umpaş Holding 0,56 -1,75 -11,11
Uşak Seramik 1,98 -1,00 -19,18
Utopya Turizm 3,95 5,61 -12,03
Uzertaş Boya 0,99 -13,16
Ülker Bisküvi 20,66 0,39 5,03
Ünye Çimento 4,75 -0,63 14,18
Vakıf Fin. Kir. 2,12 0,47 1,92
Vakıf GMYO 2,33 0,00 -10,38
Vakıf Yat. Ort. 1,30 -0,76 -8,45
Vakıflar Bankası 5,87 0,86 -13,29
Vakko Tekstil 3,97 -2,70 34,81
Vanet Gıda 2,33 -3,72 -27,19
Verusa Holding 24,50 -3,62 6,89
Verusaturk Girisim 2,39 2,14 1,27
Vestel 9,69 -1,22 28,01
Vestel Beyaz Eşya 10,95 1,30 14,42
Viking Kağıt 1,29 -2,27 7,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,77 -1,12 -23,71
Yapı ve Kredi Bank. 4,13 2,99 -4,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,21 0,00 -11,24
Yataş 26,46 0,99 -6,50
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,43 2,14 36,22
Yeni Gimat GMYO 12,05 -0,17 -3,62
Yeşil GMYO 0,55 -1,79 -12,70
Yeşil Yapı 0,56 -1,75 -45,10
Yeşil Yatırım Holding 13,50 -10,48 -15,63
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.211,10 -0,17 22,55
Yonga Mobilya 1.066,60 -3,04 346,46
Yünsa 6,27 -1,10 39,33
Zorlu Enerji 1,68 0,00 6,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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