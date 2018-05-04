Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00
-5,84
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.250,00
|-1,96
|-0,03
|İş Bankası (C)
|5,99
|1,35
|-10,33
|İş Bankası (Kur.)
|6.701,10
|-13,37
|İş Fin.Kir.
|3,82
|-0,26
|156,38
|İş Girişim
|1,69
|-1,17
|-2,87
|İş GMYO
|1,16
|0,59
|-5,20
|İş Y. Men. Değ.
|2,17
|-1,36
|1,77
|İş Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|3,93
|İşbir Holding
|220,00
|-2,22
|18,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,32
|0,00
|-20,00
|İttifak Holding
|3,49
|7,06
|49,79
|İz Hayvancılık Tarım
|2,26
|-1,31
|18,95
|İzmir Demir Çelik
|2,43
|-1,62
|-25,00
|İzmir Fırça
|7,11
|-2,34
|-23,14
|İzocam
|24,00
|-0,66
|-9,23
|Jantsa Jant Sanayi
|25,28
|-1,71
|-17,78
|Kapital Yat. Holding
|2,55
|-17,74
|105,65
|Kaplamin
|4,07
|1,24
|3,83
|Kardemir (A)
|3,50
|-2,51
|18,64
|Kardemir (B)
|3,49
|-2,24
|19,11
|Kardemir (D)
|4,21
|-3,22
|31,15
|Karel Elektronik
|6,66
|0,76
|14,63
|Karsan Otomotiv
|1,83
|-3,17
|17,31
|Karsu Tekstil
|1,39
|-1,42
|-29,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,95
|9,17
|20,20
|Kartonsan
|262,00
|0,54
|-5,84
|Katmerciler Ekipman
|9,05
|-2,79
|-24,33
|Kent Gıda
|135,00
|1,66
|-1,10
|Kerevitaş Gıda
|73,50
|-3,92
|-37,87
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-2,04
|37,14
|Kiler GMYO
|2,56
|-4,48
|-30,05
|Kipa Ticaret
|2,10
|1,45
|-18,60
|Klimasan Klima
|6,71
|1,05
|14,70
|Koç Holding
|13,79
|3,22
|-23,77
|Konfrut Gıda
|19,60
|-1,95
|37,06
|Konya Çimento
|220,00
|-0,23
|-13,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,96
|2,65
|-5,20
|Koza Altın
|43,68
|-3,49
|14,35
|Koza Madencilik
|6,05
|-2,26
|-6,06
|Körfez GMYO
|1,35
|-4,26
|-18,67
|Kristal Kola
|1,71
|0,59
|-5,00
|Kron Telekomünikasyon
|12,29
|-5,10
|-33,57
|Kuştur Kuşadası Turizm
|12,45
|0,00
|30,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,54
|0,44
|9,40
|Kütahya Porselen
|5,57
|1,27
|-22,32
|Lider Faktoring
|4,06
|1,75
|-7,94
|Link Bilgisayar
|10,76
|0,09
|-24,54
|Logo Yazılım
|47,36
|-1,09
|-19,39
|Lokman Hekim Sağlık
|6,00
|-0,66
|-2,60
|Lüks Kadife
|4,33
|-0,46
|-8,07
|Makina Takım
|1,48
|-0,67
|-26,00
|Mardin Çimento
|4,35
|0,00
|1,40
|Marka Yatırım Holding
|1,35
|-2,17
|-20,12
|Marmaris Altınyunus
|15,53
|-1,15
|-18,26
|Marshall
|54,35
|-1,09
|4,92
|Martı GMYO
|0,88
|-2,22
|-58,49
|Martı Otel
|0,85
|-1,16
|-7,61
|Mavi Giyim
|47,50
|-0,42
|-18,10
|Mazhar Zorlu Holding
|6,98
|1,45
|74,94
|MCT Danışmanlık
|9,78
|0,10
|63,00
|Mega Polietilen
|1,39
|3,73
|21,93
|Menderes Tekstil
|1,08
|0,93
|30,12
|Merit Turizm
|6,36
|-0,31
|7,98
|Merko Gıda
|1,12
|-3,45
|-15,79
|Metal Gayrimenkul
|1,24
|-1,59
|-4,62
|Metemtur Otelcilik
|1,37
|3,01
|-7,43
|Metro Holding
|0,92
|0,00
|-7,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,03
|-0,98
|-26,18
|Migros Ticaret
|21,68
|-2,34
|-21,34
|Milpa
|1,48
|-3,27
|-31,48
|Mistral GMYO
|5,90
|1,03
|-20,16
|MLP Sağlık
|16,50
|-0,12
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,50
|0,00
|7,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,74
|2,35
|-3,87
|Net Holding
|1,95
|-1,02
|-11,76
|Netaş Telekom.
|11,50
|0,00
|-27,40
|Niğbaş Niğde Beton
|1,27
|-1,55
|35,11
|Nuh Çimento
|10,08
|-0,20
|1,10
|Nurol GMYO
|3,91
|-3,69
|-17,68
|Odaş Elektrik
|5,82
|-0,85
|-3,00
|Olmuksan-IP
|4,30
|-0,92
|-5,99
|Orge Enerji Elektrik
|8,34
|-1,88
|-17,51
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|0,00
|-0,88
|Osmanlı Menkul
|2,65
|1,92
|-15,61
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,34
|-1,47
|-17,79
|Otokar
|79,95
|0,31
|-33,77
|Oyak Yat. Ort.
|0,99
|-1,98
|-1,98
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,66
|1,22
|-2,35
|Özak GMYO
|2,75
|0,00
|17,52
|Özbal Çelik Boru
|1,82
|-17,35
|-32,38
|Özderici GMYO
|10,30
|0,00
|560,26
|Özerden Plastik
|3,45
|0,88
|15,77
|Panora GMYO
|4,79
|1,91
|6,27
|Park Elek.Madencilik
|3,45
|-1,43
|-17,27
|Parsan
|17,15
|-6,95
|46,58
|Pegasus
|27,42
|-2,35
|-18,88
|Peker GMYO
|7,13
|-2,73
|Penguen Gıda
|1,71
|-1,72
|-23,32
|Pera GMYO
|0,88
|1,15
|0,00
|Pergamon Dış Ticaret
|5,85
|-3,31
|52,75
|Petkim
|6,02
|-10,42
|-18,46
|Petrokent Turizm
|50,00
|-4,58
|5,31
|Pınar Et ve Un
|8,90
|-1,98
|-3,32
|Pınar Su
|1,66
|-0,60
|-7,78
|Pınar Süt
|11,04
|-0,09
|-8,88
|Plastikkart
|2,46
|0,00
|-14,88
|Polisan Holding
|6,41
|-1,84
|-26,49
|Politeknik Metal
|39,50
|-0,30
|18,62
|Prizma Press Matbaacılık
|1,67
|-0,60
|3,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,81
|-13,01
|-2,31
|QNB Finansbank
|5,34
|-0,37
|-2,91
|Ral Yatırım Holding
|1,40
|2,94
|-14,11
|Ray Sigorta
|1,17
|-1,68
|-35,36
|Reysaş GMYO
|1,31
|0,00
|3,15
|Reysaş Lojistik
|0,96
|-1,03
|-25,00
|Rhea Girişim
|0,79
|-1,25
|-29,46
|Rodrigo Tekstil
|1,32
|1,54
|-55,85
|Royal Halı
|0,88
|1,15
|-3,30
|RTA Laboratuvarları
|1,98
|0,00
|-28,26
|Sabancı Holding
|9,92
|2,16
|-8,16
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,66
|-0,60
|Salix Yatırım Holding
|3,90
|-3,70
|-50,00
|Sanel Mühendislik
|1,56
|-0,64
|-8,77
|Sanifoam Sünger
|1,61
|0,00
|-4,17
|Sanko Pazarlama
|3,96
|3,66
|16,81
|Saray Matbaacılık
|1,21
|-0,82
|13,08
|Sarkuysan
|3,63
|-0,27
|10,00
|Sasa Polyester
|12,30
|-3,00
|7,05
|Say Reklamcılık
|1,39
|-0,71
|-16,77
|Sekuro Plastik
|6,97
|0,14
|-18,95
|Selçuk Ecza Deposu
|3,42
|0,88
|-2,35
|Selçuk Gıda
|0,50
|2,04
|78,57
|Senkron Güvenlik
|1,34
|-0,74
|-27,96
|Serve Kırtasiye
|0,52
|1,96
|-16,13
|Servet GMYO
|3,49
|3,25
|14,80
|Seyitler Kimya
|8,66
|0,00
|-3,56
|Silverline Endüstri
|1,79
|-3,24
|-18,26
|Sinpaş GMYO
|0,68
|-1,45
|-11,69
|Soda Sanayii
|5,10
|3,24
|1,19
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,75
|15,85
|39,35
|Söktaş
|1,51
|-1,95
|-9,04
|Sönmez Filament
|3,69
|-3,15
|-11,08
|Sönmez Pamuklu
|3,83
|-3,04
|-3,28
|Sumaş Suni Tahta
|4,80
|-0,41
|Şeker Fin. Kir.
|2,53
|0,00
|-1,56
|Şekerbank
|1,44
|-0,69
|-21,31
|Şişe Cam
|4,53
|3,19
|-3,62
|T. Halk Bankası
|7,98
|0,00
|-25,97
|T. Kalkınma Bank.
|4,51
|-3,01
|-18,59
|T.S.K.B.
|1,31
|-0,76
|-6,68
|T.Tuborg
|12,18
|0,25
|20,59
|Taç Tarım Ürünleri
|2,05
|-0,97
|-15,64
|Tat Gıda
|4,59
|1,32
|-10,62
|TAV Havalimanları
|22,06
|-4,50
|2,80
|Taze Kuru Gıda
|7,80
|-0,64
|-4,29
|Tek-Art Turizm
|0,77
|-1,28
|2,31
|Tekfen Holding
|15,77
|-0,32
|-3,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,92
|-2,49
|-23,88
|Temapol Polimer Plastik
|3,67
|-0,81
|-23,06
|TGS Dış Ticaret
|5,37
|-0,37
|47,93
|Tofaş Oto. Fab.
|24,80
|-0,88
|-20,38
|Torunlar GMYO
|2,58
|0,78
|-22,52
|Trabzon Liman
|12,97
|-0,99
|Trabzonspor Sportif
|1,49
|-1,97
|-32,27
|Trakya Cam
|4,54
|-1,52
|-1,73
|Trend GMYO
|1,40
|0,00
|TSKB GMYO
|0,68
|-1,45
|-6,85
|Tuğçelik
|3,12
|-2,50
|-1,89
|Tukaş
|1,67
|-0,60
|-25,11
|Turcas Petrol
|2,11
|0,48
|-11,34
|Turkcell
|12,89
|-2,72
|-16,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,76
|-2,70
|-24,11
|Tüpraş
|101,30
|-0,49
|-6,08
|Türk Hava Yolları
|16,50
|-1,49
|5,16
|Türk Prysmian Kablo
|2,02
|-1,46
|-19,30
|Türk Telekom
|5,80
|-2,52
|-9,94
|Türk Traktör
|57,85
|1,58
|-17,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,24
|-0,57
|1,81
|Ufuk Yatırım
|2,00
|-0,99
|-34,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,56
|-1,89
|-8,77
|Ulusoy Elektrik
|8,80
|-1,51
|-5,68
|Ulusoy Un Sanayi
|2,32
|-1,28
|-16,55
|Umpaş Holding
|0,56
|-1,75
|-11,11
|Uşak Seramik
|1,98
|-1,00
|-19,18
|Utopya Turizm
|3,95
|5,61
|-12,03
|Uzertaş Boya
|0,99
|-13,16
|Ülker Bisküvi
|20,66
|0,39
|5,03
|Ünye Çimento
|4,75
|-0,63
|14,18
|Vakıf Fin. Kir.
|2,12
|0,47
|1,92
|Vakıf GMYO
|2,33
|0,00
|-10,38
|Vakıf Yat. Ort.
|1,30
|-0,76
|-8,45
|Vakıflar Bankası
|5,87
|0,86
|-13,29
|Vakko Tekstil
|3,97
|-2,70
|34,81
|Vanet Gıda
|2,33
|-3,72
|-27,19
|Verusa Holding
|24,50
|-3,62
|6,89
|Verusaturk Girisim
|2,39
|2,14
|1,27
|Vestel
|9,69
|-1,22
|28,01
|Vestel Beyaz Eşya
|10,95
|1,30
|14,42
|Viking Kağıt
|1,29
|-2,27
|7,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,77
|-1,12
|-23,71
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,13
|2,99
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,21
|0,00
|-11,24
|Yataş
|26,46
|0,99
|-6,50
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,43
|2,14
|36,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,05
|-0,17
|-3,62
|Yeşil GMYO
|0,55
|-1,79
|-12,70
|Yeşil Yapı
|0,56
|-1,75
|-45,10
|Yeşil Yatırım Holding
|13,50
|-10,48
|-15,63
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.211,10
|-0,17
|22,55
|Yonga Mobilya
|1.066,60
|-3,04
|346,46
|Yünsa
|6,27
|-1,10
|39,33
|Zorlu Enerji
|1,68
|0,00
|6,33
(Son)