Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.250,00 -1,96 -0,03 İş Bankası (C) 5,99 1,35 -10,33 İş Bankası (Kur.) 6.701,10 -13,37 İş Fin.Kir. 3,82 -0,26 156,38 İş Girişim 1,69 -1,17 -2,87 İş GMYO 1,16 0,59 -5,20 İş Y. Men. Değ. 2,17 -1,36 1,77 İş Yat. Ort. 0,82 0,00 3,93 İşbir Holding 220,00 -2,22 18,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 0,00 -20,00 İttifak Holding 3,49 7,06 49,79 İz Hayvancılık Tarım 2,26 -1,31 18,95 İzmir Demir Çelik 2,43 -1,62 -25,00 İzmir Fırça 7,11 -2,34 -23,14 İzocam 24,00 -0,66 -9,23 Jantsa Jant Sanayi 25,28 -1,71 -17,78 Kapital Yat. Holding 2,55 -17,74 105,65 Kaplamin 4,07 1,24 3,83 Kardemir (A) 3,50 -2,51 18,64 Kardemir (B) 3,49 -2,24 19,11 Kardemir (D) 4,21 -3,22 31,15 Karel Elektronik 6,66 0,76 14,63 Karsan Otomotiv 1,83 -3,17 17,31 Karsu Tekstil 1,39 -1,42 -29,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,95 9,17 20,20 Kartonsan 262,00 0,54 -5,84 Katmerciler Ekipman 9,05 -2,79 -24,33 Kent Gıda 135,00 1,66 -1,10 Kerevitaş Gıda 73,50 -3,92 -37,87 Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 37,14 Kiler GMYO 2,56 -4,48 -30,05 Kipa Ticaret 2,10 1,45 -18,60 Klimasan Klima 6,71 1,05 14,70 Koç Holding 13,79 3,22 -23,77 Konfrut Gıda 19,60 -1,95 37,06 Konya Çimento 220,00 -0,23 -13,73 Kordsa Teknik Tekstil 6,96 2,65 -5,20 Koza Altın 43,68 -3,49 14,35 Koza Madencilik 6,05 -2,26 -6,06 Körfez GMYO 1,35 -4,26 -18,67 Kristal Kola 1,71 0,59 -5,00 Kron Telekomünikasyon 12,29 -5,10 -33,57 Kuştur Kuşadası Turizm 12,45 0,00 30,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,54 0,44 9,40 Kütahya Porselen 5,57 1,27 -22,32 Lider Faktoring 4,06 1,75 -7,94 Link Bilgisayar 10,76 0,09 -24,54 Logo Yazılım 47,36 -1,09 -19,39 Lokman Hekim Sağlık 6,00 -0,66 -2,60 Lüks Kadife 4,33 -0,46 -8,07 Makina Takım 1,48 -0,67 -26,00 Mardin Çimento 4,35 0,00 1,40 Marka Yatırım Holding 1,35 -2,17 -20,12 Marmaris Altınyunus 15,53 -1,15 -18,26 Marshall 54,35 -1,09 4,92 Martı GMYO 0,88 -2,22 -58,49 Martı Otel 0,85 -1,16 -7,61 Mavi Giyim 47,50 -0,42 -18,10 Mazhar Zorlu Holding 6,98 1,45 74,94 MCT Danışmanlık 9,78 0,10 63,00 Mega Polietilen 1,39 3,73 21,93 Menderes Tekstil 1,08 0,93 30,12 Merit Turizm 6,36 -0,31 7,98 Merko Gıda 1,12 -3,45 -15,79 Metal Gayrimenkul 1,24 -1,59 -4,62 Metemtur Otelcilik 1,37 3,01 -7,43 Metro Holding 0,92 0,00 -7,07 Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 -0,98 -26,18 Migros Ticaret 21,68 -2,34 -21,34 Milpa 1,48 -3,27 -31,48 Mistral GMYO 5,90 1,03 -20,16 MLP Sağlık 16,50 -0,12 MMC San. ve Tic. Yat. 1,50 0,00 7,91 Mondi Tire Kutsan 1,74 2,35 -3,87 Net Holding 1,95 -1,02 -11,76 Netaş Telekom. 11,50 0,00 -27,40 Niğbaş Niğde Beton 1,27 -1,55 35,11 Nuh Çimento 10,08 -0,20 1,10 Nurol GMYO 3,91 -3,69 -17,68 Odaş Elektrik 5,82 -0,85 -3,00 Olmuksan-IP 4,30 -0,92 -5,99 Orge Enerji Elektrik 8,34 -1,88 -17,51 Orma Orman Mahsulleri 1,12 0,00 -0,88 Osmanlı Menkul 2,65 1,92 -15,61 Ostim Endüstriyel Yat 1,34 -1,47 -17,79 Otokar 79,95 0,31 -33,77 Oyak Yat. Ort. 0,99 -1,98 -1,98 Oylum Sınai Yatırımlar 1,66 1,22 -2,35 Özak GMYO 2,75 0,00 17,52 Özbal Çelik Boru 1,82 -17,35 -32,38 Özderici GMYO 10,30 0,00 560,26 Özerden Plastik 3,45 0,88 15,77 Panora GMYO 4,79 1,91 6,27 Park Elek.Madencilik 3,45 -1,43 -17,27 Parsan 17,15 -6,95 46,58 Pegasus 27,42 -2,35 -18,88 Peker GMYO 7,13 -2,73 Penguen Gıda 1,71 -1,72 -23,32 Pera GMYO 0,88 1,15 0,00 Pergamon Dış Ticaret 5,85 -3,31 52,75 Petkim 6,02 -10,42 -18,46 Petrokent Turizm 50,00 -4,58 5,31 Pınar Et ve Un 8,90 -1,98 -3,32 Pınar Su 1,66 -0,60 -7,78 Pınar Süt 11,04 -0,09 -8,88 Plastikkart 2,46 0,00 -14,88 Polisan Holding 6,41 -1,84 -26,49 Politeknik Metal 39,50 -0,30 18,62 Prizma Press Matbaacılık 1,67 -0,60 3,09 QNB Finans Fin. Kir. 3,81 -13,01 -2,31 QNB Finansbank 5,34 -0,37 -2,91 Ral Yatırım Holding 1,40 2,94 -14,11 Ray Sigorta 1,17 -1,68 -35,36 Reysaş GMYO 1,31 0,00 3,15 Reysaş Lojistik 0,96 -1,03 -25,00 Rhea Girişim 0,79 -1,25 -29,46 Rodrigo Tekstil 1,32 1,54 -55,85 Royal Halı 0,88 1,15 -3,30 RTA Laboratuvarları 1,98 0,00 -28,26 Sabancı Holding 9,92 2,16 -8,16 Safkar Ege Soğutmacılık 1,66 -0,60 Salix Yatırım Holding 3,90 -3,70 -50,00 Sanel Mühendislik 1,56 -0,64 -8,77 Sanifoam Sünger 1,61 0,00 -4,17 Sanko Pazarlama 3,96 3,66 16,81 Saray Matbaacılık 1,21 -0,82 13,08 Sarkuysan 3,63 -0,27 10,00 Sasa Polyester 12,30 -3,00 7,05 Say Reklamcılık 1,39 -0,71 -16,77 Sekuro Plastik 6,97 0,14 -18,95 Selçuk Ecza Deposu 3,42 0,88 -2,35 Selçuk Gıda 0,50 2,04 78,57 Senkron Güvenlik 1,34 -0,74 -27,96 Serve Kırtasiye 0,52 1,96 -16,13 Servet GMYO 3,49 3,25 14,80 Seyitler Kimya 8,66 0,00 -3,56 Silverline Endüstri 1,79 -3,24 -18,26 Sinpaş GMYO 0,68 -1,45 -11,69 Soda Sanayii 5,10 3,24 1,19 Sodaş Sodyum Sanayii 4,75 15,85 39,35 Söktaş 1,51 -1,95 -9,04 Sönmez Filament 3,69 -3,15 -11,08 Sönmez Pamuklu 3,83 -3,04 -3,28 Sumaş Suni Tahta 4,80 -0,41 Şeker Fin. Kir. 2,53 0,00 -1,56 Şekerbank 1,44 -0,69 -21,31 Şişe Cam 4,53 3,19 -3,62 T. Halk Bankası 7,98 0,00 -25,97 T. Kalkınma Bank. 4,51 -3,01 -18,59 T.S.K.B. 1,31 -0,76 -6,68 T.Tuborg 12,18 0,25 20,59 Taç Tarım Ürünleri 2,05 -0,97 -15,64 Tat Gıda 4,59 1,32 -10,62 TAV Havalimanları 22,06 -4,50 2,80 Taze Kuru Gıda 7,80 -0,64 -4,29 Tek-Art Turizm 0,77 -1,28 2,31 Tekfen Holding 15,77 -0,32 -3,72 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,92 -2,49 -23,88 Temapol Polimer Plastik 3,67 -0,81 -23,06 TGS Dış Ticaret 5,37 -0,37 47,93 Tofaş Oto. Fab. 24,80 -0,88 -20,38 Torunlar GMYO 2,58 0,78 -22,52 Trabzon Liman 12,97 -0,99 Trabzonspor Sportif 1,49 -1,97 -32,27 Trakya Cam 4,54 -1,52 -1,73 Trend GMYO 1,40 0,00 TSKB GMYO 0,68 -1,45 -6,85 Tuğçelik 3,12 -2,50 -1,89 Tukaş 1,67 -0,60 -25,11 Turcas Petrol 2,11 0,48 -11,34 Turkcell 12,89 -2,72 -16,73 Tümosan Motor ve Traktör 5,76 -2,70 -24,11 Tüpraş 101,30 -0,49 -6,08 Türk Hava Yolları 16,50 -1,49 5,16 Türk Prysmian Kablo 2,02 -1,46 -19,30 Türk Telekom 5,80 -2,52 -9,94 Türk Traktör 57,85 1,58 -17,93 Türker Proje Gayrimenkul 38,24 -0,57 1,81 Ufuk Yatırım 2,00 -0,99 -34,85 Ulaşlar Turizm Yat. 1,56 -1,89 -8,77 Ulusoy Elektrik 8,80 -1,51 -5,68 Ulusoy Un Sanayi 2,32 -1,28 -16,55 Umpaş Holding 0,56 -1,75 -11,11 Uşak Seramik 1,98 -1,00 -19,18 Utopya Turizm 3,95 5,61 -12,03 Uzertaş Boya 0,99 -13,16 Ülker Bisküvi 20,66 0,39 5,03 Ünye Çimento 4,75 -0,63 14,18 Vakıf Fin. Kir. 2,12 0,47 1,92 Vakıf GMYO 2,33 0,00 -10,38 Vakıf Yat. Ort. 1,30 -0,76 -8,45 Vakıflar Bankası 5,87 0,86 -13,29 Vakko Tekstil 3,97 -2,70 34,81 Vanet Gıda 2,33 -3,72 -27,19 Verusa Holding 24,50 -3,62 6,89 Verusaturk Girisim 2,39 2,14 1,27 Vestel 9,69 -1,22 28,01 Vestel Beyaz Eşya 10,95 1,30 14,42 Viking Kağıt 1,29 -2,27 7,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,77 -1,12 -23,71 Yapı ve Kredi Bank. 4,13 2,99 -4,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,21 0,00 -11,24 Yataş 26,46 0,99 -6,50 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,43 2,14 36,22 Yeni Gimat GMYO 12,05 -0,17 -3,62 Yeşil GMYO 0,55 -1,79 -12,70 Yeşil Yapı 0,56 -1,75 -45,10 Yeşil Yatırım Holding 13,50 -10,48 -15,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.211,10 -0,17 22,55 Yonga Mobilya 1.066,60 -3,04 346,46 Yünsa 6,27 -1,10 39,33 Zorlu Enerji 1,68 0,00 6,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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