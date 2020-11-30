Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

30.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:08
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,63-1,73417,74
Acıpayam Selüloz16,95-2,53168,42
Adel Kalemcilik21,26-2,9235,41
Adese Alışveriş Ticaret2,97-1,66107,94
Afyon Çimento4,32-4,4289,62
Ak Enerji2,17-2,6999,08
Akbank6,02-5,64-25,77
Akçansa14,79-2,5752,56
Akdeniz Yatırım Hold.6,03-3,37185,78
Akfen GMYO4,201,203,70
Akın Tekstil24,80-2,8279,84
Akiş GMYO3,52-4,6112,37
Akmerkez GMYO55,30-0,18146,82
Aksa10,690,5652,64
Aksa Enerji7,00-1,6984,21
Aksigorta7,43-3,3837,14
Aksu Enerji13,12-4,16-11,77
Alarko Carrıer212,40-10,00255,63
Alarko GMYO19,695,8033,96
Alarko Holding6,32-1,107,58
Albaraka Türk1,70-0,5811,11
Alcatel Lucent Teletaş27,50-1,79128,41
Alkim Kağıt13,03-0,61140,42
Alkim Kimya13,65-2,57120,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,440,83495,12
Altınyunus Çeşme46,30-1,61363,46
Anadolu Efes20,94-6,85-1,59
Anadolu Grubu Holding20,74-2,9917,91
Anadolu Hayat Emek.7,85-3,6829,00
Anadolu Isuzu15,61-4,2928,27
Anadolu Sigorta7,180,9872,87
Anel Elektrik3,20-5,3381,52
Arçelik27,26-4,7530,81
ARD Bilişim Teknolojileri34,00-4,33

Arena Bilgisayar33,32-5,07357,38
Armada Bilgisayar49,280,45200,67
Arsan Tekstil6,77-3,2989,11
Artı Yatırım Holding6,0510,00646,91
Aselsan17,29-4,4266,08
Ata GMYO4,843,426,84
Atakule GMYO2,46-3,9128,13
Atlantis Yatırım Holding4,301,18330,00
Atlas Yat. Ort.1,771,1483,12
AvivaSA Emeklilik Hayat14,10-3,095,18
Avrasya GMYO3,80-2,56151,66
Avrasya Petrol ve Tur.3,05-5,5767,58
Avrupa Yatırım Holding5,02-0,79225,97
Ayen Enerji5,40-3,2355,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,302,49370,32
Aygaz12,20-4,840,45
Bagfaş19,41-5,4115,40
Bak Ambalaj18,90-3,91159,45
Balatacılar Balatacılık7,92-10,00538,71
Bantaş Ambalaj5,56-4,79120,63
Banvit29,200,6957,24
Baştaş Başkent Çimento12,639,92387,64
Batı Çimento4,30-2,2729,91
Batısöke Çimento2,33-5,2877,86
Bayrak Taban Sanayi9,529,93

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Bera Holding13,289,39244,94
Berkosan Yalıtım6,20-3,13126,28
Beşiktaş Futbol Yat.3,282,5033,88
Beyaz Filo8,77-5,39180,21
Bilici Yatırım6,04-1,15110,71
Bim Mağazalar70,000,2151,49
Birko Mensucat1,17-8,59277,42
Birlik Mensucat2,675,53134,21
Bizim Mağazaları16,956,4753,07
Bomonti Elektrik28,50-0,702126,56
Borusan Mannesmann16,200,6841,48
Borusan Yat. Paz.206,50-7,36244,66
Bosch Fren Sistemleri1.176,00-6,59308,65
Bossa12,47-3,3354,71
Brisa18,72-0,5399,60
Burçelik21,76-2,42274,53
Burçelik Vana59,40-4,88511,74
Bursa Çimento8,93-1,54123,06
Carrefoursa113,609,97329,53
Casa Emtia Petrol78,95-9,98740,79
Ceo Event Medya6,46-7,9876,40
Coca Cola İçecek56,05-7,0548,05
Cosmos Yat. Holding7,95-1,24289,71
Credıtwest Faktorıng5,481,4890,28
Çelebi92,20-4,46-7,20
Çelik Halat21,620,56232,62
Çemaş Döküm2,23-5,1177,90
Çemtaş14,61-5,4479,73
Çimbeton162,30-7,47293,36
Çimentaş32,80-3,53118,67
Çimsa14,84-6,0863,44
Çuhadaroğlu Metal6,60-4,21106,90
Dagi Giyim8,39-4,22235,60
Dagi Yatırım Holding13,30-2,92488,50
Dardanel25,361,44569,13
Datagate Bilgisayar15,13-3,5793,73
Demısaş Döküm6,07-1,3074,43
Denge Holding5,801,75323,36
Deniz GMYO3,24-1,5253,98
Derimod9,81-2,0037,39
Derlüks Deri9,75-3,56140,99
Desa Deri7,911,8074,23
Despec Bilgisayar11,69-3,23175,71
Deva Holding25,405,92184,51
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,07-1,08

Diriteks Diriliş Tekstil4,504,65476,92
Ditaş Doğan32,600,87242,61
DO-CO469,80-3,83-16,70
Doğan Burda22,501,81270,68
Doğan Holding2,40-1,6433,67
Doğtaş Kelebek Mobilya2,58-4,0956,36
Doğusan3,50-3,8568,27
Doğuş GMYO9,52-5,65110,15
Doğuş Otomotiv26,70-4,44180,46
Döktaş Dökümcülük32,12-3,661,50
Duran Doğan Basım23,58-4,7767,95
Dyo Boya10,64-4,32117,14
Eczacıbaşı İlaç7,163,4796,13
Eczacıbaşı Yatırım21,000,00118,01
Edip Gayrimenkul2,94-2,97111,51
Ege Endüstri1.512,00-7,24168,77
Ege Gübre131,30-5,34166,35
Ege Profil25,72-3,96114,87
Ege Seramik9,08-6,68146,84
Egeplast17,804,4642,40
Ekiz Kimya8,010,001213,11
Emek Elektrik3,553,80123,27
Eminiş Ambalaj22,00-4,351347,37
Emlak Konut GMYO2,16-0,4649,20
Enerjisa Enerji10,801,8960,33
Enka İnşaat7,100,7127,20
Erbosan31,18-9,9924,82
Ereğli Demir Çelik11,00-6,8624,88
Ersu Gıda5,393,06160,39
Escort Teknoloji6,28-6,27351,80
Esenboğa Elektrik17,00-3,13

Etiler Gıda4,551,34289,69
Euro Kapital Yat. Ort.3,6310,00126,34
Euro Trend Yat. Ort.3,71-1,33210,77
Euro Yat. Ort.5,449,90383,23
Euro Yatırım Holding2,860,0090,67
Fade Gıda6,384,59

Fenerbahçe Futbol33,06-5,38128,47
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,22-3,2257,99
F-M İzmit Piston124,30-4,53162,44
Fonet Bilgi Teknolojileri11,30-0,3546,94
Ford Otosan107,80-9,9463,05
Formet Çelik Kapı4,28-2,7342,67
Frigo Pak Gıda24,30-9,93246,87
Galatasaray Sportif3,77-0,5385,71
Garanti Bankası8,75-4,68-21,45
Garanti Faktoring10,87-1,90180,88
Garanti Yat. Ort.3,00-3,54200,96
Gedik Y. Men. Değ.9,16-0,76191,26
Gediz Ambalaj19,75-5,05192,16
Gentaş4,90-4,67137,63
Gersan Elektrik6,03-3,5289,03
Global Men. Değ.4,83-1,23156,91
Global Yat. Holding4,57-4,79-6,16
Good-Year7,50-1,9685,19
Göltaş Çimento27,30-9,5453,46
Gözde Girişim6,661,6829,57
GSD Denizcilik4,92-0,4092,19
GSD Holding2,18-4,3946,31
Gübre Fabrik.51,70-0,96471,90
Güler Yat. Holding15,201,95648,77
Halk GMYO3,11-9,86167,04
Hatay Tekstil12,80-4,9090,08
Hedef Girişim5,95-2,46149,34
Hektaş12,59-2,7856,98
HUB Girişim16,65-2,0677,34
Hürriyet Gzt.2,21-1,7893,86
ICBC Turkey Bank6,55-1,6524,29
İdealist Danışmanlık10,16-5,05206,02
İdealist GMYO6,21-2,05102,94
İhlas Ev Aletleri1,84-1,60-41,21
İhlas Gayrimenkul1,28-1,5424,36
İhlas Gazetecilik4,36-2,02-3,96
İhlas Holding1,162,6527,47
İhlas Yayın Holding1,17-0,8540,35
İndeks Bilgisayar15,80-2,7768,45
Info Yatırım4,86-2,61153,81
İntema19,44-3,09109,94
Inveo Yatırım Holding27,60-2,95258,91
İpek Doğal Enerji11,53-2,7049,35
İskenderun Demir Çelik8,18-4,554,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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