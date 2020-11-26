Borsada günlük işlemler (1)
26.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:11
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,20
|9,91
|448,39
|Acıpayam Selüloz
|17,78
|-2,20
|181,57
|Adel Kalemcilik
|21,28
|0,66
|35,54
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,07
|-0,32
|114,94
|Afyon Çimento
|4,50
|0,45
|97,52
|Ak Enerji
|2,24
|0,45
|105,50
|Akbank
|6,45
|2,38
|-20,47
|Akçansa
|13,80
|0,07
|42,35
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,50
|7,79
|208,06
|Akfen GMYO
|4,08
|-0,24
|0,74
|Akın Tekstil
|26,20
|4,05
|89,99
|Akiş GMYO
|3,71
|1,37
|18,44
|Akmerkez GMYO
|50,40
|-2,61
|124,95
|Aksa
|10,81
|0,75
|54,35
|Aksa Enerji
|7,04
|-0,14
|85,26
|Aksigorta
|7,72
|0,13
|42,49
|Aksu Enerji
|13,76
|2,69
|-7,46
|Alarko Carrıer
|245,00
|0,74
|310,21
|Alarko GMYO
|18,11
|-1,42
|23,21
|Alarko Holding
|6,32
|-1,25
|7,58
|Albaraka Türk
|1,73
|0,58
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,30
|3,74
|135,05
|Alkim Kağıt
|13,12
|-1,20
|142,08
|Alkim Kimya
|14,07
|0,07
|126,86
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,50
|0,00
|509,76
|Altınyunus Çeşme
|47,50
|-0,63
|375,48
|Anadolu Efes
|23,28
|-0,85
|9,41
|Anadolu Grubu Holding
|21,52
|0,19
|22,34
|Anadolu Hayat Emek.
|8,34
|-0,36
|37,06
|Anadolu Isuzu
|16,64
|1,03
|36,73
|Anadolu Sigorta
|7,09
|0,14
|70,70
|Anel Elektrik
|3,35
|3,08
|90,03
|Arçelik
|28,58
|-0,63
|37,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,06
|2,33
|Arena Bilgisayar
|35,50
|-0,22
|387,30
|Armada Bilgisayar
|49,70
|1,84
|203,23
|Arsan Tekstil
|7,25
|4,17
|102,51
|Artı Yatırım Holding
|5,65
|-3,42
|597,53
|Aselsan
|18,28
|0,55
|75,58
|Ata GMYO
|4,92
|-1,01
|8,61
|Atakule GMYO
|2,56
|0,39
|33,33
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|-2,22
|340,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|2,89
|84,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,82
|-1,13
|10,55
|Avrasya GMYO
|4,02
|6,35
|166,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,33
|1,22
|82,97
|Avrupa Yatırım Holding
|5,13
|9,38
|233,12
|Ayen Enerji
|5,52
|0,73
|59,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,00
|0,00
|356,62
|Aygaz
|13,10
|0,15
|7,85
|Bagfaş
|21,56
|7,80
|28,18
|Bak Ambalaj
|20,32
|-2,03
|178,94
|Balatacılar Balatacılık
|9,55
|8,52
|670,16
|Bantaş Ambalaj
|6,13
|-0,49
|143,25
|Banvit
|28,50
|3,64
|53,47
|Baştaş Başkent Çimento
|10,45
|10,00
|303,47
|Batı Çimento
|4,39
|0,46
|32,63
|Batısöke Çimento
|2,48
|1,64
|89,31
|Bayrak Taban Sanayi
|8,06
|-0,86
|Bera Holding
|11,85
|9,93
|207,79
|Berkosan Yalıtım
|6,56
|-0,61
|139,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,07
|1,32
|25,31
|Beyaz Filo
|9,44
|-0,94
|201,61
|Bilici Yatırım
|6,15
|-0,65
|114,55
|Bim Mağazalar
|70,30
|1,15
|52,13
|Birko Mensucat
|1,19
|0,00
|283,87
|Birlik Mensucat
|2,62
|9,17
|129,82
|Bizim Mağazaları
|15,71
|-1,26
|41,87
|Bomonti Elektrik
|28,70
|0,35
|2142,19
|Borusan Mannesmann
|16,41
|-0,42
|43,32
|Borusan Yat. Paz.
|229,50
|-1,96
|283,05
|Bosch Fren Sistemleri
|1.289,00
|-0,46
|347,91
|Bossa
|13,03
|-0,38
|61,66
|Brisa
|19,19
|0,52
|104,61
|Burçelik
|22,90
|-3,21
|294,15
|Burçelik Vana
|63,75
|1,67
|556,54
|Bursa Çimento
|9,16
|-0,97
|128,81
|Carrefoursa
|105,90
|-2,22
|300,42
|Casa Emtia Petrol
|97,40
|9,99
|937,27
|Ceo Event Medya
|7,24
|3,43
|97,69
|Coca Cola İçecek
|61,30
|-0,16
|61,91
|Cosmos Yat. Holding
|7,81
|10,00
|282,84
|Credıtwest Faktorıng
|5,50
|1,29
|90,97
|Çelebi
|97,20
|-1,87
|-2,16
|Çelik Halat
|20,50
|2,50
|215,38
|Çemaş Döküm
|2,42
|2,11
|93,06
|Çemtaş
|15,81
|7,33
|94,49
|Çimbeton
|176,60
|-3,44
|328,02
|Çimentaş
|33,40
|-2,11
|122,67
|Çimsa
|15,20
|-0,59
|67,40
|Çuhadaroğlu Metal
|6,71
|1,67
|110,34
|Dagi Giyim
|8,88
|-0,22
|255,20
|Dagi Yatırım Holding
|13,76
|-4,78
|508,85
|Dardanel
|24,50
|-1,69
|546,44
|Datagate Bilgisayar
|16,00
|1,65
|104,87
|Demısaş Döküm
|6,05
|1,34
|73,85
|Denge Holding
|5,80
|-1,69
|323,36
|Deniz GMYO
|3,31
|0,30
|57,31
|Derimod
|10,00
|-0,99
|40,06
|Derlüks Deri
|10,34
|0,88
|155,57
|Desa Deri
|7,50
|1,49
|65,20
|Despec Bilgisayar
|12,13
|2,28
|186,08
|Deva Holding
|24,02
|3,00
|169,05
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,21
|-0,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,91
|9,83
|401,28
|Ditaş Doğan
|30,18
|-0,07
|217,18
|DO-CO
|470,10
|-1,03
|-16,65
|Doğan Burda
|24,50
|2,08
|303,62
|Doğan Holding
|2,47
|0,00
|37,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,66
|2,70
|61,21
|Doğusan
|3,68
|3,37
|76,92
|Doğuş GMYO
|9,45
|-1,56
|108,61
|Doğuş Otomotiv
|28,54
|1,78
|199,79
|Döktaş Dökümcülük
|33,42
|0,36
|5,61
|Duran Doğan Basım
|25,48
|3,75
|81,48
|Dyo Boya
|11,20
|0,72
|128,57
|Eczacıbaşı İlaç
|6,97
|1,60
|90,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,40
|-1,73
|111,79
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|-0,66
|117,99
|Ege Endüstri
|1.675,40
|0,16
|197,82
|Ege Gübre
|144,10
|4,57
|192,32
|Ege Profil
|26,64
|9,99
|122,56
|Ege Seramik
|9,44
|-2,38
|156,63
|Egeplast
|17,89
|-2,51
|43,12
|Ekiz Kimya
|8,01
|-0,50
|1213,11
|Emek Elektrik
|3,32
|-0,60
|108,81
|Eminiş Ambalaj
|23,00
|-1,29
|1413,16
|Emlak Konut GMYO
|2,08
|1,46
|43,68
|Enerjisa Enerji
|10,45
|0,38
|55,14
|Enka İnşaat
|7,10
|0,28
|27,20
|Erbosan
|35,24
|-3,66
|41,07
|Ereğli Demir Çelik
|11,86
|1,37
|34,64
|Ersu Gıda
|5,22
|-2,43
|152,17
|Escort Teknoloji
|6,99
|2,19
|402,88
|Esenboğa Elektrik
|17,69
|0,68
|Etiler Gıda
|4,60
|2,00
|293,97
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,23
|-0,62
|101,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,77
|2,72
|215,79
|Euro Yat. Ort.
|4,50
|-6,05
|299,73
|Euro Yatırım Holding
|2,85
|1,42
|90,00
|Fade Gıda
|6,06
|-1,30
|Fenerbahçe Futbol
|34,14
|0,71
|135,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,59
|0,40
|66,08
|F-M İzmit Piston
|135,40
|-2,52
|185,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,45
|1,42
|48,89
|Ford Otosan
|124,60
|1,05
|88,46
|Formet Çelik Kapı
|4,25
|-1,16
|41,67
|Frigo Pak Gıda
|29,96
|5,34
|327,67
|Galatasaray Sportif
|3,76
|0,53
|85,22
|Garanti Bankası
|9,34
|2,98
|-16,16
|Garanti Faktoring
|10,80
|-2,88
|179,07
|Garanti Yat. Ort.
|2,83
|-0,70
|183,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,23
|0,33
|193,49
|Gediz Ambalaj
|20,90
|-0,76
|209,17
|Gentaş
|5,23
|-0,57
|153,64
|Gersan Elektrik
|6,36
|0,47
|99,37
|Global Men. Değ.
|4,90
|3,81
|160,64
|Global Yat. Holding
|4,82
|4,10
|-1,03
|Good-Year
|7,75
|0,13
|91,36
|Göltaş Çimento
|28,50
|-3,00
|60,20
|Gözde Girişim
|6,45
|1,42
|25,49
|GSD Denizcilik
|5,02
|1,01
|96,09
|GSD Holding
|2,34
|3,08
|57,05
|Gübre Fabrik.
|51,55
|9,91
|470,24
|Güler Yat. Holding
|15,60
|-6,02
|668,47
|Halk GMYO
|3,45
|9,87
|196,23
|Hatay Tekstil
|13,68
|3,48
|103,15
|Hedef Girişim
|6,19
|-0,48
|159,40
|Hektaş
|13,20
|1,69
|64,59
|HUB Girişim
|17,05
|0,41
|81,60
|Hürriyet Gzt.
|2,32
|2,20
|103,51
|ICBC Turkey Bank
|6,80
|3,03
|29,03
|İdealist Danışmanlık
|11,04
|4,15
|232,53
|İdealist GMYO
|6,17
|1,31
|101,63
|İhlas Ev Aletleri
|1,91
|3,24
|-38,98
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|1,60
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,54
|5,58
|0,00
|İhlas Holding
|1,15
|2,68
|26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,22
|6,09
|46,34
|İndeks Bilgisayar
|16,37
|0,49
|74,52
|Info Yatırım
|4,92
|9,82
|156,95
|İntema
|20,84
|-1,70
|125,05
|Inveo Yatırım Holding
|28,58
|1,35
|271,65
|İpek Doğal Enerji
|12,03
|1,43
|55,83
|İskenderun Demir Çelik
|8,59
|-0,12
|9,91
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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