Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
24.09.2019 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|1,89
|-16,92
|Acıpayam Selüloz
|4,95
|1,85
|54,94
|Adana Çimento (A)
|5,43
|0,18
|14,16
|Adana Çimento (B)
|3,89
|-0,26
|20,60
|Adana Çimento (C)
|1,25
|0,81
|1,54
|Adel Kalemcilik
|12,30
|0,99
|11,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,39
|14,90
|2,14
|Afyon Çimento
|4,20
|0,96
|-8,50
|Ak Enerji
|0,57
|1,79
|-9,52
|Akbank
|7,61
|3,40
|29,31
|Akçansa
|6,51
|0,15
|-0,49
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,36
|1,49
|-32,34
|Akfen GMYO
|2,24
|0,00
|35,76
|Akın Tekstil
|9,70
|1,04
|7,01
|Akiş GMYO
|2,62
|1,55
|14,96
|Akmerkez GMYO
|19,49
|0,21
|31,84
|Aksa
|9,35
|1,52
|40,93
|Aksa Enerji
|2,64
|1,15
|-1,49
|Aksigorta
|5,12
|-0,39
|63,09
|Aksu Enerji
|8,08
|0,12
|4,66
|Alarko Carrıer
|37,38
|0,92
|-5,03
|Alarko GMYO
|51,40
|1,78
|21,73
|Alarko Holding
|4,81
|4,11
|146,63
|Albaraka Türk
|1,34
|1,52
|9,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,31
|-1,35
|26,91
|Alkim Kağıt
|4,05
|2,02
|12,68
|Alkim Kimya
|26,48
|2,56
|22,93
|Altınyağ
|0,43
|0,00
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|3,15
|1,94
|1,57
|Anadolu Cam
|3,04
|3,40
|18,53
|Anadolu Efes
|22,40
|0,00
|11,59
|Anadolu Grubu Holding
|15,35
|0,72
|51,47
|Anadolu Hayat Emek.
|5,19
|1,57
|-8,86
|Anadolu Isuzu
|9,34
|1,41
|51,13
|Anadolu Sigorta
|4,20
|-0,24
|6,99
|Anel Elektrik
|1,95
|0,52
|20,37
|Arçelik
|18,51
|0,60
|17,23
|Arena Bilgisayar
|4,38
|3,55
|-0,68
|Armada Bilgisayar
|9,98
|0,30
|7,43
|Arsan Tekstil
|2,36
|0,43
|45,68
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|1,27
|-8,05
|Aselsan
|18,90
|1,94
|-21,09
|Aslan Çimento
|28,14
|0,50
|-0,07
|Ata GMYO
|4,04
|0,25
|0,75
|Atakule GMYO
|1,34
|0,75
|1,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|0,00
|9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,96
|-0,11
|21,10
|Avrasya GMYO
|1,16
|-0,85
|31,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,33
|3,10
|23,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.276,30
|0,01
|2,41
|Avrupa Yatırım Holding
|2,20
|-1,35
|-9,47
|Ayen Enerji
|2,25
|0,45
|24,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-1,69
|27,24
|Aygaz
|10,91
|1,77
|9,71
|Bagfaş
|10,00
|0,10
|107,47
|Bak Ambalaj
|5,96
|-0,50
|26,59
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-3,23
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,91
|-1,55
|52,19
|Banvit
|14,30
|-0,07
|32,53
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|2,27
|-10,89
|Batı Çimento
|2,58
|-3,01
|7,05
|Batısöke Çimento
|1,02
|-0,97
|-6,42
|Bera Holding
|2,10
|3,45
|1,94
|Berkosan Yalıtım
|1,87
|-1,06
|3,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,75
|2,34
|8,02
|Beyaz Filo
|3,39
|0,89
|24,18
|Beymen Perakende Yat.
|8,09
|-0,12
|105,33
|Bilici Yatırım
|2,61
|0,77
|106,40
|Bim Mağazalar
|49,16
|-0,49
|14,76
|Birko Mensucat
|0,30
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,92
|0,00
|-21,37
|Bizim Mağazaları
|8,22
|1,48
|20,88
|Bolu Çimento
|2,53
|0,00
|-18,06
|Bomonti Elektrik
|2,63
|13,36
|447,92
|Borusan Mannesmann
|9,32
|3,33
|32,96
|Borusan Yat. Paz.
|35,46
|1,55
|-2,12
|Bosch Fren Sistemleri
|189,00
|1,89
|23,71
|Bossa
|4,62
|-0,65
|9,89
|Brisa
|5,82
|1,04
|-8,06
|Burçelik
|3,74
|0,54
|16,51
|Burçelik Vana
|4,20
|-5,62
|183,78
|Bursa Çimento
|4,48
|-0,44
|1,82
|Carrefoursa
|3,57
|-0,83
|2,59
|Ceo Event Medya
|7,51
|1,90
|Coca Cola İçecek
|34,84
|2,41
|17,84
|Cosmos Yat. Holding
|1,16
|3,57
|19,59
|Credıtwest Faktorıng
|1,41
|2,92
|35,58
|Çelebi
|97,65
|0,00
|67,36
|Çelik Halat
|4,27
|1,67
|-20,97
|Çemaş Döküm
|1,26
|9,57
|65,79
|Çemtaş
|5,18
|1,77
|-13,14
|Çimbeton
|28,80
|0,91
|0,70
|Çimentaş
|11,54
|0,00
|-9,13
|Çimsa
|7,36
|2,79
|-2,52
|Çuhadaroğlu Metal
|2,29
|1,78
|28,65
|Dagi Giyim
|1,63
|-1,21
|31,45
|Dagi Yatırım Holding
|1,51
|0,67
|49,50
|Dardanel
|1,48
|-0,67
|34,55
|Datagate Bilgisayar
|6,00
|6,95
|40,19
|Demısaş Döküm
|2,38
|1,28
|3,58
|Denge Holding
|1,76
|1,73
|51,72
|Deniz GMYO
|3,46
|-0,57
|13,82
|Denizbank
|20,90
|0,00
|9,42
|Denizli Cam
|5,59
|-1,58
|7,33
|Derimod
|4,01
|-4,07
|42,74
|Derlüks Deri
|2,03
|0,00
|Desa Deri
|2,40
|-1,23
|38,73
|Despec Bilgisayar
|2,94
|1,38
|7,63
|Deva Holding
|7,16
|-0,56
|117,63
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|0,00
|14,10
|Ditaş Doğan
|5,39
|0,19
|5,30
|DO-CO
|529,90
|0,26
|11,81
|Doğan Burda
|3,17
|0,00
|5,32
|Doğan Holding
|1,42
|0,71
|52,47
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,04
|1,96
|-14,75
|Doğusan
|1,53
|0,00
|-29,32
|Doğuş GMYO
|2,60
|0,39
|23,22
|Doğuş Otomotiv
|6,19
|-0,80
|42,63
|Döktaş Dökümcülük
|26,84
|1,05
|229,33
|Duran Doğan Basım
|9,91
|-0,50
|94,31
|Dyo Boya
|3,66
|-0,54
|26,21
|Eczacıbaşı İlaç
|2,95
|1,03
|21,62
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,74
|0,78
|20,89
|Edip Gayrimenkul
|0,87
|-2,25
|12,99
|Ege Endüstri
|463,80
|2,02
|49,06
|Ege Gübre
|34,50
|-0,58
|66,77
|Ege Profil
|9,16
|0,11
|9,08
|Ege Seramik
|3,01
|3,08
|1,65
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|3,57
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|5,33
|-0,93
|38,80
|Ekiz Kimya
|0,43
|-2,27
|30,30
|Emek Elektrik
|1,22
|3,39
|24,49
|Eminiş Ambalaj
|0,98
|2,08
|-16,24
|Emlak Konut GMYO
|1,35
|3,05
|-7,32
|Enerjisa Enerji
|5,99
|1,53
|27,22
|Enka İnşaat
|5,63
|0,18
|26,68
|Erbosan
|19,37
|2,32
|27,40
|Ereğli Demir Çelik
|6,65
|1,84
|8,99
|Ersu Gıda
|1,31
|5,65
|42,39
|Escort Teknoloji
|0,85
|1,19
|11,84
|Etiler Gıda
|3,71
|0,54
|74,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,20
|-2,44
|70,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,86
|1,18
|35,44
|Euro Yat. Ort.
|0,88
|1,15
|40,44
|Euro Yatırım Holding
|1,25
|-0,79
|127,27
|Fenerbahçe Futbol
|12,86
|-1,98
|85,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|3,02
|15,41
|F-M İzmit Piston
|17,79
|0,79
|15,73
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,19
|0,95
|107,28
|Ford Otosan
|58,60
|1,12
|23,34
|Formet Çelik Kapı
|6,29
|2,78
|395,28
|Frigo Pak Gıda
|8,10
|0,00
|376,47
|Galatasaray Sportif
|1,66
|3,11
|33,87
|Garanti Bankası
|9,69
|3,86
|21,73
|Garanti Faktoring
|3,61
|1,12
|82,32
|Garanti Yat. Ort.
|0,80
|2,56
|9,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,15
|1,47
|35,92
|Gedik Yatırım Holding
|3,99
|1,01
|69,79
|Gediz Ambalaj
|6,05
|0,50
|49,59
|Gentaş
|1,42
|2,90
|3,45
|Gersan Elektrik
|2,21
|1,84
|-9,44
|Global Men. Değ.
|0,78
|-2,50
|65,96
|Global Yat. Holding
|3,93
|2,61
|31,44
|Good-Year
|2,75
|0,73
|-17,13
|Göltaş Çimento
|12,37
|1,06
|1,02
|Gözde Girişim
|3,48
|-1,42
|30,34
|GSD Denizcilik
|1,58
|-1,86
|37,39
|GSD Holding
|0,90
|0,00
|12,50
|Gübre Fabrik.
|5,04
|1,00
|70,27
|Güler Yat. Holding
|1,30
|2,36
|21,50
|Güneş Sigorta
|1,52
|-0,65
|8,40
|Halk GMYO
|0,94
|1,08
|46,12
|Halk Sigorta
|1,09
|13,54
|23,51
|Hatay Tekstil
|4,03
|0,50
|16,87
|Hedef Girişim
|1,57
|1,29
|35,34
|Hektaş
|15,54
|-1,15
|67,64
|HUB Girişim
|3,69
|1,10
|96,28
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|0,00
|-17,20
|ICBC Turkey Bank
|3,70
|1,09
|-24,95
|İdealist Danışmanlık
|4,08
|0,99
|-30,19
|İdealist GMYO
|2,91
|-0,68
|78,53
|İhlas Ev Aletleri
|1,51
|1,34
|362,30
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|-4,21
|İhlas Gazetecilik
|2,45
|-1,61
|301,64
|İhlas Holding
|0,51
|2,00
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,63
|3,28
|90,91
|İndeks Bilgisayar
|7,70
|2,12
|38,27
|Info Yatırım
|5,34
|4,91
|418,45
|İntema
|7,14
|0,28
|19,07
|İpek Doğal Enerji
|6,46
|0,94
|20,30
|İskenderun Demir Çelik
|5,99
|2,04
|27,76
(Sürecek)
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