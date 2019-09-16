16.09.2019 18:48

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,64 -1,20 -15,90 Acıpayam Selüloz 4,60 6,24 43,98 Adana Çimento (A) 5,43 -0,18 14,16 Adana Çimento (B) 3,91 0,77 21,22 Adana Çimento (C) 1,22 1,67 -0,90 Adel Kalemcilik 12,62 -1,71 14,73 Adese Alışveriş Ticaret 2,04 9,09 -12,82 Afyon Çimento 4,32 -0,23 -5,88 Ak Enerji 0,59 0,00 -6,35 Akbank 7,50 -2,09 27,45 Akçansa 6,07 0,83 -7,22 Akdenız Güvenlık Hız. 1,58 0,64 -21,39 Akfen GMYO 2,28 -0,44 38,18 Akın Tekstil 9,95 -1,19 9,76 Akiş GMYO 2,65 0,00 16,28 Akmerkez GMYO 20,20 -0,59 30,93 Aksa 9,40 0,00 41,68 Aksa Enerji 2,69 -1,47 0,37 Aksigorta 4,87 -0,41 55,13 Aksu Enerji 8,35 -0,36 8,16 Alarko Carrıer 37,44 2,74 -4,88 Alarko GMYO 44,88 0,09 6,29 Alarko Holding 4,45 0,23 128,17 Albaraka Türk 1,35 -1,46 10,66 Alcatel Lucent Teletaş 7,08 2,46 22,92 Alkim Kağıt 4,21 3,19 17,14 Alkim Kimya 26,36 -0,68 22,37 Altınyağ 0,45 0,00 2,27 Altınyunus Çeşme 3,03 1,00 -2,30 Anadolu Cam 2,83 1,43 10,34 Anadolu Efes 23,90 4,37 19,06 Anadolu Grubu Holding 14,58 -1,29 43,87 Anadolu Hayat Emek. 5,15 -0,19 -9,56 Anadolu Isuzu 9,70 1,78 56,96 Anadolu Sigorta 4,19 0,00 6,73 Anel Elektrik 1,89 -0,53 16,67 Arçelik 18,01 -0,22 14,06 Arena Bilgisayar 4,10 1,99 -7,03 Armada Bilgisayar 9,77 -0,31 5,17 Arsan Tekstil 2,34 -1,68 44,44 Artı Yatırım Holding 0,83 1,22 -4,60 Aselsan 20,10 0,60 -16,30 Aslan Çimento 32,10 0,88 13,99 Ata GMYO 3,90 -0,26 -2,74 Atakule GMYO 1,35 0,00 2,60 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 1,07 7,00 24,42 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,15 0,11 23,67 Avrasya GMYO 1,18 -0,84 34,09 Avrasya Petrol ve Tur. 1,37 -1,44 26,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.275,70 0,01 2,36 Avrupa Yatırım Holding 2,28 1,79 -6,17 Ayen Enerji 2,27 -0,87 26,07 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 -2,78 27,24 Aygaz 10,94 4,59 10,01 Bagfaş 10,70 0,94 121,99 Bak Ambalaj 6,03 -0,66 28,07 Balatacılar Balatacılık 0,33 0,00 0,00 Bantaş Ambalaj 1,97 2,60 56,97 Banvit 14,60 -1,08 35,31 Baştaş Başkent Çimento 1,76 0,00 -12,87 Batı Çimento 2,78 1,46 15,35 Batısöke Çimento 1,03 -0,96 -5,50 Bera Holding 2,25 -1,32 9,22 Berkosan Yalıtım 1,87 -2,60 3,31 Beşiktaş Futbol Yat. 1,78 -2,20 9,88 Beyaz Filo 3,43 -1,15 25,64 Beymen Perakende Yat. 8,14 -0,12 106,60 Bilici Yatırım 2,61 -0,76 106,40 Bim Mağazalar 49,46 1,98 15,46 Birko Mensucat 0,31 -3,13 3,33 Birlik Mensucat 0,91 -1,09 -22,22 Bizim Mağazaları 8,49 0,47 24,85 Bolu Çimento 2,47 -0,80 -20,01 Bomonti Elektrik 2,09 -3,24 335,42 Borusan Mannesmann 9,09 -1,20 29,68 Borusan Yat. Paz. 34,90 -0,63 -3,67 Bosch Fren Sistemleri 187,50 0,27 22,73 Bossa 4,40 -1,79 4,66 Brisa 5,79 -1,36 -8,53 Burçelik 3,89 1,57 21,18 Burçelik Vana 4,85 7,78 227,70 Bursa Çimento 4,59 0,00 4,32 Carrefoursa 3,47 -0,86 -0,29 Ceo Event Medya 6,74 0,60 Coca Cola İçecek 34,68 -0,34 17,30 Cosmos Yat. Holding 1,12 4,67 15,46 Credıtwest Faktorıng 1,47 -0,68 41,35 Çelebi 97,25 0,15 66,68 Çelik Halat 4,03 0,00 -25,41 Çemaş Döküm 1,09 6,86 43,42 Çemtaş 5,35 -1,47 -10,29 Çimbeton 28,48 -0,14 -0,42 Çimentaş 11,68 1,13 -8,03 Çimsa 7,03 -0,71 -6,89 Çuhadaroğlu Metal 2,34 1,74 31,46 Dagi Giyim 1,70 2,41 37,10 Dagi Yatırım Holding 1,57 1,29 55,45 Dardanel 1,67 12,08 51,82 Datagate Bilgisayar 5,82 -2,68 35,98 Demısaş Döküm 2,45 0,82 6,63 Denge Holding 1,86 1,64 60,34 Deniz GMYO 3,40 0,59 11,84 Denizbank 20,76 -0,19 8,69 Denizli Cam 6,25 20,01 20,01 Derimod 12,13 1,76 39,91 Derlüks Deri 2,10 0,00 Desa Deri 2,44 -2,01 41,04 Despec Bilgisayar 2,96 -1,00 8,37 Deva Holding 6,87 -0,29 108,81 Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 -2,20 14,10 Ditaş Doğan 5,50 3,00 7,45 DO-CO 539,00 1,89 13,73 Doğan Burda 3,23 1,25 7,31 Doğan Holding 1,37 -1,44 47,11 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 4,55 -5,74 Doğusan 1,64 4,46 -24,23 Doğuş GMYO 2,58 -1,53 22,27 Doğuş Otomotiv 6,65 1,37 53,23 Döktaş Dökümcülük 26,62 -11,27 226,63 Duran Doğan Basım 9,90 -1,49 94,12 Dyo Boya 3,97 9,97 36,90 Eczacıbaşı İlaç 2,83 0,35 16,68 Eczacıbaşı Yatırım 7,30 -0,41 14,02 Edip Gayrimenkul 0,90 -1,10 16,88 Ege Endüstri 473,90 -0,67 52,31 Ege Gübre 33,44 -0,30 61,65 Ege Profil 9,15 -1,61 5,97 Ege Seramik 3,08 1,99 4,01 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00 Egeplast 5,60 5,07 45,83 Ekiz Kimya 0,43 -2,27 30,30 Emek Elektrik 1,16 -1,69 18,37 Eminiş Ambalaj 0,97 0,00 -17,09 Emlak Konut GMYO 1,31 1,55 -10,07 Enerjisa Enerji 6,09 1,00 29,34 Enka İnşaat 5,71 0,18 28,48 Erbosan 18,27 -1,46 20,16 Ereğli Demir Çelik 7,00 -1,27 14,72 Ersu Gıda 1,37 3,01 48,91 Escort Teknoloji 0,82 -2,38 7,89 Etiler Gıda 3,75 1,35 76,06 Euro Kapital Yat. Ort. 1,25 0,00 77,56 Euro Trend Yat. Ort. 0,87 -1,14 37,02 Euro Yat. Ort. 0,89 -1,11 42,04 Euro Yatırım Holding 1,51 -1,31 174,55 Fenerbahçe Futbol 11,12 7,13 60,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,03 -3,81 13,91 F-M İzmit Piston 18,08 0,22 17,62 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,12 -0,64 102,73 Ford Otosan 62,00 2,56 30,50 Formet Çelik Kapı 6,17 0,33 385,83 Frigo Pak Gıda 8,68 3,33 410,59 Galatasaray Sportif 1,78 1,14 43,55 Garanti Bankası 9,47 -1,76 18,97 Garanti Faktoring 3,29 -0,30 66,16 Garanti Yat. Ort. 1,05 0,00 43,37 Gedik Y. Men. Değ. 4,03 -1,23 31,99 Gedik Yatırım Holding 3,74 1,36 59,15 Gediz Ambalaj 6,02 3,44 48,85 Gentaş 1,45 0,00 5,64 Gersan Elektrik 2,51 3,72 2,85 Global Men. Değ. 0,82 0,00 74,47 Global Yat. Holding 3,77 -1,31 26,09 Good-Year 2,83 -1,39 -14,72 Göltaş Çimento 12,46 0,08 1,76 Gözde Girişim 3,36 1,82 25,84 GSD Denizcilik 1,60 0,00 39,13 GSD Holding 0,94 -1,05 17,50 Gübre Fabrik. 4,79 5,97 61,82 Güler Yat. Holding 1,33 0,00 24,30 Güneş Sigorta 1,55 0,65 10,54 Halk GMYO 0,97 -1,02 50,78 Halk Sigorta 1,00 -1,96 13,31 Hatay Tekstil 4,13 -1,67 19,77 Hedef Girişim 1,63 0,00 40,52 Hektaş 15,29 -0,07 64,94 HUB Girişim 2,85 0,35 51,60 Hürriyet Gzt. 0,78 -1,27 -16,13 ICBC Turkey Bank 3,73 -0,80 -24,34 İdealist Danışmanlık 4,42 -0,67 -24,37 İdealist GMYO 2,81 -1,06 72,39 İhlas Ev Aletleri 1,46 -0,68 347,00 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,00 -4,21 İhlas Gazetecilik 2,28 -0,87 273,77 İhlas Holding 0,51 0,00 59,38 İhlas Yayın Holding 0,62 1,64 87,88 İndeks Bilgisayar 7,68 -0,26 37,91 Info Yatırım 4,65 1,75 351,46 İntema 7,20 0,98 20,07 İpek Doğal Enerji 6,25 1,79 16,39 İskenderun Demir Çelik 6,16 -1,91 31,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA