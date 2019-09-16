Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

16.09.2019 18:48
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,64 -1,20 -15,90
Acıpayam Selüloz 4,60 6,24 43,98
Adana Çimento (A) 5,43 -0,18 14,16
Adana Çimento (B) 3,91 0,77 21,22
Adana Çimento (C) 1,22 1,67 -0,90
Adel Kalemcilik 12,62 -1,71 14,73
Adese Alışveriş Ticaret 2,04 9,09 -12,82
Afyon Çimento 4,32 -0,23 -5,88
Ak Enerji 0,59 0,00 -6,35
Akbank 7,50 -2,09 27,45
Akçansa 6,07 0,83 -7,22
Akdenız Güvenlık Hız. 1,58 0,64 -21,39
Akfen GMYO 2,28 -0,44 38,18
Akın Tekstil 9,95 -1,19 9,76
Akiş GMYO 2,65 0,00 16,28
Akmerkez GMYO 20,20 -0,59 30,93
Aksa 9,40 0,00 41,68
Aksa Enerji 2,69 -1,47 0,37
Aksigorta 4,87 -0,41 55,13
Aksu Enerji 8,35 -0,36 8,16
Alarko Carrıer 37,44 2,74 -4,88
Alarko GMYO 44,88 0,09 6,29
Alarko Holding 4,45 0,23 128,17
Albaraka Türk 1,35 -1,46 10,66
Alcatel Lucent Teletaş 7,08 2,46 22,92
Alkim Kağıt 4,21 3,19 17,14
Alkim Kimya 26,36 -0,68 22,37
Altınyağ 0,45 0,00 2,27
Altınyunus Çeşme 3,03 1,00 -2,30
Anadolu Cam 2,83 1,43 10,34
Anadolu Efes 23,90 4,37 19,06
Anadolu Grubu Holding 14,58 -1,29 43,87
Anadolu Hayat Emek. 5,15 -0,19 -9,56
Anadolu Isuzu 9,70 1,78 56,96
Anadolu Sigorta 4,19 0,00 6,73
Anel Elektrik 1,89 -0,53 16,67
Arçelik 18,01 -0,22 14,06
Arena Bilgisayar 4,10 1,99 -7,03
Armada Bilgisayar 9,77 -0,31 5,17
Arsan Tekstil 2,34 -1,68 44,44
Artı Yatırım Holding 0,83 1,22 -4,60
Aselsan 20,10 0,60 -16,30
Aslan Çimento 32,10 0,88 13,99
Ata GMYO 3,90 -0,26 -2,74
Atakule GMYO 1,35 0,00 2,60
Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22
Atlas Yat. Ort. 1,07 7,00 24,42
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,15 0,11 23,67
Avrasya GMYO 1,18 -0,84 34,09
Avrasya Petrol ve Tur. 1,37 -1,44 26,85
Avrasya Stratejik GMYF 1.275,70 0,01 2,36
Avrupa Yatırım Holding 2,28 1,79 -6,17
Ayen Enerji 2,27 -0,87 26,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 -2,78 27,24
Aygaz 10,94 4,59 10,01
Bagfaş 10,70 0,94 121,99
Bak Ambalaj 6,03 -0,66 28,07
Balatacılar Balatacılık 0,33 0,00 0,00
Bantaş Ambalaj 1,97 2,60 56,97
Banvit 14,60 -1,08 35,31
Baştaş Başkent Çimento 1,76 0,00 -12,87
Batı Çimento 2,78 1,46 15,35
Batısöke Çimento 1,03 -0,96 -5,50
Bera Holding 2,25 -1,32 9,22
Berkosan Yalıtım 1,87 -2,60 3,31
Beşiktaş Futbol Yat. 1,78 -2,20 9,88
Beyaz Filo 3,43 -1,15 25,64
Beymen Perakende Yat. 8,14 -0,12 106,60
Bilici Yatırım 2,61 -0,76 106,40
Bim Mağazalar 49,46 1,98 15,46
Birko Mensucat 0,31 -3,13 3,33
Birlik Mensucat 0,91 -1,09 -22,22
Bizim Mağazaları 8,49 0,47 24,85
Bolu Çimento 2,47 -0,80 -20,01
Bomonti Elektrik 2,09 -3,24 335,42
Borusan Mannesmann 9,09 -1,20 29,68
Borusan Yat. Paz. 34,90 -0,63 -3,67
Bosch Fren Sistemleri 187,50 0,27 22,73
Bossa 4,40 -1,79 4,66
Brisa 5,79 -1,36 -8,53
Burçelik 3,89 1,57 21,18
Burçelik Vana 4,85 7,78 227,70
Bursa Çimento 4,59 0,00 4,32
Carrefoursa 3,47 -0,86 -0,29
Ceo Event Medya 6,74 0,60
Coca Cola İçecek 34,68 -0,34 17,30
Cosmos Yat. Holding 1,12 4,67 15,46
Credıtwest Faktorıng 1,47 -0,68 41,35
Çelebi 97,25 0,15 66,68
Çelik Halat 4,03 0,00 -25,41
Çemaş Döküm 1,09 6,86 43,42
Çemtaş 5,35 -1,47 -10,29
Çimbeton 28,48 -0,14 -0,42
Çimentaş 11,68 1,13 -8,03
Çimsa 7,03 -0,71 -6,89
Çuhadaroğlu Metal 2,34 1,74 31,46
Dagi Giyim 1,70 2,41 37,10
Dagi Yatırım Holding 1,57 1,29 55,45
Dardanel 1,67 12,08 51,82
Datagate Bilgisayar 5,82 -2,68 35,98
Demısaş Döküm 2,45 0,82 6,63
Denge Holding 1,86 1,64 60,34
Deniz GMYO 3,40 0,59 11,84
Denizbank 20,76 -0,19 8,69
Denizli Cam 6,25 20,01 20,01
Derimod 12,13 1,76 39,91
Derlüks Deri 2,10 0,00
Desa Deri 2,44 -2,01 41,04
Despec Bilgisayar 2,96 -1,00 8,37
Deva Holding 6,87 -0,29 108,81
Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 -2,20 14,10
Ditaş Doğan 5,50 3,00 7,45
DO-CO 539,00 1,89 13,73
Doğan Burda 3,23 1,25 7,31
Doğan Holding 1,37 -1,44 47,11
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 4,55 -5,74
Doğusan 1,64 4,46 -24,23
Doğuş GMYO 2,58 -1,53 22,27
Doğuş Otomotiv 6,65 1,37 53,23
Döktaş Dökümcülük 26,62 -11,27 226,63
Duran Doğan Basım 9,90 -1,49 94,12
Dyo Boya 3,97 9,97 36,90
Eczacıbaşı İlaç 2,83 0,35 16,68
Eczacıbaşı Yatırım 7,30 -0,41 14,02
Edip Gayrimenkul 0,90 -1,10 16,88
Ege Endüstri 473,90 -0,67 52,31
Ege Gübre 33,44 -0,30 61,65
Ege Profil 9,15 -1,61 5,97
Ege Seramik 3,08 1,99 4,01
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83
Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00
Egeplast 5,60 5,07 45,83
Ekiz Kimya 0,43 -2,27 30,30
Emek Elektrik 1,16 -1,69 18,37
Eminiş Ambalaj 0,97 0,00 -17,09
Emlak Konut GMYO 1,31 1,55 -10,07
Enerjisa Enerji 6,09 1,00 29,34
Enka İnşaat 5,71 0,18 28,48
Erbosan 18,27 -1,46 20,16
Ereğli Demir Çelik 7,00 -1,27 14,72
Ersu Gıda 1,37 3,01 48,91
Escort Teknoloji 0,82 -2,38 7,89
Etiler Gıda 3,75 1,35 76,06
Euro Kapital Yat. Ort. 1,25 0,00 77,56
Euro Trend Yat. Ort. 0,87 -1,14 37,02
Euro Yat. Ort. 0,89 -1,11 42,04
Euro Yatırım Holding 1,51 -1,31 174,55
Fenerbahçe Futbol 11,12 7,13 60,69
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,03 -3,81 13,91
F-M İzmit Piston 18,08 0,22 17,62
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,12 -0,64 102,73
Ford Otosan 62,00 2,56 30,50
Formet Çelik Kapı 6,17 0,33 385,83
Frigo Pak Gıda 8,68 3,33 410,59
Galatasaray Sportif 1,78 1,14 43,55
Garanti Bankası 9,47 -1,76 18,97
Garanti Faktoring 3,29 -0,30 66,16
Garanti Yat. Ort. 1,05 0,00 43,37
Gedik Y. Men. Değ. 4,03 -1,23 31,99
Gedik Yatırım Holding 3,74 1,36 59,15
Gediz Ambalaj 6,02 3,44 48,85
Gentaş 1,45 0,00 5,64
Gersan Elektrik 2,51 3,72 2,85
Global Men. Değ. 0,82 0,00 74,47
Global Yat. Holding 3,77 -1,31 26,09
Good-Year 2,83 -1,39 -14,72
Göltaş Çimento 12,46 0,08 1,76
Gözde Girişim 3,36 1,82 25,84
GSD Denizcilik 1,60 0,00 39,13
GSD Holding 0,94 -1,05 17,50
Gübre Fabrik. 4,79 5,97 61,82
Güler Yat. Holding 1,33 0,00 24,30
Güneş Sigorta 1,55 0,65 10,54
Halk GMYO 0,97 -1,02 50,78
Halk Sigorta 1,00 -1,96 13,31
Hatay Tekstil 4,13 -1,67 19,77
Hedef Girişim 1,63 0,00 40,52
Hektaş 15,29 -0,07 64,94
HUB Girişim 2,85 0,35 51,60
Hürriyet Gzt. 0,78 -1,27 -16,13
ICBC Turkey Bank 3,73 -0,80 -24,34
İdealist Danışmanlık 4,42 -0,67 -24,37
İdealist GMYO 2,81 -1,06 72,39
İhlas Ev Aletleri 1,46 -0,68 347,00
İhlas Gayrimenkul 0,90 0,00 -4,21
İhlas Gazetecilik 2,28 -0,87 273,77
İhlas Holding 0,51 0,00 59,38
İhlas Yayın Holding 0,62 1,64 87,88
İndeks Bilgisayar 7,68 -0,26 37,91
Info Yatırım 4,65 1,75 351,46
İntema 7,20 0,98 20,07
İpek Doğal Enerji 6,25 1,79 16,39
İskenderun Demir Çelik 6,16 -1,91 31,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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