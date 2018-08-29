Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,04
|-2,80
|-19,38
|Acıpayam Selüloz
|2,43
|0,41
|-6,20
|Adana Çimento (A)
|5,85
|-0,51
|9,23
|Adana Çimento (B)
|4,02
|0,50
|7,02
|Adana Çimento (C)
|1,18
|0,85
|50,44
|Adel Kalemcilik
|13,50
|2,12
|-13,05
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,75
|-2,78
|-12,06
|Afyon Çimento
|5,40
|2,27
|-30,59
|Ak Enerji
|0,65
|0,00
|-28,57
|Akbank
|5,96
|-1,81
|-36,89
|Akçansa
|9,27
|0,11
|-9,44
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,02
|0,50
|-65,94
|Akfen GMYO
|2,01
|0,00
|-16,60
|Akın Tekstil
|8,31
|-0,48
|-41,11
|Akiş GMYO
|2,39
|-1,65
|-14,39
|Akmerkez GMYO
|18,50
|0,00
|-6,10
|Aksa
|11,02
|-2,13
|-8,04
|Aksa Enerji
|4,24
|0,95
|2,66
|Aksigorta
|3,13
|-2,19
|3,20
|Aksu Enerji
|6,45
|-2,27
|21,71
|Alarko Carrıer
|41,86
|1,06
|-27,23
|Alarko GMYO
|50,00
|2,50
|1,62
|Alarko Holding
|4,83
|0,00
|-29,26
|Albaraka Türk
|1,29
|1,57
|-14,21
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,77
|-0,52
|-27,69
|Alkim Kağıt
|3,86
|2,39
|-16,73
|Alkim Kimya
|21,12
|3,53
|-10,92
|Altınyağ
|0,74
|-1,33
|-38,13
|Altınyunus Çeşme
|4,00
|0,00
|-20,79
|Anadolu Cam
|3,21
|-0,31
|25,74
|Anadolu Efes
|21,56
|-4,01
|-9,45
|Anadolu Grubu Holding
|18,13
|-2,16
|-23,15
|Anadolu Hayat Emek.
|7,47
|-1,71
|-4,44
|Anadolu Isuzu
|8,67
|-2,47
|-4,73
|Anadolu Sigorta
|4,29
|0,00
|42,47
|Anel Elektrik
|2,30
|-2,54
|-38,99
|Anel Telekom
|0,38
|-2,56
|-24,00
|Arçelik
|13,55
|-0,44
|-34,77
|Arena Bilgisayar
|2,75
|1,10
|-34,99
|Armada Bilgisayar
|10,27
|1,28
|51,47
|Arsan Tekstil
|1,89
|-1,56
|8,00
|Artı Yatırım Holding
|1,68
|12,00
|78,72
|Aselsan
|26,06
|-2,25
|-17,95
|Aslan Çimento
|30,52
|6,71
|-18,79
|Ata GMYO
|4,02
|0,50
|-16,08
|Atakule GMYO
|2,06
|-0,96
|0,49
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,81
|1,25
|-41,73
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|-5,13
|-24,49
|Atlas Yat. Ort.
|0,75
|2,74
|-23,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,00
|-0,76
|-26,57
|Avrasya GMYO
|1,02
|-0,97
|-35,44
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,22
|-0,81
|-27,38
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.135,10
|0,04
|Avrupa Yatırım Holding
|3,12
|6,85
|70,49
|Ayen Enerji
|3,20
|-1,23
|-33,75
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,65
|3,12
|0,71
|Aygaz
|12,05
|-0,82
|-16,87
|Bagfaş
|6,25
|-4,87
|-40,48
|Bak Ambalaj
|5,08
|0,79
|1,52
|Balatacılar Balatacılık
|0,44
|2,33
|-21,43
|Bantaş Ambalaj
|2,01
|-2,43
|-50,86
|Banvit
|11,64
|-1,69
|-45,66
|Baştaş Başkent Çimento
|2,30
|2,22
|-2,82
|Batı Çimento
|2,85
|-1,04
|-35,10
|Batısöke Çimento
|1,17
|-4,10
|-29,49
|Bera Holding
|1,76
|-0,56
|-43,23
|Berkosan Yalıtım
|1,66
|-1,78
|-25,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,24
|-0,88
|-45,23
|Beyaz Filo
|7,95
|-19,94
|-76,35
|Bilici Yatırım
|1,52
|5,56
|-0,69
|Bim Mağazalar
|71,65
|1,92
|-6,72
|Bimeks
|0,12
|0,00
|-57,14
|Birko Mensucat
|0,38
|2,70
|-7,32
|Birlik Mensucat
|0,98
|-2,97
|-30,50
|Bizim Mağazaları
|5,39
|1,13
|-30,00
|Bolu Çimento
|4,77
|-1,04
|0,00
|Bomonti Elektrik
|0,62
|-3,13
|-42,59
|Borusan Mannesmann
|7,74
|-1,78
|-29,92
|Borusan Yat. Paz.
|39,70
|1,69
|-7,99
|Bosch Fren Sistemleri
|154,40
|4,61
|-15,71
|Bossa
|6,60
|-4,35
|62,96
|Boyner Perakende Yat.
|7,69
|-1,16
|-16,23
|Brisa
|6,00
|-0,83
|-17,47
|Burçelik
|3,06
|-4,67
|-20,52
|Burçelik Vana
|1,62
|-13,37
|-7,43
|Bursa Çimento
|4,94
|-0,60
|-2,44
|Carrefoursa
|3,85
|2,94
|-31,00
|Coca Cola İçecek
|29,10
|0,69
|-13,11
|Cosmos Yat. Holding
|0,94
|-1,05
|-19,66
|Credıtwest Faktorıng
|1,12
|-0,88
|0,47
|Çelebi
|46,70
|-2,30
|37,07
|Çelik Halat
|6,17
|-0,96
|64,99
|Çemaş Döküm
|2,52
|4,13
|36,22
|Çemtaş
|6,12
|1,83
|51,53
|Çimbeton
|28,24
|7,29
|-23,51
|Çimentaş
|9,00
|3,21
|-22,35
|Çimsa
|9,70
|2,75
|-26,49
|Çuhadaroğlu Metal
|1,89
|-1,05
|-35,49
|Dagi Giyim
|1,82
|0,55
|-19,82
|Dagi Yatırım Holding
|1,21
|4,31
|-15,38
|Dardanel
|1,20
|0,00
|-38,46
|Datagate Bilgisayar
|4,49
|-1,54
|-53,81
|Demirören Gazetecilik
|8,76
|3,91
|233,71
|Demısaş Döküm
|3,62
|-5,97
|97,81
|Denge Holding
|1,78
|1,14
|-5,92
|Deniz GMYO
|2,66
|0,00
|-1,48
|Denizbank
|4,80
|-0,62
|30,79
|Denizli Cam
|9,43
|2,61
|-20,56
|Derimod
|9,25
|-1,18
|23,17
|Desa Deri
|1,05
|-0,94
|3,96
|Despec Bilgisayar
|2,90
|-2,36
|-19,22
|Deva Holding
|3,93
|-1,50
|-10,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,66
|0,00
|-43,59
|Ditaş Doğan
|5,45
|0,37
|-9,11
|DO-CO
|472,00
|3,08
|128,43
|Doğan Burda
|2,62
|-0,76
|-21,08
|Doğan Holding
|1,30
|-2,26
|49,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,23
|1,65
|-66,21
|Doğusan
|2,63
|-0,38
|80,14
|Doğuş GMYO
|1,97
|-0,51
|-39,20
|Doğuş Otomotiv
|5,70
|4,40
|-24,39
|Döktaş Dökümcülük
|10,92
|0,09
|-0,73
|Duran Doğan Basım
|2,55
|1,19
|-32,36
|Dyo Boya
|4,54
|-2,16
|-40,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,57
|-1,38
|-14,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,17
|-0,49
|-18,54
|Edip Gayrimenkul
|0,64
|-3,03
|-45,76
|Ege Endüstri
|369,00
|6,00
|23,03
|Ege Gübre
|23,06
|-1,79
|-9,64
|Ege Profil
|8,63
|-1,48
|-12,19
|Ege Seramik
|3,68
|-3,66
|-15,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|-78,26
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|0,00
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|4,40
|-2,22
|-5,98
|Ekiz Kimya
|0,40
|2,56
|-29,82
|Emek Elektrik
|1,13
|-0,88
|-28,29
|Eminiş Ambalaj
|3,15
|-0,63
|-32,11
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|-0,55
|-30,70
|Enerjisa Enerji
|5,15
|-2,28
|Enka İnşaat
|5,07
|-0,39
|-6,49
|Erbosan
|66,45
|-0,75
|-16,22
|Ereğli Demir Çelik
|11,53
|-3,68
|23,45
|Ersu Gıda
|0,90
|-1,10
|-31,30
|Escort Teknoloji
|0,59
|-3,28
|-53,17
|Etiler Gıda
|3,09
|11,55
|-34,12
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,75
|2,74
|-31,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,68
|-1,45
|-27,08
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|1,59
|-23,18
|Euro Yatırım Holding
|0,51
|-1,92
|-16,39
|Fenerbahçe Futbol
|22,80
|-1,13
|-33,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,66
|-3,12
|-66,26
|F-M İzmit Piston
|16,10
|4,41
|28,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,83
|-1,79
|-22,15
|Ford Otosan
|61,30
|4,61
|5,61
|Formet Çelik Kapı
|8,47
|-3,75
|Frigo Pak Gıda
|1,21
|0,83
|27,37
|Galatasaray Sportif
|1,62
|-2,41
|-22,77
|Garanti Bankası
|6,19
|-0,80
|-39,77
|Garanti Faktoring
|2,17
|0,93
|-33,44
|Garanti Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|-12,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,72
|-1,45
|7,94
|Gedik Yatırım Holding
|1,53
|0,00
|10,87
|Gediz Ambalaj
|3,85
|2,67
|6,50
|Gentaş
|2,35
|-2,08
|56,66
|Gersan Elektrik
|4,13
|0,24
|-12,31
|Global Men. Değ.
|0,46
|-2,13
|2,22
|Global Yat. Holding
|3,03
|-1,62
|-16,07
|Good-Year
|3,84
|0,52
|-7,65
|Göltaş Çimento
|44,28
|4,68
|-32,19
|Gözde Girişim
|2,24
|1,36
|-60,42
|GSD Denizcilik
|1,03
|0,00
|-23,70
|GSD Holding
|0,74
|-1,33
|2,78
|Gübre Fabrik.
|3,05
|-1,29
|-27,90
|Güler Yat. Holding
|0,97
|-1,02
|-16,38
|Güneş Sigorta
|1,44
|0,00
|-12,73
|Halk GMYO
|0,63
|-1,56
|-30,98
|Halk Sigorta
|0,86
|1,18
|-35,42
|Hatay Tekstil
|3,86
|-0,77
|-22,33
|Hedef Girişim
|1,46
|-2,67
|-31,02
|Hektaş
|9,68
|-1,22
|38,29
|HUB Girişim
|1,31
|0,00
|10,08
|Hürriyet Gzt.
|1,12
|2,75
|-16,42
|ICBC Turkey Bank
|4,77
|-3,05
|4,61
|İdealist GMYO
|1,87
|1,63
|-8,33
|İhlas Ev Aletleri
|0,36
|0,00
|-29,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|0,00
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,78
|-2,50
|-33,90
|İhlas Holding
|0,38
|0,00
|-28,30
|İhlas Yayın Holding
|0,35
|-5,41
|-31,37
|İndeks Bilgisayar
|5,99
|-2,60
|-41,39
|Info Yatırım
|1,00
|1,01
|-15,25
|İntema
|26,70
|-0,89
|9,70
|İpek Doğal Enerji
|4,99
|-2,73
|-7,08
|İskenderun Demir Çelik
|7,70
|-2,04
|57,83
(Sürecek)