Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,29
|4,03
|0,00
|Acıpayam Selüloz
|2,67
|-0,74
|0,75
|Adana Çimento (A)
|6,24
|2,80
|4,00
|Adana Çimento (B)
|4,42
|2,55
|4,74
|Adana Çimento (C)
|1,24
|6,90
|47,62
|Adel Kalemcilik
|17,44
|1,40
|5,95
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,96
|2,78
|48,74
|Afyon Çimento
|7,24
|-1,63
|-6,94
|AG Anadolu Grubu Holding
|24,86
|-1,58
|4,89
|Ak Enerji
|0,91
|-1,09
|0,00
|Akbank
|9,86
|-2,47
|0,10
|Akçansa
|10,85
|-1,54
|-0,28
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,47
|-3,04
|-24,62
|Akfen GMYO
|2,22
|0,45
|-7,88
|Akın Tekstil
|10,25
|-3,21
|-27,36
|Akiş GMYO
|3,31
|-2,07
|5,75
|Akmerkez GMYO
|19,75
|0,36
|-3,47
|Aksa
|16,65
|4,52
|29,57
|Aksa Enerji
|4,47
|-0,22
|8,23
|Aksigorta
|3,95
|0,00
|30,24
|Aksu Enerji
|8,72
|1,40
|64,55
|Akyürek Pazarlama
|0,19
|5,56
|-26,92
|Alarko Carrıer
|56,35
|-0,79
|-6,94
|Alarko GMYO
|47,04
|-1,51
|-7,49
|Alarko Holding
|6,49
|-2,41
|-10,61
|Albaraka Türk
|1,56
|-3,70
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,55
|0,13
|-5,39
|Alkim Kağıt
|4,48
|-1,54
|-12,16
|Alkim Kimya
|21,88
|0,09
|-12,48
|Altınyağ
|1,00
|-2,91
|-16,40
|Altınyunus Çeşme
|4,80
|-1,64
|-4,95
|Anadolu Cam
|3,50
|-1,41
|33,08
|Anadolu Efes
|27,02
|0,45
|11,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,15
|-1,65
|-13,33
|Anadolu Isuzu
|12,60
|1,61
|38,46
|Anadolu Sigorta
|4,16
|0,24
|34,19
|Anel Elektrik
|3,32
|-2,35
|-11,94
|Anel Telekom
|0,48
|-2,04
|-4,00
|Arçelik
|18,43
|-1,65
|-14,36
|Arena Bilgisayar
|3,94
|-3,43
|-6,86
|Armada Bilgisayar
|6,17
|-1,59
|-9,00
|Arsan Tekstil
|2,15
|-1,38
|22,86
|Artı Yatırım Holding
|2,40
|0,00
|155,32
|Aselsan
|30,54
|-0,72
|-3,96
|Aslan Çimento
|38,38
|-0,42
|0,47
|Ata GMYO
|3,79
|-1,81
|-20,88
|Atakule GMYO
|1,83
|-1,08
|-10,73
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,35
|-2,17
|-2,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,84
|10,53
|71,43
|Atlas Yat. Ort.
|0,99
|1,02
|1,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,69
|1,55
|-2,37
|Avrasya GMYO
|1,61
|0,00
|1,90
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,61
|-0,62
|-4,17
|Avrupa Yatırım Holding
|2,18
|1,87
|19,13
|Ayen Enerji
|13,55
|1,12
|180,54
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,91
|0,53
|12,35
|Aygaz
|15,16
|1,27
|-5,66
|Bagfaş
|9,53
|-1,45
|-9,24
|Bak Ambalaj
|7,30
|1,67
|42,02
|Balatacılar Balatacılık
|0,53
|0,00
|-5,36
|Bantaş Ambalaj
|2,94
|2,08
|-28,12
|Banvit
|17,30
|-0,75
|-19,23
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|0,39
|5,69
|Batı Çimento
|7,75
|-0,77
|-21,56
|Batısöke Çimento
|1,61
|0,63
|-9,55
|Bera Holding
|3,05
|3,04
|-1,61
|Berkosan Yalıtım
|2,26
|0,00
|1,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,76
|-5,53
|-8,07
|Beyaz Filo
|170,00
|0,00
|129,89
|Bilici Yatırım
|2,38
|-2,06
|51,59
|Bim Mağazalar
|75,75
|-0,72
|-3,01
|Bimeks
|0,24
|0,00
|-14,29
|Birko Mensucat
|0,39
|-2,50
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,48
|2,07
|4,96
|Bısaş Tekstil
|1,13
|-0,88
|-30,67
|Bizim Mağazaları
|8,47
|-3,64
|10,00
|Bolu Çimento
|6,52
|0,77
|21,19
|Bomonti Elektrik
|0,96
|1,05
|-11,11
|Borusan Mannesmann
|12,06
|-1,55
|2,73
|Borusan Yat. Paz.
|40,44
|-0,30
|-8,09
|Bosch Fren Sistemleri
|186,00
|-1,01
|-3,88
|Bossa
|10,61
|2,12
|161,98
|Boyner Perakende Yat.
|8,36
|0,00
|-8,93
|Brisa
|7,03
|0,43
|-3,30
|Burçelik
|3,88
|-0,51
|0,78
|Burçelik Vana
|1,78
|2,30
|1,71
|Bursa Çimento
|5,47
|-1,44
|4,19
|Carrefoursa
|5,38
|0,94
|-3,58
|Coca Cola İçecek
|37,42
|-0,74
|9,35
|Componenta Dökümcülük
|11,78
|0,68
|7,09
|Cosmos Yat. Holding
|1,20
|-0,83
|2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,39
|-0,71
|2,21
|Çelebi
|36,00
|1,35
|-2,65
|Çelik Halat
|6,01
|1,35
|54,90
|Çemaş Döküm
|6,34
|6,02
|242,70
|Çemtaş
|4,62
|-4,94
|13,24
|Çimbeton
|39,88
|-0,75
|8,02
|Çimentaş
|12,67
|-1,78
|9,32
|Çimsa
|13,68
|0,00
|-0,07
|Çuhadaroğlu Metal
|2,69
|-1,47
|-8,19
|Dagi Giyim
|1,92
|-1,54
|-15,42
|Dagi Yatırım Holding
|1,45
|-1,36
|1,40
|Dardanel
|1,60
|-1,23
|-17,95
|Datagate Bilgisayar
|14,54
|-0,07
|38,87
|Demısaş Döküm
|2,61
|1,16
|42,62
|Denge Holding
|13,10
|-1,36
|52,33
|Deniz GMYO
|3,08
|-0,32
|14,07
|Denizbank
|6,21
|-1,11
|69,21
|Denizli Cam
|11,82
|-0,84
|-0,42
|Derimod
|13,69
|12,58
|82,29
|Desa Deri
|1,03
|0,00
|1,98
|Despec Bilgisayar
|3,45
|-1,15
|-3,90
|Deva Holding
|4,35
|-3,33
|-0,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,04
|0,00
|-11,11
|Ditaş Doğan
|6,04
|0,33
|-0,49
|DO-CO
|237,00
|1,46
|12,75
|Doğan Burda
|3,34
|-0,89
|0,60
|Doğan Gazetecilik
|2,83
|-1,05
|2,54
|Doğan Holding
|0,72
|0,00
|-17,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,36
|-2,33
|-7,69
|Doğusan
|1,79
|1,70
|22,60
|Doğuş GMYO
|3,15
|-1,25
|-2,78
|Doğuş Otomotiv
|7,96
|-1,61
|-3,40
|Duran Doğan Basım
|5,61
|3,31
|48,81
|Dyo Boya
|6,03
|-1,15
|-20,76
|Eczacıbaşı İlaç
|4,10
|-0,97
|-7,03
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,12
|0,95
|-1,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,04
|-0,69
|-8,06
|Edip Gayrimenkul
|1,20
|-1,64
|1,69
|Ege Endüstri
|388,00
|0,10
|20,50
|Ege Gübre
|29,50
|0,00
|11,24
|Ege Profil
|10,07
|0,50
|0,90
|Ege Seramik
|4,04
|-1,46
|-12,17
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,61
|-3,17
|-11,59
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,56
|-1,75
|19,15
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,15
|-6,25
|-25,00
|Egeplast
|5,75
|-0,86
|22,86
|Ekiz Kimya
|0,50
|0,00
|-12,28
|Emek Elektrik
|1,51
|-0,66
|-5,03
|Eminiş Ambalaj
|4,22
|-0,24
|-9,05
|Emlak Konut GMYO
|2,52
|-1,56
|-10,32
|Enerjisa Enerji
|7,20
|-0,69
|Enka İnşaat
|5,45
|1,30
|-9,62
|Erbosan
|78,40
|-1,20
|-5,88
|Ereğli Demir Çelik
|10,76
|-1,74
|7,39
|Ersu Gıda
|1,16
|0,00
|-11,45
|Escort Teknoloji
|1,06
|-0,93
|-15,87
|Esem Spor Giyim
|0,53
|0,00
|43,24
|Etiler Gıda
|4,47
|-0,45
|-4,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,11
|-2,63
|-1,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|-1,19
|-3,49
|Euro Yatırım Holding
|0,80
|0,00
|31,15
|Fenerbahçe Futbol
|33,52
|-3,57
|-2,27
|Finans Fin. Kir.
|4,00
|-1,48
|2,56
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|21,84
|0,09
|58,15
|F-M İzmit Piston
|18,91
|0,05
|39,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,85
|-0,61
|-1,42
|Ford Otosan
|62,70
|-1,65
|4,07
|Frigo Pak Gıda
|1,07
|0,94
|12,63
|Galatasaray Sportif
|2,00
|1,01
|-4,65
|Garanti Bankası
|10,86
|-2,60
|1,31
|Garanti Faktoring
|2,95
|2,79
|-9,51
|Garanti Yat. Ort.
|0,77
|1,32
|2,67
|Gedik Girişim
|1,24
|3,33
|4,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,64
|-1,12
|4,76
|Gedik Yatırım Holding
|1,41
|-0,70
|2,17
|Gediz Ambalaj
|8,08
|3,32
|11,76
|Gentaş
|1,65
|0,00
|-1,79
|Gersan Elektrik
|6,40
|4,23
|35,88
|Global Men. Değ.
|0,70
|12,90
|55,56
|Global Yat. Holding
|4,05
|-2,41
|12,19
|Good-Year
|3,97
|-1,00
|-6,59
|Göltaş Çimento
|61,70
|0,24
|-5,51
|Gözde Girişim
|5,20
|-0,95
|-8,13
|GSD Denizcilik
|1,49
|0,68
|10,37
|GSD Holding
|0,86
|2,38
|19,44
|Gübre Fabrik.
|4,15
|-3,04
|-1,89
|Güler Yat. Holding
|1,72
|3,61
|48,28
|Güneş Sigorta
|1,83
|0,00
|10,91
|Halk GMYO
|0,89
|-2,20
|-7,29
|Halk Sigorta
|1,47
|-0,68
|-9,26
|Hatay Tekstil
|4,76
|-0,83
|-4,23
|Hedef Girişim
|2,19
|-0,90
|-10,25
|Hektaş
|9,50
|-0,52
|35,71
|Hürriyet Gzt.
|1,01
|1,00
|-24,63
|ICBC Turkey Bank
|4,49
|1,13
|-1,54
|İdealist GMYO
|2,19
|-2,23
|7,35
|İhlas Ev Aletleri
|0,49
|2,08
|-3,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,84
|3,95
|-6,12
|İhlas Gazetecilik
|1,30
|7,44
|10,17
|İhlas Holding
|0,49
|2,08
|-7,55
|İhlas Yayın Holding
|0,51
|2,00
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|15,00
|-3,60
|30,43
|Info Yatırım
|1,25
|-2,34
|5,93
|İntema
|34,26
|-1,38
|40,76
|İpek Doğal Enerji
|5,14
|-2,10
|-4,28
|İskenderun Demir ve Çelik
|6,80
|3,82
|28,54
(Sürecek)