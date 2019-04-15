Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.578 0,29
BIST SINAİ 114.268 -1,28
BIST GIDA, İÇECEK 108.552 0,33
BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.578 0,29
BIST SINAİ 114.268 -1,28
BIST GIDA, İÇECEK 108.552 0,33
BIST TEKSTIL, DERİ 30.459 -0,49
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.084 -0,30
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.392 -1,34
BIST TAŞ, TOPRAK 63.541 -0,44
BIST METAL ANA 226.073 -2,47
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.838 -0,98
BIST MADENCİLİK 58.982 -0,94
BIST HİZMETLER 69.282 0,22
BIST ELEKTRİK 3.133 -0,42
BIST ULAŞTIRMA 142.867 0,29
BIST TURİZM 7.142 -0,11
BIST TİCARET 183.936 -0,38
BIST İLETİŞİM 30.322 1,08
BIST SPOR 25.708 -1,03
BIST İNŞAAT 77.484 1,17
BIST MALİ 107.550 -0,87
BIST BANKA 126.389 -0,31
BIST SİGORTA 279.523 -0,43
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 121.048 -0,68
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.148 -1,99
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.755 0,28
BIST TEKNOLOJİ 88.108 -0,23
BIST BİLİŞİM 19.783 -0,38
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.436 1,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et