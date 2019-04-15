Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.578 0,29
BIST SINAİ 114.268 -1,28
BIST GIDA, İÇECEK 108.552 0,33
BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|77.578
|0,29
|BIST SINAİ
|114.268
|-1,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.552
|0,33
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.459
|-0,49
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.084
|-0,30
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.392
|-1,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.541
|-0,44
|BIST METAL ANA
|226.073
|-2,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|131.838
|-0,98
|BIST MADENCİLİK
|58.982
|-0,94
|BIST HİZMETLER
|69.282
|0,22
|BIST ELEKTRİK
|3.133
|-0,42
|BIST ULAŞTIRMA
|142.867
|0,29
|BIST TURİZM
|7.142
|-0,11
|BIST TİCARET
|183.936
|-0,38
|BIST İLETİŞİM
|30.322
|1,08
|BIST SPOR
|25.708
|-1,03
|BIST İNŞAAT
|77.484
|1,17
|BIST MALİ
|107.550
|-0,87
|BIST BANKA
|126.389
|-0,31
|BIST SİGORTA
|279.523
|-0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|121.048
|-0,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.148
|-1,99
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.755
|0,28
|BIST TEKNOLOJİ
|88.108
|-0,23
|BIST BİLİŞİM
|19.783
|-0,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.436
|1,81
Kaynak: AA