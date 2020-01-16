Borsada en çok değer kaybeden hisseler

16.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:42

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 75,60 82,40 -8,25 Güneş Sigorta 2,51 2,65 -5,28 Borusan Mannesmann 12,86 13,43 -4,24 Brisa 9,09 9,40 -3,30 Çelebi 102,70 106,00 -3,11 Çemtaş 8,30 8,56 -3,04 TAV Havalimanları 28,88 29,70 -2,76 Vestel 14,18 14,58 -2,74 Odaş Elektrik 2,52 2,59 -2,70 Kardemir (D) 3,01 3,09 -2,59 Karsan Otomotiv 1,56 1,60 -2,50 Karel Elektronik 16,92 17,32 -2,31 Türk Traktör 58,25 59,55 -2,18 Turcas Petrol 3,19 3,26 -2,15 Koza Altın 75,90 77,55 -2,13 Kordsa Teknik Tekstil 13,71 14,00 -2,07 Erbosan 25,88 26,42 -2,04 Doğan Holding 1,96 2,00 -2,00 Netaş Telekom. 14,10 14,38 -1,95 Eczacıbaşı İlaç 3,92 3,99 -1,75

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)