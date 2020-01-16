Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 75,60 82,40 -8,25
Güneş Sigorta 2,51 2,65 -5,28 ...
16.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|75,60
|82,40
|-8,25
|Güneş Sigorta
|2,51
|2,65
|-5,28
|Borusan Mannesmann
|12,86
|13,43
|-4,24
|Brisa
|9,09
|9,40
|-3,30
|Çelebi
|102,70
|106,00
|-3,11
|Çemtaş
|8,30
|8,56
|-3,04
|TAV Havalimanları
|28,88
|29,70
|-2,76
|Vestel
|14,18
|14,58
|-2,74
|Odaş Elektrik
|2,52
|2,59
|-2,70
|Kardemir (D)
|3,01
|3,09
|-2,59
|Karsan Otomotiv
|1,56
|1,60
|-2,50
|Karel Elektronik
|16,92
|17,32
|-2,31
|Türk Traktör
|58,25
|59,55
|-2,18
|Turcas Petrol
|3,19
|3,26
|-2,15
|Koza Altın
|75,90
|77,55
|-2,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,71
|14,00
|-2,07
|Erbosan
|25,88
|26,42
|-2,04
|Doğan Holding
|1,96
|2,00
|-2,00
|Netaş Telekom.
|14,10
|14,38
|-1,95
|Eczacıbaşı İlaç
|3,92
|3,99
|-1,75
Kaynak: AA