Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 22,26 23,68 -6,00
Vestel 10,02 10,50 -4,57 ...

20.09.2019 18:38
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 22,26 23,68 -6,00
Vestel 10,02 10,50 -4,57
Tümosan Motor ve Traktör 4,28 4,48 -4,46
Gentaş 1,41 1,46 -3,42
Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 1,77 -3,39
Bera Holding 2,10 2,17 -3,23
GSD Holding 0,91 0,94 -3,19
Gersan Elektrik 2,21 2,28 -3,07
Türk Traktör 39,74 40,96 -2,98
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 1,07 -2,80
Kerevitaş Gıda 2,24 2,30 -2,61
Tofaş Oto. Fab. 18,55 19,04 -2,57
Metro Holding 1,94 1,99 -2,51
Ereğli Demir Çelik 6,78 6,92 -2,02
Gözde Girişim 3,41 3,48 -2,01
İhlas Holding 0,49 0,50 -2,00
Alarko Holding 4,44 4,53 -1,99
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,58 1,61 -1,86
Galatasaray Sportif 1,66 1,69 -1,78
Özderici GMYO 1,14 1,16 -1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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