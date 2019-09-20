Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 22,26 23,68 -6,00
Vestel 10,02 10,50 -4,57 ...
20.09.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|22,26
|23,68
|-6,00
|Vestel
|10,02
|10,50
|-4,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,28
|4,48
|-4,46
|Gentaş
|1,41
|1,46
|-3,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|1,77
|-3,39
|Bera Holding
|2,10
|2,17
|-3,23
|GSD Holding
|0,91
|0,94
|-3,19
|Gersan Elektrik
|2,21
|2,28
|-3,07
|Türk Traktör
|39,74
|40,96
|-2,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,04
|1,07
|-2,80
|Kerevitaş Gıda
|2,24
|2,30
|-2,61
|Tofaş Oto. Fab.
|18,55
|19,04
|-2,57
|Metro Holding
|1,94
|1,99
|-2,51
|Ereğli Demir Çelik
|6,78
|6,92
|-2,02
|Gözde Girişim
|3,41
|3,48
|-2,01
|İhlas Holding
|0,49
|0,50
|-2,00
|Alarko Holding
|4,44
|4,53
|-1,99
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,58
|1,61
|-1,86
|Galatasaray Sportif
|1,66
|1,69
|-1,78
|Özderici GMYO
|1,14
|1,16
|-1,72
Kaynak: AA