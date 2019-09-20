Borsada en çok değer kaybeden hisseler

20.09.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 22,26 23,68 -6,00 Vestel 10,02 10,50 -4,57 Tümosan Motor ve Traktör 4,28 4,48 -4,46 Gentaş 1,41 1,46 -3,42 Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 1,77 -3,39 Bera Holding 2,10 2,17 -3,23 GSD Holding 0,91 0,94 -3,19 Gersan Elektrik 2,21 2,28 -3,07 Türk Traktör 39,74 40,96 -2,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 1,07 -2,80 Kerevitaş Gıda 2,24 2,30 -2,61 Tofaş Oto. Fab. 18,55 19,04 -2,57 Metro Holding 1,94 1,99 -2,51 Ereğli Demir Çelik 6,78 6,92 -2,02 Gözde Girişim 3,41 3,48 -2,01 İhlas Holding 0,49 0,50 -2,00 Alarko Holding 4,44 4,53 -1,99 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,58 1,61 -1,86 Galatasaray Sportif 1,66 1,69 -1,78 Özderici GMYO 1,14 1,16 -1,72

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)