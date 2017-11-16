Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ASELSAN 32,36 40,12 -19,34
İhlas Holding 0,49 0,52 -5,77 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ASELSAN 32,36 40,12 -19,34
İhlas Holding 0,49 0,52 -5,77
ICBC Turkey Bank 5,03 5,33 -5,63
Banvit 19,78 20,88 -5,27
Aksa Enerji 3,53 3,70 -4,59
Karsan Otomotiv 1,50 1,57 -4,46
Migros Ticaret 27,66 28,94 -4,42
Park Elek.Madencilik 3,69 3,86 -4,40
Hürriyet Gzt. 1,17 1,22 -4,10
Tekfen Holding 13,69 14,26 -4,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,84 5,02 -3,59
Kiler GMYO 4,10 4,25 -3,53
Doğuş Otomotiv 7,97 8,26 -3,51
Galatasaray Sportif 6,48 6,71 -3,43
Odaş Elektrik 5,12 5,29 -3,21
Çelebi 34,68 35,80 -3,13
Yazıcılar Holdıng 23,16 23,90 -3,10
Göltaş Çimento 65,10 67,15 -3,05
Çemtaş 3,77 3,88 -2,84
Tat Gıda 4,77 4,90 -2,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)