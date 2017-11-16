Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ASELSAN 32,36 40,12 -19,34
İhlas Holding 0,49 0,52 -5,77 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ASELSAN
|32,36
|40,12
|-19,34
|İhlas Holding
|0,49
|0,52
|-5,77
|ICBC Turkey Bank
|5,03
|5,33
|-5,63
|Banvit
|19,78
|20,88
|-5,27
|Aksa Enerji
|3,53
|3,70
|-4,59
|Karsan Otomotiv
|1,50
|1,57
|-4,46
|Migros Ticaret
|27,66
|28,94
|-4,42
|Park Elek.Madencilik
|3,69
|3,86
|-4,40
|Hürriyet Gzt.
|1,17
|1,22
|-4,10
|Tekfen Holding
|13,69
|14,26
|-4,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,84
|5,02
|-3,59
|Kiler GMYO
|4,10
|4,25
|-3,53
|Doğuş Otomotiv
|7,97
|8,26
|-3,51
|Galatasaray Sportif
|6,48
|6,71
|-3,43
|Odaş Elektrik
|5,12
|5,29
|-3,21
|Çelebi
|34,68
|35,80
|-3,13
|Yazıcılar Holdıng
|23,16
|23,90
|-3,10
|Göltaş Çimento
|65,10
|67,15
|-3,05
|Çemtaş
|3,77
|3,88
|-2,84
|Tat Gıda
|4,77
|4,90
|-2,65