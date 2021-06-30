Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 değer kaybederek günü 1.356,34 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 değer kaybederek günü 1.356,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,45 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair olumlu haberlerin risk iştahını desteklemesine karşın piyasalarda oynaklığın devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gerçekleştireceği toplantı, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.340 seviyesinin destek, 1.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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