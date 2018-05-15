Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,77 değer kaybederek 101.540,39 puana geriledi.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.830,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,81, holding endeksi de yüzde 1,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,79 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,30 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 101.221,14 puana kadar geriledikten sonra 101.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL 4,4753, avro/TL 5,3088 ve sterlin/TL de 6,0422 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Analistler, ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3'ün üzerine yükselmesinin küresel piyasalarda dolar talebini artırdığını belirterek, bu durumun borsada satış baskısına, döviz kurlarında ise yeni rekorların görülmesine neden olduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon, ABD'de de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek, 103.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

-Ekonomistler, martta sanayi üretim endeksinin yüzde 7,3 artacağını tahmin ediyor

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,3 artacağını tahmin ediyor.

Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,8 artacağı tahmin ediliyor.