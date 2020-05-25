Bolu Valisi Ahmet Ümit, trafik tedbirlerini denetledi Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı tedbirleri dolayısıyla oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı tedbirleri dolayısıyla oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret etti.

Ümit, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmeleri için görevli emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Ümit, sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı trafik tedbirleri ile pandemiyle mücadele süresince alınan tüm önlemlerin bu güne kadar titiz bir şekilde uygulanmasında görev alan herkese teşekkür etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit'e, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever de eşlik etti.

Kaynak: AA