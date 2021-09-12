Bolu'daki ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması sona erdi - Haberler
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Bolu'daki ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması sona erdi

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Kültür Sanat
Bolu'daki ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması sona erdi

Bolu'da düzenlenen ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması sona erdi.

Bolu'da düzenlenen ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması sona erdi.

Gölköy Barajı'nda 6 Eylül'de başlayan yarışlarda, 20 ilden 93 olta balıkçısı, 26 istasyonda balık yakalamak için mücadele etti.

Amatör balıkçılık tebliğ kuralları gereği sadece 40 santimetre üstü sazan balıklarının kayıt altına alındığı yarışmada, kurallara uymayan 250'den fazla balık, tartımı yapılmadan suya bırakıldı.

Yakalanan 93 balığın değerlendirmeye alındığı yarışma sonunda toplamda 493 kiloya ulaşıldı.

Son ana kadar çekişme içerisinde geçen yarışmayı, en yakın rakibine 11,5 kilo üstünlük sağlayan Mulberry Carp Team 54 takımı kazandı. Yarışmaya Sakarya'dan katılan takım, toplam ağırlığı 61,8 kilo olan 11 balık yakaladı.

Yarışmaya Bursa'dan katılan Klas Baits Carp Team ağırlığı 50,3 kilo olan 11 balıkla ikinci, İstanbul'dan katılan Shimano Carp Team ise 45,8 kilo olan 10 balıkla üçüncülük elde etti.

En büyük balık yakalama dalındaki birinciliği ise yine Shimano Carp Team kazandı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve ASOF Başkanı Serkan İnanç, düzenlenen törenle yarışmacılara ödül ve hediyelerini takdim etti.

"Ülkemizde 'yakala bırak' kültürü arttı"

İnanç, AA muhabirine, yarışmayla öldürmenin değil, yaşatmanın ve sürdürülebilirliğin önemini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Yakalanan balıkların tamamının yarışma kuralları gereği zarar görmeden ölçüm işlemleri bittikten sonra suya iade edilmesi sebebiyle şu an Gölköy Baraj Gölü'nde yaşamaya devam ettiğini bilmek, hepimize mutluluk veriyor." dedi.

Türkiye'de hızla yükselişe geçen sportif balıkçılık sayesinde "yakala bırak" kültürünün arttığına dikkati çeken İnanç, "Bu durum hem bizden sonraki nesiller için güzel bir miras hem de ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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