Bolu'da öğretmen, öğrenci ve velilere "siber zorbalık" eğitimi verildi
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Bolu'da öğretmen, öğrenci ve velilere "siber zorbalık" eğitimi verildi

Bolu'da öğretmen, öğrenci ve velilere 'siber zorbalık' eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da, öğretmen, öğrenci ve velilere, siber suçları bilgilendirme faaliyetleri kapsamında çevrim içi "Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı ile Siber Zorbalık" eğitimi verildi.

Bolu'da, öğretmen, öğrenci ve velilere, siber suçları bilgilendirme faaliyetleri kapsamında çevrim içi "Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı ile Siber Zorbalık" eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde internet üzerinden düzenlenen eğitimlere 370 öğretmen, 475 veli ile 300 öğrenci veli katıldı.

Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleşen eğitimler, ilerleyen tarihlerde devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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