07.08.2019 19:32

Bolu'da gazeteciler proje kapsamında şehri temizledi

BOLU'da çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla 'Bir kere yerden çöp alan bir daha yere çöp atmaz' sloganıyla başlatılan temizlik kampanyası kapsamında Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kentin caddelerinde çöp topladı.

Bolu Belediyesi tarafından başlatılan 'Bir kere yerden çöp alan bir daha yere çöp atmaz? projesi kapsamında çevre temizliği konusunda duyarlılık oluşturma amacıyla sivil toplum kuruluşları tarafından belirli günlerde kentte yere atılan çöplerin toplanması planlandı. Bu kapsamda ilk olarak projeye Bolu Gazeteciler Cemiyeti destek verdi. Temizlik kampanyasına katılan 60 gazeteci, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte Hürriyet Caddesi üzerinde 1,6 kilometre boyunca çöp topladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, amaçlarının Bolu'yu 1 yıl içerisinde Türkiye'nin en temiz kenti yapmak olduğunu belirterek, 'Bir kere yerden çöp alan bir daha yere çöp atmaz sloganıyla başlattığımız kampanyadaki amacımız Bolu'yu Türkiye'nin en temiz kenti haline getirmek ve ayrıca bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmak. Bu kampanyaya ilk olarak şehrimizdeki gazetecilerin katkı vermesi bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki süreçte bu tür kampanyalarımız devam edecek. Yarın da tüm belediye çalışanlarımızla birlikte şehrin güney bölgesinde bir çalışma yapacağız. Amacımız az önce de söylediğim gibi temizlikle ilgili hassasiyeti toplumun tamamına yayabilmek. Bu konuda da iddialıyız ve 1 yıl içerisinde Türkiye'nin en temiz kenti neresi diye sorulduğunda Bolu denmesini sağlamak istiyoruz." dedi.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu kampanya ile ilgili olarak, "Ben bu kampanyanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu kampanyanın genişlemesini ve yayılmasını da çok arzu ediyorum. Biz de Bolu'da çalışan gazeteciler olarak bu projeye ilk katılım sağlayanlardan olmak istedik ve bundan sonra da bu kampanya ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak adına elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istedik. Ben tekrar Bolu Belediye Başkanımıza ve ekibine böyle güzel bir kampanya başlattıklarından dolayı teşekkür ediyorum.? diye konuştu.

Kaynak: DHA