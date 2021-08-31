Son dakika haberi! Apartmanın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Apartmanın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir apartmanın dördüncü katından düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir apartmanın dördüncü katından düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Musalla Mahallesi'ndeki 3. Etap TOKİ konutlarında ikamet eden Şafak Duman (22), yaşadığı binanın 4. katından zemine düştü.

Duman, yakınları ile mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçe hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Duman hayatını kaybetti.

Bölgeye gelen polis ekipleri ile cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı.

Şafak Duman'ın CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi! Apartmanın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Apartmanın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Apartmanın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Apartmanın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Apartmanın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Apartmanın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Apartmanın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Apartmanın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Ezgi Mola Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Salih Uçan Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! Apartmanın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 10:53:20. #1.15#

title