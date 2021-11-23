BOLU (İHA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancılara su ve nikah ücreti açıklaması

"Anayasa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bağlar"

"Bolu'da evlenmek zorunda değiller"

BOLU - Bolu Belediye Meclisi tarafından yabancılardan su ücretlerinin Dolar kuru üzerinden alınması ve yabancı uyrukluların nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili Başkan Tanju Özcan, "Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam'da su daha ucuz nikah ücretleri de Şam'da ucuz" dedi.

Bolu'da, dün gerçekleşen Kasım ayı Belediye Meclis toplantısı ikinci oturumunda 2022 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararları oylandı. Yapılan oylamada, Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 liradan aldıkları su ücretlerinin yabancılara Dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamaya MHP ve AK Parti meclis üyeleri ret oyu kullanırken, CHP grubundan 2 üye çekimser oy kullandı.

"Faşist asla değiliz"

Belediye binasında düzenlediği basın toplantısında yabancılara yönelik yeni zamlı tarifeyle ayrımcılık yaptığı iddialarına cevap veren Başkan Özcan, "Ayrımcılık yaptığımız söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti anayasası açık. Anayasa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bağlar. Anayasanın eşitlik ilkesi maddesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasındaki eşitliktir. Yabancılar ile Türk vatandaşları eşit olacak diye bir şey yok. Oturma izni almış olanlar bu zamdan etkilenecek. Birleşmiş Milletlerin geçici koruma altında tuttuğu bir grup var, onlar bunun dışında. Ayrıca Cenevre Sözleşmesi hükümleri gereğince Türkiye'de mülteci ya da göçmen statüsü kazananlar bundan etkilenmeyecek. Biz ırkçılık yapmıyoruz. Faşist asla değiliz. Ben Türk milletinin menfaatlerini korumaya söz vermiş bir kişiyim. Seçilmiş bir insanım" dedi.

"Şam'da su ve nikah ücretleri daha ucuz"

Uygulamadan rahatsız olan yabancıları Şam'a gitmelerini öneren Özcan, "Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam'da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam'da ucuz. Şam belediyesi nikahta kıymıyor. Orada hocalar kıyıyor. Hocanın cebine ne sıkıştırırsan onu alıyor. Dolayısıyla illa Bolu'da evlenmek zorunda değiller. Ben iki sığınmacının Bolu'ya gelip Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum dedim. Sığınmacı arkadaşlarımız Bolu'yu beğenmiyorlarsa buyursunlar ülkelerinde daha ucuza hizmet alıyorlarsa veya onları bağrına basmak isteyen belediye başkanı varsa onları şehrine davet etsin. Orada daha ucuz hizmet alabilsinler" ifadelerini kullandı.