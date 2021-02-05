Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Adana'da izinsiz gösteri yapmak isteyen 10 şüpheli yakalandı
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Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Adana'da izinsiz gösteri yapmak isteyen 10 şüpheli yakalandı

05.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:44
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Adana'da izinsiz gösteri yapmak isteyen 10 şüpheli yakalandı

Adana'da, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek izinsiz gösteri yapmak isteyen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek izinsiz gösteri yapmak isteyen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, Atatürk Caddesi'nde izinsiz basın açıklaması yapmak için toplanmak isteyen gruba uyarılarda bulundu.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptakilerden 10'u gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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