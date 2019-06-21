Bodrum'da "Şans melekleri" sergisi

Bodrum ilçesinde, "Şans melekleri/ Angel's good of fortune" adlı sergi açıldı.

Küratörlüğünü Yurdagül Arslan'ın yaptığı sergi, D-Marin Yacht Club'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 26 sanatçının katılımıyla gerçekleşen görsel sanatlar ve karma yapıtlar sergisine, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sanat dünyasının değerlerinin ortaya çıktığı, farklı jenerasyonlardan ve disiplinlerden bir çok sanatçının yapıtları yakından incelendi.

Kaynak: AA