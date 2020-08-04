Bodrum'da "sağlıklı yaşam laboratuvarı" hizmete girdi Avrupa'nın ve Türkiye'nin laboratuvar zinciri İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra, turizmin gözde merkezlerinden Bodrum'a da şube açtı.

Avrupa'nın ve Türkiye'nin laboratuvar zinciri İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra, turizmin gözde merkezlerinden Bodrum'a da şube açtı.

Merkezi Almanya'da bulunan ve dünya çapında 96 laboratuvarı, 600'ün üzerinde hizmet noktası, 30 binden fazla çalışanı bulunan sağlık kuruluşu, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyor.

Synevo Laboratuvarı Genel Müdürü Gürkan Gelibolu, açılışta yaptığı konuşmada, Synevo'nun, Avrupa'nın "sağlıklı yaşam laboratuvarı" olduğunu söyledi.

Bodrumluların sağlıklı yaşam testleri için artık büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacağını ifade eden Gelibolu, Bodrum ve çevresinde yaşayanların 5 bin farklı testi tek bir sağlık hizmet sunucusunda yaptırabilme imkanına kavuşacağını kaydetti.

Synevo Laboratuvarı Dünya Başkanı ve Medicover Holding İcra Kurulu Üyesi Benedikt Von Braunmuehl'nin de çok istemesine rağmen salgın nedeniyle açılışa gelemediğini anlatan Gelibolu, "Benedikt Von Braunmuehl Türkiye'yi her zaman desteklemekte ve Synevo'nun Türkiye'deki gelişiminden de son derece memnun olduğunu her fırsatta ifade etmektedir. " dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da dünya çapında önemli işler yapan grubun, Bodrum'da da var olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA