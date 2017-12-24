Bodrum'da Kuvvetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

BODRUM'da sabah başlayan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı adeta kabusa çevirdi. Yatlar kıyıya sürüklenirken, iskelede bağlı küçük tekneler battı. Ağlarını toplamak için denize açılan balıkçılar zor anlar durumda kaldı, feribot seferleri iptal edildi.



Bodrum'da saat 06.30 sıralarında başlayan ve saatteki hızı öğlen zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum-Datça ile Bodrum-İstanköy arasında karşılıklı yapılan feribot seferleri iptal edilirken, açık denizde dalga yüksekliği 4 metreyi buldu. Güllük Limanı'ndan İsrail'e kuru yük taşıyan gemiler, Bodrum'un Bitez, Ortakent-Yahşi ve Gümbet Mahallesi'ndeki koylara sığınmak zorunda kaldı. Fırtına nedeniyle, Yalıkavak ve Turgutreis Mahalleleri'nde liman dışında olan onlarca balıkçı teknesi ve sailing yat dalgalarla karaya sürüklendi. Gündoğan Koyu'ndaki 11 metrelik 'Argonat' isimli yat da demir tarayarak, karaya sürüklenip, ağır hasar aldı. Ahşap iskeleler parçalandı, Gündoğan ve Gölköy Sahili ve Limanı'nda bulunan toplam küçük tekne su alarak battı.



DENİZE AÇILAN TEKNEDEKİLER ZOR DURUMDA KALDI



Bodrum Liman Başkanlığı ile Bodrum Belediyesi Liman Müdürlüğü'nün yaptığı anonslar işe yaradı, felaketin eşiğinden dönüldü. Liman dışında demirli olan ve karaya sürüklenen iki yat sahipleri tarafından son anda kurtarıldı. Dünden attıkları ağları bugün toplamaya giden bazı balıkçı teknelerinde bulunanlar zor anlar yaşadı.



Bazı balıkçılar ağlarını topyalamadan dönmek zorunda kadı. İlçede hayatı kabusa çeviren ve bazı evlerin çatılarındaki güneş enerji panelleri ve su depolarına da veren fırtınanın etkisini 24 saat daha sürdüreceği bildirildi. Sahildeki bazı restoran ve kafeteryaların önündeki masa ve sandalyeler de fırtına nedeniyle sürüklendi. - Muğla