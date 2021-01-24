Bodrum'da inşaat işçileri arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
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Bodrum'da inşaat işçileri arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

24.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:53

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Torba Mahallesi'ndeki bir şantiyede, işçiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Bodrum'da inşaat işçileri arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
Bodrum'da inşaat işçileri arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
Bodrum'da inşaat işçileri arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
Bodrum'da inşaat işçileri arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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