Bodrum'da İkizleri Ayıran Kaza (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, ikizinin de aralarında bulunduğu üç kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren Doğukan Can Tanışan (18) için bugün ikindide Turgutreis Yalı Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tanışan'ın babası Zafer, annesi Hanım Tanışan, Göztepe Bodrum 1925 Spor Kulübü yöneticileri, Tanışan'ın okul ve futbolcu arkadaşları katıldı. Tanışan'ın Göztepe forması ve bir dönem ter döktüğü Turgutreisspor'un forması serili tabutu başına toplanan arkadaşları gözyaşı döktü. Cenazede baba Zafer Tanışan ayakta durmakta güçlük çekti. Tanışan'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi Hanım Tanışan ise baygınlık geçirince yakınları tarafından camiden uzaklaştırıldı. Kılınan namazın ardından Tanışan'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Karabağ Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.



Tanışan'ın aynı kazada ağır yaralanan ikizi Batuhan Tanışan'ın Acıbadem Bodrum Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.