Bodrum açıklarında lastik botla sürüklenen 11 sığınmacı kurtarıldı
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Bodrum açıklarında lastik botla sürüklenen 11 sığınmacı kurtarıldı

24.11.2020 19:53 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:56
Bodrum açıklarında lastik botla sürüklenen 11 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 11 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 11 sığınmacı kurtarıldı.

Yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Görecek Adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım beklendiği ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi bölgeye ulaştı.

Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 11 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 19:56:29. #1.14#
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