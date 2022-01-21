Bodrum açıklarında 18 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Bodrum açıklarında 18 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 18 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 01.40'ta Bodrum açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisindeki 18 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum açıklarında 18 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Bodrum, Güncel, Haber

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