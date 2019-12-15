: Böbrek hastası evlattan meme kanseri yatalak anneye şefkat eli

15.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:38

Burdur'da böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunan Mustafa Altınkaynak, tüm bu hastalıklarına rağmen yaklaşık 10 yıl önce yatalak hale gelen 99 yaşındaki meme kanseri annesinin bakımını aksatmıyor.

Annesinin ve kendisinin emekli maaşı olan babasından kalma berber dükkanını işleterek geçinmeye çalışan 62 yaşındaki Mustafa Altınkaynak, 10 yıl önce yatalak hale gelen meme kanseri annesi Sıddıka Altınkaynak ile büyük bir özveriyle ilgileniyor.

İki kız kardeşi evli olan bir çocuk babası Altınkaynak, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi kendi rahatsızlıklarını bir kenara bırakıp, birlikte yaşadığı annesine bir bebek gibi bakıyor.

Çocukluğunun geçtiği hatıralarla dolu 3 odalı ahşap evde, 1993'te kaybettiği babasının yokluğunu annesine hissettirmemeye çalışan Altınkaynak, AA muhabirine, annesinden aldığı bir hayır duasının en büyük zenginliği olduğunu, onun için her şeyi yapabileceğini söyledi.

Kendisi de ilaçlarla ayakta dursa da hep aklı annesinde

Annesini mutluluğu için gece gündüz demeden bir şeyler yapmaya çalıştığını vurgulayan Altınkaynak, şöyle konuştu:

"Ben de böbrek ve tansiyon rahatsızlığımdan dolayı ilaç, şeker hastalığı için de insülin kullanıyorum. Yaşlılığından dolayı ameliyat dahi olamayan annem için ayaktayım. Annemin ağrıları artınca hastaneye götürüyorum. Yatırıyorum, kaldırıyorum, bezini değiştiriyorum. Kirlettiği elbiselerini her gün yıkıyorum. Annemi seviyorum. İnsan sağken kıymeti bilinmiyor ancak öldükten sonra anlıyor. Ölüm geldikten sonra bir daha ele geçmiyorlar. Allah'ın rızasına nail olmak için elimden geleni yapıyorum."

Gençliğinde çok çalışkan olan annesinin durumuna çok üzüldüğünü belirten Altınkaynak, şunları kaydetti:

"Gece yarısı, 'Bir bardak çay ver ısınayım' diyor. Herkes uyurken yeter ki gönlü olsun diye birlikte çay içiyoruz. Ben de iyice yaşlandığımda inşallah bana da bakacak biri çıkar. Bugün bana yarın sana. Kendisi de dua ediyor. 'Allah bin kere senden razı olsun, sana da bakanlar bulunsun.' diyor. Günümüzde aileye bakacak kişi sayısı azaldı. Allah tüm hastalara şifasını versin. Herkes kendi dünyasına çekilmiş. Geriye sadece iyilik kaldığı unutulmamalı. Sonumuz toprak, hepimiz öleceğiz. Allah hayırlı ömür versin."

Anne Sıddıka Altınkaynak ise oğlundan çok memnun olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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