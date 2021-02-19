BM Temsilcisi Kubis, Hafter ile seçimlerin kolaylaştırılması konusunu görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimleri ve sürecin kolaylaştırılmasını ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimleri ve sürecin kolaylaştırılmasını ele aldı.

BM Libya Özel Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kubis ile Hafter'in Bingazi kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Kubis ve Hafter'in seçimlerin 24 Aralık'ta yapılması hususuna ülkedeki tüm tarafların bağlı kalmasının önemi ve seçimlerin icrasının kolaylaştırılması konusunda anlaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ikilinin, Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasının hızlandırılması, ülkedeki yabancı güçler ve paralı askerlerin geri çekilmesi, güvenlik kurumlarının birleştirilmesi ve sahil yolunun açılması konularını da ele aldığı kaydedildi.

BM Libya Özel Temsilcisi Kubis dün Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İmad es-Sayih ile Libya'da 2021 sonunda yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri hazırlıklarını görüşmüştü.

Kubis, 17 Şubat Çarşamba günü de Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya gelmiş, görüşmede tarafların 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerde aksaklık olmaması konusuna önem vermesi gerektiği vurgulanmıştı.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz