BM'den Türkiye'ye İdlib Çağrısı: Çatışma Çıkarsa Sınırlar Açık Bırakılsın

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde çatışmaların artması halinde Türkiye'den sınırlarını açık tutması konusunda yardım isteyebileceklerini açıkladı.

BM'nin çağrısı, Suriye ordusu İdlib'e operasyon düzenlemeye hazırlanırken geldi.

Ordu güçleri, Perşembe günü helikopterlerden bıraktığı broşürlerle harekatın başlayacağını ilan etti. Broşürlerde, "Savaşın sonu yakın, sizi de Suriye'nin geri kalanı gibi yerel mutabakatlara uymaya davet ediyoruz" dendi.

BM ise taraflara "İdlib sivillerin kan gölüne dönmemeli" diye çağrıda bulundu.

'Savaşın İdlib'e ulaşmasına izin verilmemeli'





Cenevre'de gazetecilere konuşan Egeland, "Savaşın İdlib'e ulaşmasına izin verilmemeli. Bu savaş, katliamla değil anlaşmalarla son bulmalı" dedi.

Egeland, "Rusya, Türkiye, İran, Suriye hükümeti ve silahlı muhaliflerle, çatışmasızlık bölgelerinde gerilimin artmaması için yoğun diplomatik süreçler yürütülüyor ama elbette bölgede her gün çatışma var" diye konuştu.

Çatışmaların alevlenmesi halinde İdlib'deki durumun "100 kat daha kötüleşebileceğini" söyleyen Egeland, Türkiye'den de sınırlarını açık tutmaları için yardım isteyebileceğini söyledi.

BM daha önce de Türkiye'de İdlib'den 2,5 milyon göçmenin sınıra akın edebileceği uyarısında bulunmuştu.



'Devlet hakimiyetine geri dönün'

İdlib, bölgede muhalif güçlerin elinde kalan son büyük vilayet.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bu yılın başlarında Şam yakınlarında ve ülkenin güneybatısındaki bazı bölgelerde kontrolü geri almıştı.

Esad karşıtı yüzbinlerce Suriyeli ise, tahliye anlaşmaları kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki İdlib gibi bölgelere yerleşti.



Rusya ve İran'ın desteğiyle ilerleme sağlayan ordu, bir sonraki hedefi olarak buraya gözünü dikti.

Silahlı muhalifler bir süredir olası bir harekata karşı hazırlık yapıyordu.

Perşembe günü ordu güçleri, isyancı güçler ve cihatçıların elindeki kırsal bölgelere havadan broşürler bırakarak harekatın başlayacağını ilan etti.

Reuters'ın bir kopyasına ulaştığı broşürlerde, bölge sakinlerine şöyle dendi:

"Suriye Arap Ordusu ile işbirliği yapmak sizi militanlar ve teröristlerin hakimiyetinden kurtaracak, siz ve ailenizin yaşamlarını sürdürmesini sağlayacaktır. Suriye'deki diğerlerinin yaptığı gibi sizi de yerel mutabakatlara uymaya çağırıyoruz."

Türkiye, Rusya ve İran, Astana süreci kapsamında Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri mutabakatı imzalamış, Türkiye de İdlib'de 12 gözlem noktası kurmuştu.