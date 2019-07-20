Bitlis'teki terör saldırısı

Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken, PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un naaşı, Samsun'a getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Muş'tan Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen Akkuş'un naaşı askeri törenle karşılanandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının alana getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı.

Şehit Binbaşı Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş, kızı Büşra Akkuş ile ailesi ve yakınları şehidin naaşı havalimanına indirildiği sırada gözyaşlarına boğuldu.

Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, parti mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Akkuş'un naaşı, yarın Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki mezarlıkta defnedilecek.

Kaynak: AA