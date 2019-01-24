Bitlis'te "İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları" Toplantısı
Bitlis'te "istihdam ve mesleki eğitim kurulları" toplantısı yapıldı.
Bitlis'te "istihdam ve mesleki eğitim kurulları" toplantısı yapıldı.
Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Oktay Çağatay başkanlık yaptı.
Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mücahit Gülmez, 2018 yılı faaliyetlerini içeren sunum gerçekleştirdi.
Toplantıda genç istihdamı, çocuk işçiliği, tarımsal alandaki gelişmeler ve istihdam olanakları gibi konular görüşüldü.
Kaynak: AA