Bitcoin nedir, nasıl oynanır? Bitcoin nasıl çalışır? Bitcoin kaç TL, Bitcoin kaç Dolar?

Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından ortaya atılan, blockchain teknolojisini alt yapı olarak kullanan ve kişiden kişiye anti merkezcil olarak çalışan bir dijital para birimi konseptidir. Peki, Bitcoin nedir, nasıl oynanır? Sorusu merak edilen konular arasında. Bitcoin son dakika olarak sürekli değişken fiyatlara sahip. Bitcoin ne kadar sorusu da bu yüzden sürekli değişiyor. Bitcoin kaç TL, Bitcoin kaç Dolar? Sorusu da sıklıkla aranan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Bitcoin hakkında tüm detaylar...

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin (sembolü: ?, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.

Tarihçe

Bütün devrimsel teknolojilerde olduğu gibi bitcoin öncülleri ve oluşturucusunun makalesinde atıfta bulunduğu kaynaklar vardır. Wei Dai B-Cash, Nick Szabo BitGold, David Chaum Digicash'ı digital paraların en ilkel ve devletler tarafından engellenen ilk versiyonlarıdır. Satoshi Nakamoto öncüllerinin yaşadığı bu olumsuz deneyimler kaynaklı olarak kimliğini gizli tutmayı başarmıştır.

Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçmiştir. Makale'nin yazarı Satoshi Nakamoto'dur gerçek ismi veya mahlası veya bir ekibe ait unvan olduğu konusunda tartışmalar vardır. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla genesis blokta belirtilerek sınırlandırılmıştır. İlk bitcoin transferi Satoshi Nakamato'ya geliştirmesi için ona yardım sağlayan kriptograf Hal Finney arasında gerçekleşmiştir. İlk alışveriş 22 Mayıs 2010 tarihinde 10.000 Bitcoin karşılığında pizza alımı ile gerçekleşmiştir.

22 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesindeyken 26.07.2020 tarihi itibarıyla bu değer 182.967.290 milyar dolar olmuştur. Güncel olarak üretilmiş toplam bitcoin miktarı 18.443.043 seviyesine ulaşmıştır.

Teknoloji

Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoinler, Bittorent ağlarına benzer şekilde noktadan-noktaya dağıtık bir ağ özelliği gösterir. Bu ağda gerçekleşen ödemeler diğer noktalara anında ulaşır, böylece hangi adresten hangi adrese ödeme yapıldığı kayıtlara geçer. Böylece toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır. Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması uygulanarak, belli bir sıfır sayısıyla başlayan ifadenin bulunması istenmektedir. Yaklaşık 10 dakikada bire tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya sıfırdan 50 BTC (şu anda 12.5 BTC) ödül olarak verilir. Böylece Bitcoin'ler emisyona sürülmüş olur. Her bir blok kendisinden önce gelen son bloğun da hash ifadesini içerir. Böylece bozulması oldukça zor (%51 saldırısı hariç) bir blok zinciri oluşur. Bundaki amaç da, çifte harcamayı önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Verilen ödül miktarı her 210 bin blokta bir (yaklaşık 4 senede bir) yarıya düşürülür (50,25,12.5,...).

Para yaratma işlemine madencilik(mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir.

Sistemin ilk blokunun adı "genesis block" olarak isimlendirilmiştir ve 4 Ocak 2009'da üretilmiştir. Bunun gibi bloktaki ilk işlem özel bir işlemdir ve yeni para bloğu yaratan tarafından başlatılır. Bu, ağa madencilerin katılmaları için bir teşvik sistemidir, bu sayede parayı basacak merkezi bir otoriteye sahip olmayan sisteme, para, istenildiği gibi dağıtık olarak girebilmektedir. Madenciler bu şekilde, hem sisteme yeni bitcoinler üretip sürerek hem de bekleyen işlemleri gerçekleştirme hizmetleri karşılığında sistemden bitcoin alarak kazanç sağlamaktadırlar. Yeni paranın sisteme düzenli olarak eklenmesi altın madencilerinin altın bularak dolaşıma sokmalarına benzetilmektedir, madencilik ismi de buradan gelmektedir. Mevcut süreçte madenciler, her yıl dolaşıma girecek olan bitcoin miktarını azalan ve öngörülebilir bir oranla üretmeye devam etmektedirler. Sistemde, toplamda 21 milyon bitcoin dolaşıma çıkıncaya kadar üretim devam edecektir, ardından üretim süreci duracak ve madenciler sadece işlem masrafları üzerinden desteklenmeye devam edilecektir.

Bitcoin, bazı ülkelerde bir ödeme ve yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de de TL karşılığı bitcoin almak mümkündür.

Para gibi kullanılabildikleri için bitcoin'lerin bir değerleri vardır ve ayrıca bazı fonların ileride popülaritesi arttıkça, değerinin artacağı beklentisi ile bu ürünle ilgilendikleri bilinmektedir. Bitcoin'in değerini piyasadaki arz ve talep koşulları belirlemektedir. Talep artınca fiyatı artmakta, düşünce de azalmaktadır. Dolaşımda sınırlı miktarda bitcoin vardır ve yeni bitcoin üretmenin de bir limiti ve prosedürü bulunmaktadır. Bitcoin'in piyasa değeri önündeki en büyük tehditler; teknik zorluklar, ülkelerin bu paraya olan yaklaşımına bağlı mevzuat değişiklikleri ve insanların bu paraya olan istek ve güveninin olumsuz yönde değişmesidir.

Bitcoin'lerin çoğu, MIT profesörleri tarafından tasarlanmıştır. MIT profesörleri, matematik ve kriptoloji kullanarak yeni bir Bitcoin teknolojisi yaratıyorlar.

Ekonomi

Ponzi oyunu endişeleri

Gazeteciler, ekonomistler ve Estonya merkez bankası, bitcoin'in Ponzi oyunu olduğuna dair endişeler dile getirdi. Chicago Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Eric Posner, 2013'te "gerçek bir ponzi oyunu sahtekarlıktır, bitcoin ise aksine kolektif bir sanrılığa benzer" dedi". 2014'te hem Dünya Bankası hem de İsviçre Federal Konseyi tarafından hazırlanan raporlar bitcoin ve ponzi oyunu üzerine olan endişeleri inceledi ve bitcoin'in Ponzi oyunu olmadığı sonucuna vardı.

Değer Tahminleri

Finans gazetecileri, analistler, ekonomistler ve yatırımcılar bitcoin'in gelecekteki olası değerini tahmin etmeye çalışmaktadırlar. Ekonomist John Quiggin Nisan 2013'te "bitcoin en nihayetinde sıfır değerlerine ulaşacak, ancak ne zaman söylemek mümkün değil" demiştir". Benzer bir tahmin de Kasım 2014'te ekonomist Kevin Dowd tarafından yapılmıştır.

Finans profesörü Mark T. Williams, Aralık 2013'te bitcoin'in 2014 yılının ortasında 10 $'ın altında değeri olacağını öngördü. Ancak belirtilen dönemde bitcoin'in en düşük değeri Nisan ayında 344 $ Temmuz ayında 609 $ oldu. Aralık 2014'te Williams, "Başarı olasılığı düşük, ancak başarı olursa çok büyük olacak" dedi."

Kasım 2014'te, New York Üniversitesi Stern School of Business'da Finans Profesörü olan David Yermack, Kasım 2015'te bitcoin'in değersiz olacak dedi. Bu dönemde bitcoin ocak ayında en düşük değeri 176.70 $, Kasım 2015'te 309.90 $ olarak işlem gördü.

Mayıs 2013'te, Bank of America FX ve Oran Stratejisti David Woo tek bir bitcoin başına maksimum olarak 1.300 $'lık değerin makul olacağını öngördü. Bitcoin yatırımcısı Cameron Winklevoss Aralık 2013'te "bitcoin değerinin 40,000$" olabileceğini belirtti.

Man adası' elektronik iş geliştirme müdürü Peter Greenhill, "bitcoin'in bitti ilanlarının çok abartıldığını söylemiştir.".

Bitcoin'in Avantajları Nelerdir?

Bitcoin kullanımının çeşitli risklerinin yanı sıra pek çok avantajı da vardır. Enflasyon ve çökme riskinin düşük olması, basit, güvenilir ve iz sürülemez* (anonim) olması en temel avantajlarındandır. Para transferlerinin geleneksel yöntemlere kıyasla daha güvenli, daha ucuz ve daha hızlı olması Bitcoin'in sağladığı önemli bir avantajdır. Milyonlarca lira değerindeki Bticoinlerinize cüzdan erişimi sağlayabildiğiniz her yerden ulaşabilirsiniz.Bu denli yüksek miktarlarda paraları nakit veya farklı bir yöntemle bu kadar kolay taşımanın yolu yoktur. Yapılan işlemlerin ve hesap bakiyenizin herhangi bir kişi/kişiler veya devlet ve banka tarafından bilinmemesi ve kontrol edilememesi de bazı avantajlar sağlamaktadır.

Bitcoin'in Dezavantajları Nelerdir?

İzinin sürülememesi bazı durumlarda avantaj sağlasada dezavantaj oluşturduğu durumlarda mevcuttur. Ticaretinin illegal olduğu ürünlerin ödemelerinde kullanılmasına ve kara para aklama maksadıyla kullanılmasına neden olmaktadır. Bu teknoloji üzerinde uzmanlaşmış kişi sayısının az olması, kaybetme riski, harcama yapılabilecek platformların darlığı sistemin diğer dezavantajlarındandır.

Bitcoin'in Kaynağı Nedir?

Bitcoin herhangi bir devlete veya merkez bankasına bağlı değildir. Geleneksel paralarda olduğu gibi karşılığında altın gibi herhangi bir değerli maden yoktur. Fiziksel olarak basılan bir para değeri değilidir. Bitcoin tamamen sanal olarak üretilen ve temelinde matematik formülü olan bir sistemdir. Bu matematik formülü herkese açıktır ve isteyen herkes bu sisteme dahil olabilir. Bitcoin madenci sistemine dahil olan her birey sistemin güvenliğini sağlamlaştırmış olur.

Bitcoin Madenciliği

Bitcoin üretiminin sağlanması ve blok zincir sisteminin sürekliliğini ve güvenliğini tesis edilebilmesi için gerekli bir sistemdir.

Başlangıçtan bu yana bir çok farklı cihazla yapılan madencilik, artan rekabet ortamı nedeniyle sürekli olarak bu alanda daha fazla kar getirecek yeniliklerin doğmasına neden olmuştur.

Madencilik esasında kriptografi şifreleri çözerek sisteme yeni blokların eklenmesidir. Şifrelerin çözülmesi, bilgisayarın işlemci kapasitesine ve şifrenin uzunluğuna bağlıdır. Şifreleri çözülmesi ile oluşturulan bloklar üzerinden madenciler Bitcoin ile ödüllendirilir.

Madenci sayısının artması ve sistemin yalnızca 10 dakika içerisinde bir blok üretimine izin vermesi, madenciliği kar edilmesi zor bir duruma sokmuştur. Ayrıca, Bitcoin adedinin sınırlandırılmış olması da madenciliği olumsuz etkileyen bir etken olsa da Bitcoin para biriminde enflasyonun oluşmasını engellemektedir.

Bitcoin Güvenilir Midir?

Bitcoin'in belli bir protokole bağlı olması sayesinde yaptığınız her işlem baştan sona şifrelenir. Şifrelenen zincir üzerindeki bütün işlemler kayıt altına alınır. Cüzdan bilgileriniz kaybetmeniz veya bilgisayarınızın hacklenmesi gibi kullanıcı hataları dışında sistemin güvenlik konusunda hiç bir açığı bulunmamaktadır.

Bitcoin değerinin iki kere satılmasını engelleyen sistem sayesinde, sizin haberiniz olmadan veya hileli bir gönderime izin verilmemektedir.

Belli bir merkezinin olmaması ve bütün işlemlerin farklı bilgisayarlar üzerinden onay alması gerekliliği Bitcoin sistemini güvenli kılmaktadır.

Bitcoin'in Değeri Nasıl Belli Olur?

Bitcoin fiyatı sadece arz-talep ilişkisine göre değişir, çünkü dolaşımdaki Bitcoin sayısı sınırlandırılmıştır.

Arz-talep dengesi, alıcı ve satıcının belli bir üründe karşılıklı olarak fiyat konusunda karar kılmasıdır. Bitcoin'in fiyatını belirleyen unsurda burada başlar, insanlar Bitcoin almaya başladıkları zaman - dolaşımdaki Bitcoin miktarının sınırlı olmasından dolayı- değeri artmaya başlar, satmaya başladıklarında ise değeri düşmeye başlar.

Nasıl Bitcoin ile Ödeme Kabul Edilir?

Bitcoin ile ödeme kabul etmenin en kolay yolu kişiden kişiye, yani adresten adrese transfer yapmaktır. Bu yöntem bazı akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla uygulanabilir.

Yine de sadece bu amaç için tasarlanmış ticari uygulamalar da bulunmaktadır. Bu uygulamalar QR kod okutmaya dayalıdır.

BİTCOİN NASIL ÇALIŞIR?

Blok zinciri tüm Bitcoin ağının dayandığı, paylaşılan bir genel toplumsal işlem. Bütün onaylanmış işlemler blok zincirine dahil olurlar. Bu şekilde Bitcoin cüzdanları harcanabilir bakiyeyi hesaplayabilir ve yeni işlemler harcayıcıya ait olan bitcoin harcamaları onaylanabilir. Blok zincirinin bütünlüğü ve kronolojik sırası kriptografi ile desteklenir.

Bir işlem blok zincirine dahil olan Bitcoin cüzdanları arası bir transferdir. Bitcoin cüzdanları, işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan özel anahtar yada kaynak denilen bir parça bilgiyi saklar ve bu bilgi işlemlerin cüzdan sahibi tarafından yapıldığına dair matematiksel bir kanıttır. İmza, işlem bir kez tanımlandıktan sonra herhangi başka bir kullanıcı tarafından değiştirilebilmesini önler. Bütün işlemler kullanıcılar arasında yayınlanır ve çoğunlukla 10 dakika içinde madencilik diye adlandırılan işlem dahilinde ağ tarafından onaylanmaya başlar.

İşleme - madencilik

Madencilik bekleyen işlemleri blok zincirine katarak onaylayan dağıtımlı fikirbirliği sistemidir. Blok zincirinde kronolojik sıra sağlar, ağın tarafsızlığını korur, ve farklı bilgisayarların sistemin durumunda uzlaşmasını sağlar. Onaylanmaları için işlemler ağ tarafından belirlenen çok sıkı kurallara uyan bir bloğa konurlar. Bu kurallar önceki blokların değiştirilmesini önler çünkü değiştirilirlerse bütün sonraki bloklar geçersiz kılınır. Madencilik ayrıca kimsenin kolayca ard arda yeni blokları blok zincirine eklemesini önleyerek rekabetli bir piyangonun eşdeğerini de yaratır. Bu şekilde kimse blok zincirine neyin dahil olup olmadığını kontrol edemez ve blok zincirinin kısımlarını değiştirip harcadıkları paralarını geri alamaz.