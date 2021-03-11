Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Alpay, Kaymakam Kısa'yı ziyaret etti
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Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Alpay, Kaymakam Kısa'yı ziyaret etti

11.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:46
Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Alpay, Kaymakam Kısa'yı ziyaret etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin kulüp başkanı Mustafa Alpay, Ağın Kaymakamı Neslihan Kısa'ya ziyarette bulundu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin kulüp başkanı Mustafa Alpay, Ağın Kaymakamı Neslihan Kısa'ya ziyarette bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Alpay ve Kısa bir süre görüşerek istişarelerde bulundu.

Görüşmede Kaymakam Kısa, kulübe ve yöneticilerine başarı temennisinde bulunarak, Elazığ'dan bir takımın Avrupa'da hem kenti hem de Türkiye'yi temsil etmesinin kendilerine gurur verdiğini ifade etti.

Alpay ise Ağın ilçesinin tarihi, kültürü ve doğasıyla insanları cezbeden bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Ağın'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Alpay, "Ağın ilçemiz, leblebisiyle meşhur olmuş bir ilçedir. Ancak doğal güzellikleriyle hepimizin sevdiği şirin bir ilçedir. Burada, Elazığ'ın tek kadın kaymakamı Neslihan hanıma başarılar diledik. Kendisinden takımımız ve çalışmalarımızla ilgili bilgi verdik. Takım tüm şehrin takımı. Tüm şehir olarak takımımızı sahiplenmeliyiz. Kendisine bize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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