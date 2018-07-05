Birce Akalay, Bikinili Görüntü Vermemek İçin Sermiyan Midyat'tan Yardım İstedi
Güzel oyuncu Birce Akalay, tatil yaptığı Bodrum'da gazetecilere bikinili yakalanmamak için oyuncu Sermiyan Midyat'tan havlu istedi.
Ekranların sevilen oyuncusu Birce Akalay tatilini geçirdiği Bodrum Gümüşlük'de objektiflere bikinili poz verememek için ilginç önlem aldı. Akalay, bikinili görüntüsünü oyuncu Sermiyan Midyat'tan aldığı havlu yardımı ile kamufle etti.
"ARTIK BENİ ÇEKEMEYECEKSİNİZ"
Sıcaktan bunalan Akalay, uzun uzun deniz keyfi yaptı.Tam sudan çıkacağı esnada gazetecileri fark eden oyuncu arkadaşı Sermiyan Midyat'tan havlu istedi. Havluyla bikinili görüntü vermekten kurtulanAkalay gazetecilere "Bugün gidiyorum, artık beni çekemeyeceksiniz" dedi.
YORUMLAR (6)
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KİMİSİ PLAJDA YÜZER TRİLYONU OLANLARSA GEMİSİYLE GEZER. BELKİ DE BÖYLE DAHA ÇOK ZEVK ALIYORLARDIR. O DA VAR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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geçenlerde selülitli resimleri çıkınca şimdi kapatmış :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Saç modeli çok kötü ya puuuufff banane git de seni çekmesinler bizde görmeyelimCevap Yaz 37 Yayından Kaldır
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tipe bak dövmeye bak ..hiç tutmamış birbiriyle...Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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cokta tın gündem dışı konular türkiyenin karnı tok bunları bize neCevap Yaz 13 Yayından Kaldır