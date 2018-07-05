Birce Akalay, Bikinili Görüntü Vermemek İçin Sermiyan Midyat'tan Yardım İstedi

Ekranların sevilen oyuncusu Birce Akalay tatilini geçirdiği Bodrum Gümüşlük'de objektiflere bikinili poz verememek için ilginç önlem aldı. Akalay, bikinili görüntüsünü oyuncu Sermiyan Midyat'tan aldığı havlu yardımı ile kamufle etti.

"ARTIK BENİ ÇEKEMEYECEKSİNİZ"

Sıcaktan bunalan Akalay, uzun uzun deniz keyfi yaptı.Tam sudan çıkacağı esnada gazetecileri fark eden oyuncu arkadaşı Sermiyan Midyat'tan havlu istedi. Havluyla bikinili görüntü vermekten kurtulanAkalay gazetecilere "Bugün gidiyorum, artık beni çekemeyeceksiniz" dedi.