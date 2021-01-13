Bingöl Valiliği, terörle mücadele verilerini paylaştı
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Bingöl Valiliği, terörle mücadele verilerini paylaştı

13.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:44
Bingöl Valiliği, terörle mücadele verilerini paylaştı

Bingöl Valiliği, 2020 yılına ait il genelinde gerçekleştirilen terörle mücadele verilerini paylaştı.

Bingöl Valiliği, 2020 yılına ait il genelinde gerçekleştirilen terörle mücadele verilerini paylaştı.

Valiliğe ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçen sene il genelinde terörle mücadelede gerçekleştirilen operasyonlarda 46 sığınak, barınak ve mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 170 kilogram patlayıcı, 9 el bombası, 15 mayın, 23 silah ve 9 bin 193 mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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