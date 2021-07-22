Son dakika haberi! Bingöl'de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi! Bingöl'de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bingöl'de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralındı.

Bingöl'de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralındı.

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyü Çatak mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Velat İ. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Velat İ., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi! Bingöl'de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Bingöl'de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Bingöl'de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Bingöl'de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Bingöl'de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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