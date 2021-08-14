Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
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Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı Bingöl'de 3 noktada meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin çalışması sonucu yendiysen ulaşıma açıldı.

Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

BİNGÖL - Bingöl'de 3 noktada meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin çalışması sonucu yendiysen ulaşıma açıldı.

Heyelan, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, öğleden sonra Karlıova ilçesine bağlı Kaynapınar köyü ile Kızılçubuk köyü arasında 2, Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü mevkiinde ise 1 noktada yağışın ardından heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından yollar ulaşıma kapanırken, çevredekiler tarafından Karayolları 84'üncü Şube Şefliğine haber verildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, çalışmalar sonucunda kapanan yolları tekrar ulaşıma açtı.

Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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