Bingöl'de bal yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

12.10.2019 12:31

Bingöl'de düzenlenen 2'inci bal yarışmasının sonucu açıklanırken, dereceye girenlere ödülleri verildi.



Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı kapsamında pilot olarak seçilen Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Geleneksel Bingöl Bal Yarışması'nda dereceye girenlerin ödülleri törenle verildi.



Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkan Vekili Ahmet Altunhan, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Sayın Ziya Şahin, Bingöl İli Arı yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer, rektör yardımcıları, kurum amirleri, arıcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Vali Kadir Ekinci, bal yarışmasında dereceye girenlerin gençlerden oluşmasının arıcılığın geleceği için ümit verdiğini ifade etti. Vali Ekinci, Bingöl Üniversitesi'nin Bingöl Balı'na yaptığı katkı nedeniyle başta Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak olmak üzere, PİKOM üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Programın sonunda yarışmada birinci olan Kenan Bahadır, ikinci olan Sadullah Belgin ve üçüncü olan Metin Batıdan'a plaket ve ödülleri verildi.



Toplam 63 arıcının başvurduğu bal yarışmasında, bal numuneleri tamamen gizlilik, etik ve objektif kriterler çerçevesinde, standartlara uygun analizler ve duyusal testlere göre değerlendirildiği belirtildi.



Programda ayrıca, en genç kadın ve erkek arıcı ile en emektar erkek ve kadın arıcıya da plaket takdim edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA